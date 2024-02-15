В России появится налоговый вычет для долгосрочных сбережений. Ежегодная выплата может составить до 52 тысяч рублей. Эффективен ли финансовый инструмент?

В России появится новый налоговый вычет. Правительство РФ одобрило проект о введении единого налогового вычета по НДФЛ для долгосрочных сбережений. Ежегодная выплата может составить до 52 тысяч рублей. Эффективен ли финансовый инструмент, объясняет кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедры экономики труда и управления персоналом УрГЭУ Марина Чудиновских.

Законодательством уже предусмотрен ряд налоговых вычетов: за лечение, обучение, покупку недвижимости, занятия спортом. А что подразумевается под долгосрочными сбережениями?

Согласно проекту, налоговый вычет для долгосрочных сбережений будет доступен для тех граждан, которые инвестирует в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Если на счет будет внесена сумма в 400 тысяч рублей, то уже через год можно будет вернуть по НДФЛ 52 тысячи. Это довольно интересное предложение, если учесть тот факт, что сбережениями в НПФ можно воспользоваться минимум через 15 лет. С помощью такой льготы государство стимулирует население формировать финансовую «подушку». Отмечу, что подобная практика успешно реализуется в западных странах. В плюсе и внутренняя экономика, т. к. регулярно поступают инвестиции, и налогоплательщики, поскольку у них копится пенсия.

Сотрудничать с НПФ сегодня, на мой взгляд, безопасно: негосударственный пенсионный фонд оценивает риски и предлагает оптимальную программу для вложения средств, тем самым защищая инвестора от финансовых потерь. Помимо накопительный функции в течение первых трех лет, отложенные сбережения будут софинансированы государством. У других налоговых вычетов такой опции нет, но подавать документы на них можно одновременно. Размер итоговой выплаты напрямую зависит от суммы уплаченных налогов. Сформировать документы и подать заявку на получение льгот можно в «Личном кабинете» на портале ФНС. Бояться не нужно, система подскажет каждый шаг.

Участвовать в программе или нет, каждый выбирает сам. Верное решение − что выгоднее − поможет принять анализ следующих критериев: уровень ключевой ставки, банковские предложения по вкладам, ситуация на рынке ценных бумаг и др. Но самое главное - понимание, с какой целью вы откладываете деньги. Если речь идет о формировании «подушки» безопасности для выхода на пенсию, то особо пристальное внимание к долгосрочному инвестированию, я бы советовала обратить людям старше 35 лет. В ближайшие 15 лет можно как раз накопить неплохую сумму, а в случае одобрения проекта, еще и воспользоваться налоговыми льготами.