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​Что нужно знать о налоге на вклады в 2024 году? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Разбираем все нюансы и тонкости налогообложения вкладов в 2024 году

​Что нужно знать о налоге на вклады в 2024 году? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: ru.freepik.com

«Кто заплатит налоги на вклады в этом году?» — спрашивает читатель siapress.ru Виктория Савельева.

С этим вопросом мы отправились к экспертам Роскачества.

В 2024 году налог на вклады заплатят те, кто разместил денежные средства на банковских депозитах в 2023 году и получил доход, превышающий не облагаемую налогом сумму. Необлагаемым считается доход от вклада суммой 1 млн рублей и при максимальной ставке ЦБ за предыдущий год.

«По новым правилам вычет рассчитывается исходя из максимальной ключевой ставки на начало каждого месяца соответствующего календарного года. В 2023 году она была максимальной на первые числа в ноябре и декабре на уровне 15 процентов», — отметили эксперты.

Пример: в 2023 году это 15 процентов (на 1 декабря), где 150 тысяч. рублей — это доход с процентов, которые облагаться налогом не будут. Если же сумма превысила 150 тысяч рублей, то нужно будет уплатить 13-процентный налог на ту разницу между 150 тысячами и вашим доходом. Например, ваш доход с вклада составил 200 тысяч рублей — тогда вам нужно будет заплатить 200 – 150 = 50 * 13 процентов = 6500 рублей.

Когда не нужно платить налог по вкладам?

— Доходы по вкладам, процентная ставка по которым не более 1% годовых.

— Доходы по счетам эскроу — это специальный счет в банке, который используют в сделках, чтобы снизить риски. Одна сторона вносит на него деньги, они замораживаются, и вторая сторона получит их, если исполнит свои обязательства перед первой.

Когда и как платить налог по вкладам?

«Облагается налогом прибыль именно с вклада, а не с его суммы, и только на ту часть прибыли, которая превышает необлагаемую часть. Платить налог по вкладам нужно самостоятельно. Но подавать декларацию не придется. Банки сами направят информацию о ваших доходах по вкладам в Федеральную налоговую службу. Они должны отчитаться до 1 февраля следующего года. Если ваши доходы превысят необлагаемую базу, ФНС пришлет вам уведомление», — дополнили финансисты.

Налоги за предыдущий год нужно будет заплатить до 1 декабря следующего. Например, за 2023 год — до 1 декабря 2024-го.

Ключевая ставка на первое число первого месяца в 2024 году — на 1 января 2024 года — равна 16 процентам. Согласно данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам в первой декаде января составила 14,79 процента годовых. Если вкладчик в начале года положил под такую ставку деньги на год, то при условии сохранения максимальной ключевой ставки в 2024 году на уровне 16 процентов налог платить не придется с вклада суммой 1,14 миллиона рублей. Если ставка в течение 2024 года будет повышаться, то и освобожденная от уплаты налога сумма будет увеличиваться.

«Если вклад давно у вас открыт, лучше дождаться окончания срока вклада, чтобы не потерять заработанные проценты. Если же вы разместили деньги недавно (одну-две недели назад), то можно закрыть его и открыть новый на более выгодных условиях: высокий процент по новому вкладу может покрыть потери процентов. Предварительно обязательно внимательно рассчитайте и сравните вашу доходность в обоих случаях. Рекомендую обратить внимание на краткосрочные вклады, по ним больше всего выросли ставки, и пользуйтесь продуктами разных банков в рамках страховой суммы вклада – 1,4 миллиона рублей по всем открытым вкладам», — рассказала руководитель центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.


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Сегодня в 13:56, просмотров: 126, комментариев: 0
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