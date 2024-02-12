Советы Депздрава ХМАО для будущих родителей

К появлению ребенка следует готовиться не только женщине, но и мужчине. Его ответственность и основная роль в том, какой генетический материал будет передан будущему ребенку. Поэтому важно, чтобы оба партнера прошли проверку здоровья перед зачатием. Специалисты Депздрава подготовили чек-лист по подготовке к предстоящему отцовству и материнству.
Для будущих пап и мам:
1. Пройти обследование у врача-гинеколога и уролога.
2. Проверить свои гормональные показатели.
3. Обсудить с врачом возможные наследственные заболевания в семье.
4. Подумать о здоровом образе жизни: правильное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек.
5. Поддерживать психологическое и эмоциональное здоровье.
ЧЕК-ЛИСТ для женщин:
— клинический анализ крови;
— определение группы крови и резус-фактора;
— при резус-отрицательной крови -титр АТ и группа крови супруга;
— исследование крови на ВИЧ;
— вирусные гепатиты В и С, сифилис;
— определение уровня антител к вирусу краснухи;
— для оценки функции щитовидной железы-тиреотропный гормон (ТТГ);
— общий анализ мочи;
— УЗИ органов малого таза;
— электрокардиограмма;
— после 35 лет консультация генетика;
— консультация терапевта;
— прививочный сертификат (против кори, АКДС, грипп и т.д.);
— при наличии экстрагенитальных заболеваний - консультация специалиста.
ЧЕК-ЛИСТ для мужчин:
— консультация уролога.
— исключение вредных факторов: табакокурение и употребление алкоголя (снижают подвижность сперматозоидов и ухудшают качество половых клеток); воздействие химических веществ (включая взаимодействие с лакокрасочными материалами, радиацией и т.д.); прием стероидов, а также некоторых лекарственных препаратов (негативно влияют на уровень гормона тестостерона); перегрев области паха (сауна, подогрев сидений в автомобиле, тесное синтетическое белье).