Советы Депздрава ХМАО для будущих родителей

К появлению ребенка следует готовиться не только женщине, но и мужчине. Его ответственность и основная роль в том, какой генетический материал будет передан будущему ребенку. Поэтому важно, чтобы оба партнера прошли проверку здоровья перед зачатием. Специалисты Депздрава подготовили чек-лист по подготовке к предстоящему отцовству и материнству.

Для будущих пап и мам:

1. Пройти обследование у врача-гинеколога и уролога.

2. Проверить свои гормональные показатели.

3. Обсудить с врачом возможные наследственные заболевания в семье.

4. Подумать о здоровом образе жизни: правильное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек.

5. Поддерживать психологическое и эмоциональное здоровье.

ЧЕК-ЛИСТ для женщин:

— клинический анализ крови;

— определение группы крови и резус-фактора;

— при резус-отрицательной крови -титр АТ и группа крови супруга;

— исследование крови на ВИЧ;

— вирусные гепатиты В и С, сифилис;

— определение уровня антител к вирусу краснухи;

— для оценки функции щитовидной железы-тиреотропный гормон (ТТГ);

— общий анализ мочи;

— УЗИ органов малого таза;

— электрокардиограмма;

— после 35 лет консультация генетика;

— консультация терапевта;

— прививочный сертификат (против кори, АКДС, грипп и т.д.);

— при наличии экстрагенитальных заболеваний - консультация специалиста.

ЧЕК-ЛИСТ для мужчин:

— консультация уролога.

— исключение вредных факторов: табакокурение и употребление алкоголя (снижают подвижность сперматозоидов и ухудшают качество половых клеток); воздействие химических веществ (включая взаимодействие с лакокрасочными материалами, радиацией и т.д.); прием стероидов, а также некоторых лекарственных препаратов (негативно влияют на уровень гормона тестостерона); перегрев области паха (сауна, подогрев сидений в автомобиле, тесное синтетическое белье).