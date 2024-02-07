16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,6842   EUR  97,4440  

Новости

Больше новостей
Связываете ли вы свою жизнь с Сургутом?
Комментировать
0
Вы начали планировать свой летний отпуск?
Комментировать
0
Вы пользуетесь услугами микрофинансовых организаций?
Комментировать
0
Больше опросов

Как сохранить зубы здоровыми? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Советы от главного стоматолога Югры − о здоровье зубов

Как сохранить зубы здоровыми? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: ru.freepik.com

По данным ВОЗ более 90% населения Земли страдают стоматологическими заболеваниями. Многие из них можно предотвратить или устранить еще на ранней стадии. О том, как позаботиться о здоровье зубов − рассказала главный стоматолог Югры Валентина Казакова.

Ключевую роль в сохранении здоровья полости рта играет профилактика. Для сохранения стоматологического здоровья необходимо не реже одного раза в год посещать с профилактической целью врача-стоматолога, своевременно проводить плановую санацию полости рта, включая хирургическое лечение. При необходимости своевременно проводить зубопротезирование, а при занятии активными видами спорта (хоккей, бокс и т.д.) использовать каппы.

Также рекомендуется употреблять больше твердых фруктов и овощей, твердые сорта сыров, творог, морскую рыбу, зеленый чай без сахара, фторировать воду или добавлять в пищу фторированную соль. Минимизировать употребление легкоусвояемых углеводов, исключить сладкие газированные напитки и концентрированные соки, а также отказаться от вредных привычек (курение, покусывание щек и губ, употребление алкоголя, очень горячей пищи и напитков).

Важно помнить о рациональной гигиене полости рта: чистить зубы и язык два раза в день утром после еды и вечером перед сном, использовать дополнительные предметы гигиены. Это могут быть межзубная нить, межзубный ершик, ирригатор.

После приема пищи прополаскивать полость рта и использовать дополнительные средства − жевательную резинку с ксилитом, межзубную нить. Родители должны помогать детям ухаживать за зубами до 12 лет, чтобы с самого раннего возраста научить правильно заботиться о своем здоровье.

Подчеркнем, что с 5 по 11 февраля в России проходит Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта. Тематическая неделя приурочена к профессиональному празднику стоматологов, который отмечается ежегодно 9 февраля.

В Югре стоматологическую помощь оказывают в 52 медицинских организациях 708 специалистов по различным направлениям. На территории региона работает 12 профильных поликлиник, в том числе одна детская, 13 стоматологических отделений и 26 кабинетов на базе медицинских организаций. Кроме того, помощь оказывается в 156 школьных стоматологических кабинетах.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:19, просмотров: 111, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Пластическая хирургия: 30 лет в Сургуте // Андрей Сердюк ONLINE 1269
  2. ​Что делать, если ваш ребенок не вернулся домой // ИНСТРУКЦИЯ 612
  3. ​9 болезней, которые можно предотвратить только вакцинами // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 612
  4. ​«Тут все засыпано яйцами»: в Омске нашли нелегальную свалку с яйцами // ВИДЕО 583
  5. Свыше 100 югорчан заболели корью с начала года 548
  6. В ХМАО назвали самый «мясной» муниципалитет 524
  7. У югорчан вырос спрос на умные устройства для дома 505
  8. ​В Югре иностранец пытался распространить семь килограммов наркотиков, но был пойман 504
  9. В Югре врачи спасли ребенка с врожденным пороком сердца 494
  10. ​На дороги в тюменских поселках направят 512 млн рублей 490
  1. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Алексей Савенков ONLINE 3147
  2. ​В каких районах Сургута продают самое дорогое жилье 3053
  3. ​Ожоги: куда бежать лечиться? // Вадим Айкин ONLINE 2778
  4. ​Сургутяне заметили новый арт-объект 2288
  5. ​В ХМАО продолжат ремонт одной из самых загруженных трасс 1964
  6. Пассажир поезда «Сургут-Екатеринбург» изнасиловал 15-летнюю девочку 1932
  7. Ольга Галюк: «В 2024 году нас ждет расширение проактивных услуг, то есть гражданам в некоторых случаях не нужно будет самостоятельно обращаться за назначением выплаты» 1927
  8. ​В Сургуте отменили оправдательный приговор по делу о доведении до суицида медсестры 1904
  9. ​«Как выздоровею, напишу рапорт»: нижневартовский военком решил уйти с поста из-за коррупционного скандала 1864
  10. ​В Югре в выходные подморозит до -25 градусов 1770
  1. Краснокнижные олени попали на фотоловушку в ХМАО // ВИДЕО 6150
  2. В начале недели в ХМАО подморозит до -30 градусов 5448
  3. Полвека назад в Сургуте… 5257
  4. В Сургуте на Ленина произошел разлив холодной воды 3811
  5. Власти Сургута назвали ТОП-5 управляющих компаний, которые плохо чистят снег 3679
  6. Избранный. На все 100! 3562
  7. ​Не как у всех: квартиры с угловыми окнами 3162
  8. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Алексей Савенков ONLINE 3147
  9. «Проще было его на руках нести»: стало известно, почему труп волочили по двору в сургутском ЖК 3108
  10. ​В каких районах Сургута продают самое дорогое жилье 3053

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика