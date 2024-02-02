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Как любить детей?

Медицинский психолог − о том, как любить детей и быть хорошим родителем

Как любить детей?
Фото: Депздрав

Психологическая практика показывает, что, число клиентов, обратившихся с проблемой нелюбви к себе и недостатка внимания в родительской семье, достаточно велико и продолжает увеличиваться со временем. О том, как быть хорошим родителем и дать ребенку самое необходимое для счастливой жизни − рассказала медицинский психолог БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр» Анжела Ахмерова.

Любовь к ребенку – один из самых значимых и жертвенных видов любви, которую чувствует мать. Говорят, что любовь матери к ребенку должна быть всепоглощающей и безусловной – с появления его на свет и на всю жизнь. Но как быть с чувством усталости? Родители часто обращаются к медицинским психологам Нижневартовского перинатального центра с вопросами:

  • Как построить нормальные отношения с ребенком?
  • Как заставить его слушаться?
  • Можно ли поправить отношения, если они совсем зашли в тупик?

В последние десятилетия психологи сделали ряд открытий о значении и влиянии стиля общения на развитие и становление личности ребенка. Анализ многочисленных случаев гибели младенцев в домах Америки и Европы после Второй мировой войны – необъяснимых с медицинской точки зрения – привел к выводу, что причина необъяснимых смертей − неудовлетворенная потребность детей в психологическом контакте: во внимании, уходе, заботе со стороны взрослого.

«Трудные», «непослушные» и дети «с комплексами» − все это плоды неправильного сложившихся отношений в семье. Мировая практика психологической помощи показала, что даже самые трудные проблемы воспитания вполне разрешимы если удается восстановить благоприятный стиль общения внутри семьи. Как правило, многие родители, которые обращаются за помощью – сами стали заложниками конфликтов с собственными родителями. Специалисты пришли к выводу, что стиль родительского взаимодействия оставляет отпечаток на психике ребенка. И происходит это довольно рано, еще в дошкольном возрасте, и уже будучи взрослым человек проецирует эту модель поведения на свою семью.

Таким образом, приобретенный в детстве стереотип поведения и реагирования может передаваться по наследству: из поколения в поколение. Большинство родителей воспитывают своих детей именно так: «со мной никто не возился, и ничего вырос же», говорит папа, не замечая, что вырос-то как раз человеком, который не считает нужным и не умеет заниматься сыном, наладить с ним дружеские взаимоотношения.

Причины возникновения эмоций

Начать стоит с самых неприятных эмоций – гнев, злоба, агрессия. Эти чувства можно назвать разрушительными – они воздействуют не только на других людей, но и на самого себя – разрушают изнутри. Эти эмоции – причины многих проблем, постоянных конфликтов, материальных разрушений и даже войн. Эти чувства проявляются оскорблениями, драками, ссорами, действиями «назло».

Однако у всех эмоций есть триггер, есть то, из чего они возникают. Откуда появляется гнев? Он вытекает из переживаний другого рода – боль, страх, обида. Специалисты считают, что гнев – вторичное чувство.

Старший брат постоянно нападает на младшего, которого, как ему кажется, родители «больше любят». Его агрессия – результат невысказанной боли и обиды. Все эти чувства страдательные: в них присутствует большая или меньшая доля страдания. Поэтому их нелегко высказать, они обычно умалчиваются по разным причинам, но, как правило, из боязни унизиться, показаться слабым. Иногда человек сам их не очень осознает.

А откуда берется боль, страх и обида? Психологи считают, что это исходит из неудовлетворенности потребностей. Каждый человек независимо от возраста, нуждается в пище, тепле, физической безопасности и т.п. Это так называемые «базовые» потребности, они очевидны. Но сосредоточимся на тех, которые связаны с общением – человек среди людей.

Человеку нужно:

  • чтобы его любили, понимали, признавали, уважали,
  • чтобы он был кому-то нужен и близок,
  • чтобы у него был успех – в делах, учебе, на работе,
  • чтобы он мог реализовать себя, развивать свои способности, самосовершенствоваться, уважать себя.

Любая потребность из нашего списка может оказаться неудовлетворенной, и это, приведет к страданию, а возможно, и к «разрушительным» эмоциям. И так обстоит дело с любым негативным переживанием: за ним мы всегда найдем какую-нибудь нереализованную потребность.

Самооценка
При исследовании влияния общения на развитие ребенка психологи обнаружили и доказали несколько важных фактов:

1. Самооценка сильно влияет на жизнь и даже судьбу человека. Так, дети с низкой самооценкой, но вполне способные, хуже учатся, плохо ладят со сверстниками и учителями, менее успешны потом во взрослой жизни.

2. Основа самооценки закладывается очень рано. В самые первые годы жизни ребенка, и зависит от того, как с ним обращаются родители. Если они понимают и принимают его, терпимо относятся к его «недостаткам» и промахам, он вырастает с положительным отношением к себе. Если же ребенка постоянно «воспитывают», критикуют и муштруют, самооценка его оказывается ущербной. Ребенок не может самостоятельно оценить себя и сказать «я хороший или плохой». В детстве мы узнаем о себе только из слов родных и близких. У ребенка собственный образ строится извне – он видит себя таким, каким его рисуют другие.

Каждым обращением к ребенку – словом, делом, интонацией, жестом, нахмуренными бровями и даже молчанием, мы сообщаем ему не только о себе, своем состоянии, но и часто о нем. От повторяющихся знаков приветствия, любви и принятия у ребенка складывается ощущение: «Со мной все в порядке», «Я – хороший», а от сигналов осуждения, неудовольствий, критики – ощущение «Со мной что-то не так», «Я – плохой».

Чтобы не допускать глубокого разлада ребенка с самим собой и окружающим миром, нужно постоянно поддерживать его самооценку и чувство самоценности:

1. Безусловно принимать его.

2. Активно слушать его переживания и потребности.

3. Бывать (читать, играть, заниматься) вместе.

4. Не вмешиваться в его занятия, с которыми он справляется.

5. Помогать, когда просит.

6. Поддерживать успехи.

7. Делиться своими чувствами (значит, доверять).

8. Конструктивно разрешать конфликты.

9. Использовать в повседневном общении приветливые фразы.

10. Обнимать не менее четырех, а лучше восьми раз в день.

И многое другое, что подскажут вам интуиция и любовь к вашему ребенку.

Осознанное родительство
Что такое благополучие в семье? Это когда душе комфортно, духовно хорошо и когда ребенка принимают как взрослого – общаются на равных. Воспитание – это не игра, а формирование судьбы, либо через постоянные запреты и ломку судьбы, либо через любовь и принятие. Дайте своим детям культуру в привычках, культуру в свободе выбора.

Детям нужно осторожно искать неповторимость в себе, сообразно возрасту. Искать свое предназначение, свою миссию. Когда человек находится не на своем пути, занимает чужие тропинки, то возникает много зависти, мы начинаем себя сравнивать с другими, начинаем впадать в крайние состояния.

Как направлять ребенка к поиску самого себя

Пусть дети увидят, как родители себя совершенствуют, развивают. Как отходят от раздражения, упреков, страха. Ребенок, находясь в окружении, воспитывается.
Родителям важно самим искать свое предназначение. Если сами будем искать, то ребенок будет видеть изменения в поведении родителя − это мощный толчок развития ребенка. Ребенок воспитывается через образы. Он должен изучать героев из сказок, детских фильмов. Как герой преодолевает себя, как развивается дух. Герои, они какие? Как совершают подвиг, где реализуют свое предназначение?

Если ребенку говорить, что у каждого свой путь: родители дают свои образы, своими словами направляют на тропинку своего счастья. У каждого свой путь счастья, через увлечения, интересы, поиск ответов на вопросы, через развитие творческого начала, через преодоление трудностей, через совершение подвига в своей жизни. Каждому родителю, с появлением ребенка, предстоит нелегкий, но очень интересный путь – путь любви и поиска счастья – вместе со своим ребенком и своей семьей.

Если у родителей, особенно у тех, для кого это впервые, есть страхи и сомнения, лучше всего обратиться за профессионально помощью и поддержкой к специалистам. Ежегодно наши специалисты консультируют более 1 500 женщин, совместно с психологами решаются все проблемы и острые вопросы, пациенты получают нужную поддержку и профессиональные советы, что, вне всякого сомнения, влияет на психологическое состояние молодых мам и качество их жизни.


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Сегодня в 12:00, просмотров: 105, комментариев: 0
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