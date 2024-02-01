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​Как ребенку до 14 лет выехать за рубеж по новым правилам? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Эксперты рассказали, какие документы нужны для поездок за рубеж ребенку

​Как ребенку до 14 лет выехать за рубеж по новым правилам? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: ru.freepik.com

Ваш ребенок едет в другую страну, например, в языковой лагерь или путешествие? Что нужно, чтобы пройти таможенный контроль − рассказали эксперты Объясняем.рф и АТОР.

В 2023 году изменились правила пересечения границы для россиян до 14 лет. Теперь им нужно подтверждать гражданство. Для этого в свидетельстве о рождении проставляют отметку о нем в территориальном отделении МВД (он может располагаться в МФЦ) по заявлению родителя.

Документом, подтверждающий гражданство, может быть собственный загранпаспорт ребенка. Если такового у ребенка нет (а он вписан в паспорт родителей), то потребуется «свидетельство о рождении с отметкой, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации, проставленной должностным лицом органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации, и печатью этого органа».

То есть родителям детей, которые вписаны в их заграничные паспорта, придется предоставить на границе свидетельство о рождении ребенка, и обязательно с отметкой о гражданстве.

Эксперты отмечают, что данная мера коснется узкой прослойки туристов: часто летающие пассажиры оформляют детям отдельный документ, поскольку без него возможен въезд не во все страны. Кроме того, практика показывает, что без свидетельства о рождении люди почти не путешествуют – документ все равно могут попросить на границе по разным причинам.

Задуматься в связи с новыми правилами стоит тем, кто по каким-то причинам не имеет в свидетельстве о рождении ребенка штампа о гражданстве – о получении такого штампа обычно сразу говорят в ЗАГСе при выдаче свидетельства.

И если при отсутствии отдельных загранпаспортов в свидетельствах детей нет штампа о гражданстве ребенка в его свидетельстве (ставится на обратной стороне документа), и вы планируете пересекать с ребенком границу, такой штамп надо получить. Или получить отдельный загранпаспорт на ребенка.

Какие документы нужны для выезда?

Это зависит от того, с кем едет ребенок. Если с обоими родителями или опекунами:

  • загранпаспорт;
  • свидетельство о рождении;
  • свидетельство об опеке;
  • свидетельство о браке или смене имени, если фамилии у родителей или опекунов и у ребенка разные.

С одним из родителей или опекунов.

Пакет документов тот же. Согласие на выезд от второго родителя или опекуна не понадобится, если он официально не запрещал своему ребенку покидать страну.

Тем не менее некоторые страны требуют такой документ или он нужен, чтобы оформить визу, — уточните в консульстве.

С сопровождающим — учителем или родственником:

  • загранпаспорт;
  • свидетельство о рождении;
  • документ, подтверждающий родство;
  • нотариально заверенное разрешение одного из родителей — ряд стран требуют его от обоих.

В разрешении указывают:

  • куда и на сколько едет ребенок;
  • кто его сопровождает.

Если ребенок едет один:

  • нотариально заверенное согласие одного из родителей, если второй не запретил выезд;
  • загранпаспорт;
  • свидетельство о рождении.

Также на таможне могут запросить документ, подтверждающий родство с родителями, или свидетельство об опеке.

Возрастные ограничения:

  • дети до 2 лет и дети-инвалиды до 12 лет могут выезжать за границу только в сопровождении взрослого;
  • с 2 до 12 лет — в сопровождении взрослого или под наблюдением перевозчика. Услугу оформляют при покупке билета. Нужно написать заявление и приложить сканы документов — их список есть на сайте авиакомпании;
  • с 12 лет — самостоятельно.

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Сегодня в 12:22, просмотров: 138, комментариев: 0
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