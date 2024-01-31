Финансовые организации с 1 февраля будут оповещать клиента о завершении срока депозита минимум за пять дней. Почему раньше банки предпочитали этого не делать?

С 1 февраля 2024 года финансовые организации должны оповещать клиента о завершении срока депозита минимум за пять дней. Ранее правило носило лишь рекомендательный характер. Как считают в Центробанке РФ, вкладчику хватит этого времени, чтобы решить, что делать дальше со своими сбережениями. Почему раньше банки предпочитали не оповещать клиентов, и стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах, объясняет доктор экономических наук, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ Елена Разумовская.

Многие клиенты банков нередко забывают, что у них заканчивается срок депозита, особенно, если это вклад на долгий период: год и больше. Часто у таких продуктов есть опция «автоматической пролонгации» (продления), но на очень невыгодных для вкладчика условиях – ставка будет варьироваться от 0,01 до 0,1% годовых. Деньги с такого вклада можно снять полностью и по первому же требованию, но о доходности речи не идет.

Но с 1 февраля 2024 года оповещение станет обязательным. Информацию будут направлять через мобильное приложение, Почтой России, на E-mail, по СМС. На мой взгляд, это пойдет на пользу как вкладчикам, так и финансовым организациям. Во-первых, оповещение клиентов – это один из способов проявления заботы, заинтересованности в клиентах, во-вторых, своевременное предупреждение об истечении срока вклада позволит банкам оперативно скорректировать продуктовые предложения в зависимости от уровня ключевой ставки, в-третьих, эта мера даст возможность населению вовремя переоформить вклад, чтобы и дальше получать пассивный доход.

Выгодно ли сегодня хранить деньги именно на вкладах? Последние 1,5-2 года особым спросом пользуются именно краткосрочные депозиты, сроком 3-4 месяца. Причем, это обоюдный интерес: люди не стремятся надолго «замораживать» деньги, а банкам в нынешних реалиях довольно сложно прогнозировать финансовую стратегию на полгода-год вперед. Учитывая степень непредсказуемости и вероятный уровень доходности с приемлемыми рисками, мой ответ – да, хранить деньги при нынешней относительно высокой ставке именно на краткосрочных вкладах довольно выгодно, особенно по сравнению с другими, когда-то востребованными альтернативами – валютой, например.