Россияне смогут отказываться от дополнительных услуг по кредитам в течение месяца. Насколько это облегчит жизнь заемщика?

Россияне могут отказываться от дополнительных услуг по кредитам в течение месяца. Соответствующий закон вступил в силу 21 января 2024 года. Период «охлаждения» или права отмены ненужных страховок и других сервисов увеличен с 14 до 30 дней. Насколько это облегчит жизнь заемщика, объясняет доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ, кандидат экономических наук Юлия Гудошникова.

Утвержденного или рекомендованного Правительством России списка нет, так что к дополнительной услуге может относиться все, что посчитает таковым банк: страхование жизни и здоровья, телемедицина, СМС-оповещения, перевод накопительной части пенсии в негосударственный фонд, консультации юристов или автосервисов и так далее. Определить, какую часть от итогового процента по кредиту составляет плата за дополнительные услуги еще несколько дней назад было крайне трудно: хитрость банка заключалась в том, что зачастую стоимость таких услуг включалась в заемную сумму, и клиент не понимал, сколько переплатит по факту. Но с 21 января все изменилось. Теперь банки и микрофинансовые организации будут рассчитывать полную стоимость кредита (ПСК), с учетом всех доп. услуг. Кроме того, на следующий день после заключения договора, они обязаны уведомить клиента о праве отказаться от добавочных опций в течении 30 дней. Информацию могут направить через мобильное приложение, Почтой России, личный кабинет на сайте банка, по СМС, но только один раз. Так что рекомендую заемщикам не игнорировать сообщения банка, отказаться от дополнительных услуг после истечения периода «охлаждения» невозможно.

Дополнительные платежи были всегда, но кредитная организация предпочитала и могла в силу закона их не афишировать. Вступившие в силу поправки такую «лазейку» прикрыли. Теперь плата за услуги, влияющие на условия договора, входят в полную стоимость кредита, а значит и в итоговую переплату, размер которой указывается в рамке в правом верхнем углу первой страницы договора с банком. Все дополнительные сервисы, не влияющие на процентную ставку, будут оформляться отдельным договором. Так людям станет понятнее, что является обязательным, а от чего можно отказаться. Будут ли финансовые организации искать новые способы «спрятать» информацию о доп. услугах в договоре, пока сказать сложно, нужно посмотреть, как новые правила будут работать на практике. С большой долей вероятности могу предположить, что это приведет к росту значений полной стоимости кредита. Тем не менее, заемщику однозначно станет проще сопоставить итоговую сумму с тем же рекламным предложением и решить — брать у банка деньги в долг или нет.