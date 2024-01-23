Пятый выпуск урбанистических фишек, которые бы могли пригодиться Сургуту

Первый в 2024 году выпуск нашей традиционной рубрики, посвященной урбанистическим фишкам, которые могли бы пригодиться в Сургуте. Предыдущий материал этой серии вы можете увидеть по ссылке.

Не в пустоте и не в обиде

Кейс, который может пригодиться Сургуту в обозримой перспективе. В Гамбурге (Германия) муниципалитет создал организацию под названием Hamburg Kreativ Gesellschaft (можно перевести как «креативное сообщество Гамбурга). Его задача – за символическую плату сдавать пространства в ранее разорившихся и пустующих торговых центрах. Мотивация очевидна – чтобы здание продолжало жить цивилизованной жизнь, иначе его неизбежно займут бездомные или какие-нибудь ищущие приключений подростки, создавая криминальные очаги.

И вот HamburgKreativGesellschaft сдает площади в одном из крупных ТЦ в центре города – Jupiter. Теперь там не магазины, а креативные пространства – галереи, секции по йоге, различные творческие школы и так далее. Двойная польза – отсутствие головной боли из-за пустующего огромного здания, а также точка притяжения людей, занимающихся полезными делами.

Свет во тьме

В самые темные недели года, приходящиеся на декабрь-январь, в Амстердаме (Нидерланды) проходит фестиваль света. Авторы выставляют яркие фигуры прямо на улицах и городских каналах. Тема каждый год меняется, в этот раз она была посвящена влиянию технологий и искусственного интеллекта на нашу жизнь.

В зимнем Сургуте, куда солнце заглядывает буквально на считанные часы в сутки, аналогичное событие смотрелось бы еще более эффектно и могло бы стать пунктом туристической привлекательности.

Забота о пассажирах

Простой, но действенный пример реальной заботы о пассажирах автобусов. Строительство навеса, который защищает от снега и дождя, и при этом достигает границы дороги, что позволяет человеку спокойно погрузиться в общественный транспорт. Прямо вдоль бордюра идет ливневая канализация, которая собирает воду и снижает шанс быть обрызганным. И прямо у самой точки посадки – рельефный бордюр, чтобы минимизировать скольжение и попадание под колеса.

(Фестиваль комментариев, почему подобное не только нежелательно, но и невозможно сделать в Сургуте, открыт)

Двор для людей

Еще одно решение из Амстердама, на этот раз из пригорода. Там тоже есть застройка, внешне напоминающая советские хрущевки, но с важными отличиями. В частности, дворы свободны от машин (в Сургуте такое тоже есть, но не в комбинации с мало- и среднеэтажным жильем), есть только велопарковки и расширенные тротуары, которые также предназначены для ситуативного заезда и разгрузки машин, а также перемещения спецтехники. То есть дети там могут свободно бегать и играть с почти сведенным до нуля шансом попасть под колеса.

Сама парковка вынесена вовне, но не в формате асфальтового поля, а с использованием деревьев. То есть летом внешняя сторона жилого комплекса смотрится не как банальная стоянка для десятков тонн железа, а нечто более-менее зеленое.

Ну и плюс – сочетание разных форматов жилья. То есть там есть и маленькие квартирки, и побольше, жилье с палисадниками, и даже таунхаусы – то есть на разные вкусы и аудитории. Это снижает риск «окукливания» района в исключительно бедное гетто или исключительно богатую «долину нищих».

Ледовое пристанище

Завершим этот выпуск еще одной исключительно зимней фишкой. В микроскопическом населенном пункте Юккасъярви, находящемся на севере Швеции, есть отель. В нем есть обычная классическая инфраструктура для отдыха, включая номера, ресторан и сауну, но ценят его не за это. Зимой там создают 12 номеров изо льда, причем тематика их оформления меняется ежегодно. Создают эту красоту мастера по резьбе изо льда из разных стран мира.

Температура в холодных номерах держится на уровне минус 5-8 градусов. Спать там можно в термальных мешках на ледяных кроватях, покрытых оленьими шкурами, а утром можно пойти согреться в общей сауне. Зимой работает Ice Bar, в котором можно выпить коктейли в стаканах изо льда. Удовольствие совсем не дешевое – ледяной номер можно снять более чем за $700 за ночь, но это вопрос, скорее, не сочетания цены и комфорта, а получения нового опыта и впечатлений. Безо всяких сомнений, подобное можно сделать и в Сургуте, и оно будет намного дешевле, при этом необычно и привлекательно. Особенно, для туристов.