Пятый выпуск урбанистических фишек, которые бы могли пригодиться Сургуту

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705554524"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706727577"
    ["follow_link"]=>
    string(211) "/adv_follow/hash?q=jNdemaXpZDx/Eh60IDPlYUKFslbt18RyWyyWJJTlgCJN2apjQw1CSHU70+Vdy5QCihVP/QIpW3WcZGj5O8Rh3kk7u+69f0N0pv9ehaGahgLertCnj3IHsUu5qyVZn1LIirilSIXGVEcZ3ORpcRjzrDtfWqt3eTToxLEvcb2waImh+/vNi2VeF8zwPxMcpkUg"
    ["view_link"]=>
    string(209) "/adv_view/hash?q=jNdemaXpZDx/Eh60IDPlYUKFslbt18RyWyyWJJTlgCJN2apjQw1CSHU70+Vdy5QCihVP/QIpW3WcZGj5O8Rh3kk7u+69f0N0pv9ehaGahgLertCnj3IHsUu5qyVZn1LIirilSIXGVEcZ3ORpcRjzrDtfWqt3eTToxLEvcb2waImh+/vNi2VeF8zwPxMcpkUg"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "134"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "55"
      ["name"]=>
      string(45) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(80) "https://skm-exeed.ru/vx/?utm_source=siapress&utm_medium=banner&utm_campaign=sale"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bbcc6ee059283fadb0693442ddcc32a1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(32) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ"
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdyhK1z"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(78) "ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-18 10:08:44"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-31 23:59:37"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "134"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705554554"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706727576"
    ["follow_link"]=>
    string(211) "/adv_follow/hash?q=FF8Sf2bgZ1CqMVrOGdESFHqpJy/U4tYEACbh9lb88mMnOubj5BK91+6MoX0DizZ7KoyAsoe6jocThCCFx1LnB0BpT8s/IlXGe8EMgm+lQRT7NDsrSfH/i2VU0RJ8Uv09COk3B0BbCawq3zq3Euw0wliVYtsmDXVkpbLGe3/mxNTTlOj36HNYz9470EXqaR0N"
    ["view_link"]=>
    string(209) "/adv_view/hash?q=FF8Sf2bgZ1CqMVrOGdESFHqpJy/U4tYEACbh9lb88mMnOubj5BK91+6MoX0DizZ7KoyAsoe6jocThCCFx1LnB0BpT8s/IlXGe8EMgm+lQRT7NDsrSfH/i2VU0RJ8Uv09COk3B0BbCawq3zq3Euw0wliVYtsmDXVkpbLGe3/mxNTTlOj36HNYz9470EXqaR0N"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "135"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "55"
      ["name"]=>
      string(43) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(80) "https://skm-exeed.ru/vx/?utm_source=siapress&utm_medium=banner&utm_campaign=sale"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5b50f046981a8db2e4743d64ec48ca59.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(32) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ"
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdyhK1z"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(78) "ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-18 10:09:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-31 23:59:36"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "135"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705554554"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706727576"
    ["follow_link"]=>
    string(211) "/adv_follow/hash?q=FF8Sf2bgZ1CqMVrOGdESFHqpJy/U4tYEACbh9lb88mMnOubj5BK91+6MoX0DizZ7KoyAsoe6jocThCCFx1LnB0BpT8s/IlXGe8EMgm+lQRT7NDsrSfH/i2VU0RJ8Uv09COk3B0BbCawq3zq3Euw0wliVYtsmDXVkpbLGe3/mxNTTlOj36HNYz9470EXqaR0N"
    ["view_link"]=>
    string(209) "/adv_view/hash?q=FF8Sf2bgZ1CqMVrOGdESFHqpJy/U4tYEACbh9lb88mMnOubj5BK91+6MoX0DizZ7KoyAsoe6jocThCCFx1LnB0BpT8s/IlXGe8EMgm+lQRT7NDsrSfH/i2VU0RJ8Uv09COk3B0BbCawq3zq3Euw0wliVYtsmDXVkpbLGe3/mxNTTlOj36HNYz9470EXqaR0N"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "135"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "55"
      ["name"]=>
      string(43) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(80) "https://skm-exeed.ru/vx/?utm_source=siapress&utm_medium=banner&utm_campaign=sale"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5b50f046981a8db2e4743d64ec48ca59.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(32) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ"
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdyhK1z"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(78) "ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-18 10:09:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-31 23:59:36"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "135"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705554524"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706727577"
    ["follow_link"]=>
    string(211) "/adv_follow/hash?q=jNdemaXpZDx/Eh60IDPlYUKFslbt18RyWyyWJJTlgCJN2apjQw1CSHU70+Vdy5QCihVP/QIpW3WcZGj5O8Rh3kk7u+69f0N0pv9ehaGahgLertCnj3IHsUu5qyVZn1LIirilSIXGVEcZ3ORpcRjzrDtfWqt3eTToxLEvcb2waImh+/vNi2VeF8zwPxMcpkUg"
    ["view_link"]=>
    string(209) "/adv_view/hash?q=jNdemaXpZDx/Eh60IDPlYUKFslbt18RyWyyWJJTlgCJN2apjQw1CSHU70+Vdy5QCihVP/QIpW3WcZGj5O8Rh3kk7u+69f0N0pv9ehaGahgLertCnj3IHsUu5qyVZn1LIirilSIXGVEcZ3ORpcRjzrDtfWqt3eTToxLEvcb2waImh+/vNi2VeF8zwPxMcpkUg"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "134"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "55"
      ["name"]=>
      string(45) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(80) "https://skm-exeed.ru/vx/?utm_source=siapress&utm_medium=banner&utm_campaign=sale"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bbcc6ee059283fadb0693442ddcc32a1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(32) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ"
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdyhK1z"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(78) "ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-18 10:08:44"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-31 23:59:37"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "134"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
СК-МОТОРС ПРЕМИУМ
ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z реклама на siapress.ru
СК-МОТОРС ПРЕМИУМ
ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  87,9724   EUR  95,8854  

Новости

Больше новостей
Ленина вы воспринимаете как…
Комментировать
0
Ваше настроение:
Комментировать
0
Ностальгируете ли вы по 90-м?
Комментировать
0
Надо ли запрещать поставлять в Россию пиво из недружественных стран, в том числе считающихся лучшими в мире производителями пива (Германия, Чехия, Литва и пр.)?

Да 33.3%

Нет 61.8%

Не знаю 4.9%

Всего голосов: 123

Комментировать
0
Согласно исследованию ВЦИОМ, 74 процента россиян обожают зиму. А вы...

обожаете зиму 21.7%

ненавидите зиму 44.3%

все равно 34%

Всего голосов: 106

Комментировать
0
Больше опросов

​Ледяной отель, фестиваль света и дворы для людей, а не машин – идеи и фишки для Сургута

Пятый выпуск урбанистических фишек, которые бы могли пригодиться Сургуту

​Ледяной отель, фестиваль света и дворы для людей, а не машин – идеи и фишки для Сургута
Фото t.me/gre4ark и t.me/urbanishere

Первый в 2024 году выпуск нашей традиционной рубрики, посвященной урбанистическим фишкам, которые могли бы пригодиться в Сургуте. Предыдущий материал этой серии вы можете увидеть по ссылке.

Не в пустоте и не в обиде

Кейс, который может пригодиться Сургуту в обозримой перспективе. В Гамбурге (Германия) муниципалитет создал организацию под названием Hamburg Kreativ Gesellschaft (можно перевести как «креативное сообщество Гамбурга). Его задача – за символическую плату сдавать пространства в ранее разорившихся и пустующих торговых центрах. Мотивация очевидна – чтобы здание продолжало жить цивилизованной жизнь, иначе его неизбежно займут бездомные или какие-нибудь ищущие приключений подростки, создавая криминальные очаги.

И вот HamburgKreativGesellschaft сдает площади в одном из крупных ТЦ в центре города – Jupiter. Теперь там не магазины, а креативные пространства – галереи, секции по йоге, различные творческие школы и так далее. Двойная польза – отсутствие головной боли из-за пустующего огромного здания, а также точка притяжения людей, занимающихся полезными делами.

Свет во тьме

В самые темные недели года, приходящиеся на декабрь-январь, в Амстердаме (Нидерланды) проходит фестиваль света. Авторы выставляют яркие фигуры прямо на улицах и городских каналах. Тема каждый год меняется, в этот раз она была посвящена влиянию технологий и искусственного интеллекта на нашу жизнь.

В зимнем Сургуте, куда солнце заглядывает буквально на считанные часы в сутки, аналогичное событие смотрелось бы еще более эффектно и могло бы стать пунктом туристической привлекательности.

Забота о пассажирах

Простой, но действенный пример реальной заботы о пассажирах автобусов. Строительство навеса, который защищает от снега и дождя, и при этом достигает границы дороги, что позволяет человеку спокойно погрузиться в общественный транспорт. Прямо вдоль бордюра идет ливневая канализация, которая собирает воду и снижает шанс быть обрызганным. И прямо у самой точки посадки – рельефный бордюр, чтобы минимизировать скольжение и попадание под колеса.

(Фестиваль комментариев, почему подобное не только нежелательно, но и невозможно сделать в Сургуте, открыт)

Двор для людей

Еще одно решение из Амстердама, на этот раз из пригорода. Там тоже есть застройка, внешне напоминающая советские хрущевки, но с важными отличиями. В частности, дворы свободны от машин (в Сургуте такое тоже есть, но не в комбинации с мало- и среднеэтажным жильем), есть только велопарковки и расширенные тротуары, которые также предназначены для ситуативного заезда и разгрузки машин, а также перемещения спецтехники. То есть дети там могут свободно бегать и играть с почти сведенным до нуля шансом попасть под колеса.

Сама парковка вынесена вовне, но не в формате асфальтового поля, а с использованием деревьев. То есть летом внешняя сторона жилого комплекса смотрится не как банальная стоянка для десятков тонн железа, а нечто более-менее зеленое.

Ну и плюс – сочетание разных форматов жилья. То есть там есть и маленькие квартирки, и побольше, жилье с палисадниками, и даже таунхаусы – то есть на разные вкусы и аудитории. Это снижает риск «окукливания» района в исключительно бедное гетто или исключительно богатую «долину нищих».

Ледовое пристанище

Завершим этот выпуск еще одной исключительно зимней фишкой. В микроскопическом населенном пункте Юккасъярви, находящемся на севере Швеции, есть отель. В нем есть обычная классическая инфраструктура для отдыха, включая номера, ресторан и сауну, но ценят его не за это. Зимой там создают 12 номеров изо льда, причем тематика их оформления меняется ежегодно. Создают эту красоту мастера по резьбе изо льда из разных стран мира.

Температура в холодных номерах держится на уровне минус 5-8 градусов. Спать там можно в термальных мешках на ледяных кроватях, покрытых оленьими шкурами, а утром можно пойти согреться в общей сауне. Зимой работает Ice Bar, в котором можно выпить коктейли в стаканах изо льда. Удовольствие совсем не дешевое – ледяной номер можно снять более чем за $700 за ночь, но это вопрос, скорее, не сочетания цены и комфорта, а получения нового опыта и впечатлений. Безо всяких сомнений, подобное можно сделать и в Сургуте, и оно будет намного дешевле, при этом необычно и привлекательно. Особенно, для туристов.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 17:09, просмотров: 128, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#376 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705896406"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706468393"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Qj09lT6mOkyQkT0g0grUFlZZ0AWhqwks/GDgPT60ohhewvOs6uRaMCTxFLhclrqw+su1j6TTzqfG+JL8tMlq8D1aKi+TwXQi7sjlSWmCik9x6/dby7hsR6iGgrbGNUm/"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Qj09lT6mOkyQkT0g0grUFlZZ0AWhqwks/GDgPT60ohhewvOs6uRaMCTxFLhclrqw+su1j6TTzqfG+JL8tMlq8D1aKi+TwXQi7sjlSWmCik9x6/dby7hsR6iGgrbGNUm/"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "796d3a04b8637c91ecb91c18b4dc6586.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjbzG2tg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjbzG2tg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-22 09:06:46"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-28 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#373 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#371 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#373 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#373 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#373 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#376 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705896406"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706468393"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Qj09lT6mOkyQkT0g0grUFlZZ0AWhqwks/GDgPT60ohhewvOs6uRaMCTxFLhclrqw+su1j6TTzqfG+JL8tMlq8D1aKi+TwXQi7sjlSWmCik9x6/dby7hsR6iGgrbGNUm/"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Qj09lT6mOkyQkT0g0grUFlZZ0AWhqwks/GDgPT60ohhewvOs6uRaMCTxFLhclrqw+su1j6TTzqfG+JL8tMlq8D1aKi+TwXQi7sjlSWmCik9x6/dby7hsR6iGgrbGNUm/"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "796d3a04b8637c91ecb91c18b4dc6586.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjbzG2tg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjbzG2tg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-22 09:06:46"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-28 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#373 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#371 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#373 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#373 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#373 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#376 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705896406"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706468393"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Qj09lT6mOkyQkT0g0grUFlZZ0AWhqwks/GDgPT60ohhewvOs6uRaMCTxFLhclrqw+su1j6TTzqfG+JL8tMlq8D1aKi+TwXQi7sjlSWmCik9x6/dby7hsR6iGgrbGNUm/"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Qj09lT6mOkyQkT0g0grUFlZZ0AWhqwks/GDgPT60ohhewvOs6uRaMCTxFLhclrqw+su1j6TTzqfG+JL8tMlq8D1aKi+TwXQi7sjlSWmCik9x6/dby7hsR6iGgrbGNUm/"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "796d3a04b8637c91ecb91c18b4dc6586.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjbzG2tg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjbzG2tg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-22 09:06:46"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-28 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#373 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#371 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#373 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#373 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#373 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjbzG2tg реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjbzG2tg реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Школы Нижневартовска эвакуировали из-за сообщений о взрывном устройстве 472
  2. ​Неизвестный мужчина напал на сургутских репортеров 425
  3. ​Диплом директора «Сургутской строительной лаборатории» оказался поддельным 387
  4. ​Сургутян предупредили о террористах-мошенниках 375
  5. ​Россиянам напомнили, какие пособия вырастут с февраля 372
  6. ​Партийный десант проинспектировал дорогу к Научно-технологическому центру 346
  7. ​Югорчане променяли Турцию и ОАЭ на Таиланд 340
  8. В полиции Сургута появился новый руководитель 334
  9. Переходившая дорогу жительница Ханты-Мансийска угодила под машину 318
  10. Ольга Сазонова: «В мире ежегодно заболевают коклюшем несколько миллионов человек» 315
  1. В Югре в выходные потеплеет до -3 градусов и пройдут снегопады 2099
  2. Перелеты «экономом» в России подорожали на 22% за год 1879
  3. ​Чем экономика России удивила мир? 1595
  4. ​Власти еле успевают реагировать на предписания прокуратуры по поводу уборки снега, до возмущений от граждан руки не доходят 1471
  5. ​Плоский мир 1465
  6. В отдаленном поселении Сургутского района открыли новую амбулаторию 1434
  7. В Сургуте изменили три существующих автобусных маршрута 1416
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 20-21 января? // АФИША 1287
  9. ​Зима окончательно успокоилась? В Сургуте всю неделю будет тепло 1285
  10. ​В России призвали запретить ввоз пива из недружественных стран 1280
  1. ​Преступление против страны 12177
  2. ​В пятницу в Сургуте потеплеет, но ненадолго. Рождество будет морозным 9567
  3. ​Сургут потерял очередного директора ДАиГ 4557
  4. ​Сургуту нужны старожилы 4217
  5. ​С инженерной, архитектурной и средовой точки зрения Сургуту пора строить жилье, как в середине XXI века. А мы пока строим как в середине XX-го 4046
  6. ​В Югре проиндексировали социальные выплаты 3836
  7. Краснокнижные олени попали на фотоловушку в ХМАО // ВИДЕО 3713
  8. В ХМАО новым гражданам страны вручили повестки в военкомат 3484
  9. ​Райский сад в Сургуте 3137
  10. ​Сургуту необходимо провести сразу несколько реформ, каждая из которых сопоставима по масштабу с транспортной 3073

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика