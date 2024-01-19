Сургут стал мегаполисом и получил соответствующие масштабу проблемы с чисткой от снега

Вечная зимняя тема для Сургута – уборка снега. В дни мощных осадков город, как обычно, продолжает испытывать логистические и организационные трудности. Особенно жалуются пешеходы, которые вынуждены перепрыгивать через снежные валы, собранные у дорог, а также пробиваться сквозь нечищеные тротуары. Таким образом Сургут вновь расплачивается за свой статус мегаполиса регионального масштаба. Подробно об этом – в первом в 2024 году выпуске «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. И первый «О чем говорят» в 2024 году. Тарас Самборский на связи. Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Давайте поговорим про вещи, которые у нас произошли в начале этого года. В начале этого года у нас произошло следующее, собственно, оно же было и немножко в конце предыдущего года, некоторая такая неожиданность, которая у нас случилась в России в целом и в Сургуте в частности. Неожиданность эта называется зима. Начал падать снег, снег нужно чистить, чистят его очень активно, очень много, очень многие это делают. Очень много техники, очень много людей, но все равно есть некоторые проблемы. И хотя администрация города поменяла подход к оплате и принципам вообще работы с подрядчиками, то есть раньше было так, что сколько вы там кубометров снега вывезите, столько мы вам и заплатим, то есть народ активно вывозил снег кубометрами, но это особо не помогало, то есть все-таки решили, что это не очень эффективно.

Тогда решили делать так, что вот приведете энную территорию, которую мы для вас выделили, в нормативное состояние, тогда и заплатим. И выяснилось, что тут тоже как-то не очень. Не все, по крайней мере, справились и, например, Андрей Филатов написал в начале этого года о том, что есть серьезные нарекания к чистке снега, и некоторых подрядчиков, просто у них будут забирать объемы и передавать тем, кто справляется. То есть тут сейчас какие-то процессы, какие-то подвижки идут. В то же время наши читатели активно жалуются на то, что в частности уборка снега-то идет, а пройти по улицам от этого становится не легче. Потому что чистятся в первую очередь дороги, то есть такие главные городские магистрали, что, впрочем, наверное-то и правильно, но до пешеходов дело доходит довольно поздно, и люди, или там мамочки с колясками, вообще становятся социально-депривированными людьми, потому что выйти на улицу в условиях такой заснеженности – там на танке не проедешь, не то что на коляске. Вот давай обсудим, какие проблемы здесь можно зафиксировать, и какие точки проблемные можно зафиксировать, и что с ними можно делать.

Т.С.: Как говорится, хотели мегаполис – получите. Политика сургутских городских властей последние двадцать лет направлена на то, чтобы население муниципалитета значительно увеличивалось. Мы об этом много говорили. Это в современных условиях бюджетного устройства Российской Федерации выгодный экономический механизм пополнения муниципальной казны любого муниципалитета.

Д.Щ.: Вот поэтому вот у нас уже больше сорока миллиардов бюджет.

Т.С.: Да, конечно. Потому что у нас население города Сургута больше четырехсот тысяч. Возможно уже больше и четырехсот пятидесяти. Если сделать динамический график за последние там двадцать-тридцать лет, ну двадцать возьмем, то мы увидим, что рост численности населения приводит к прямой положительной динамике роста доходов городского бюджета. Этот принцип – не российское ноу-хау, но мы говорим сейчас о нашей ситуации – это понятно, что любой богатый муниципалитет не может быть богатым просто так, потому что у него там какой-то золотой прииск, или нефтяная скважина на центральной площади нефть гонит. Он богат количеством населения в том числе, и не в том числе даже, а в первую очередь.

Вот Сургут превратился в мегаполис. Это очень крупный населенный пункт для не просто региона в высоких северных широтах, но и по мировым меркам такое население означает крупное муниципальное образование. А что за этим следует? За этим следует не только получение дополнительных источников дохода в городскую казну, которое позволяет как-то развиваться. Кстати, на счет развития тоже очень интересная вещь. Мы, если будем сравнивать темпы инфраструктурных проектов, которые муниципалитет самостоятельно осуществлял раньше, когда он был меньше, и меньше его бюджет был, и сейчас, когда он большой и у него большой бюджет, то обнаружим очень интересную закономерность: город развивался быстрее в те годы, когда он был меньше, и когда он был как будто бы беднее. Это тоже интересно.

Но опять-таки, разница курса говорит о том, что вот, например, в годы Александра Сидорова, мы там один год считали, не помню, 2001, что ли, или 2002, бюджет Сургута составлял 500 миллионов долларов. Ну, сегодня вот примерно такая же цифра, на самом деле. То есть в рублях бюджет более чем в два раза больше, а если рассматривать реальные возможности денег, которыми оперирует местная власть, то они даже сократились. Поэтому у нас проблемы с инфраструктурой, поэтому у нас стоит вопрос о коммунальной сфере, о ремонте объектов социальной инфраструктуры и жилых домов, и в том числе о снеге. Вот теперь к снегу.

Д.Щ.: Ну да. И это еще, кстати, ну давай еще перед переходом к снегу, это еще у нас никакой дом не замерз, слава Богу. Хотя холода в Сургуте были дай бог какие, но ни по примеру Подмосковья, ни по примеру Тульской области, Новосибирской, у нас там каких-то таких серьезных аварий, слава богу, не случилось.

Т.С.: Да, на это тоже есть ответ. Ну хорошо, пусть он не совсем в тему нашего разговора, но он развивает понятийный аппарат, что называется. В Сургуте, слава богу, нет тех коммунальных аварий, серьезных коммунальных аварий, которые происходят почти уже каждый день в стране в разных регионах, по одной простой причине. В тот самый период, о котором я сейчас говорил, больше двадцати лет назад, назовем это середина 90-х годов, это уже почти тридцать лет назад, ну, год эдак так 1995-1996 до 2001, 2002, 2003 Сургут интенсивнейшим образом реформировал всю инженерную систему жизнеобеспечения города. Это городские тепловые сети, это Горводоканал, в первую очередь.

Поэтому у Сургута очень большой запас прочности в этом плане, в отличие от многих его коллег-соседей по северному цеху: Нижневартовска, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска. Вот Сургут этим занимался тогда, и спасибо большое администрации и чиновникам того периода, которые компетентно понимали, что с доставшейся в наследство от советской эпохи коммунальной системой далеко не протянешь, и надо что-то делать. У нас, кстати говоря, Владимир Браташов – бывший первый заместитель сургутского мэра по коммуналке – на эту тему, по-моему, высказался более чем понятно.

Вот у нас коммуналка работает, хотя, кстати, аварии случаются периодически, тут же водопроводные прорывы, и обратим внимание, что происходят они как раз в новых микрорайонах. В микрорайонах новой застройки. То, что мы наблюдаем в Подмосковье, каким-то образом с этим вот процессом коррелируется. Многие аварии происходят в новостройках. Тоже повод для того, чтобы, видимо, какие-то причинно-следственные связи здесь выстроить.

И вот снег. Да, город в первую очередь чистит городские улицы, транспортные коммуникации, дороги, то, где ездит автобусный транспорт, спецтранспорт, в общем, где люди передвигаются на колесах, а не своими ногами. Почему? Потому что, опять-таки, в соответствии с российским законодательством, транспортная прокуратура и обыкновенная прокуратура очень жестко следят за качеством содержания дорог. Для любого муниципалитета содержание дорог превратилось не просто в головную боль, а в ужас и кошмар. Потому что любая кучка снега, вовремя не почищенная грейдером и не вывезенная на снегохранилище, или любая ямка, трещинка в асфальте становится предметом молниеносного предписания в адрес администрации со стороны прокурорских надзирателей.

И чиновники, Департамент городского хозяйства, вынуждены даже, кстати говоря, не всегда располагая финансовыми ресурсами, оперативно реагировать на эти предписания. Потому что в данном случае закон выше возможностей бюджета, возможностей муниципалитета, а иногда и элементарного здравого смысла. Понимаем мы, да, что в моменты сильного снегопада очистить город от снега сразу нельзя просто физически. Можно для галочек, придуряясь, выдумывая там какую-то статистику, но, если говорить о содержательной работе, то логичнее в условиях снегопада, снежной бури работать не на прокуратуру, а работать на здравый смысл. Но вот тут вот любой чиновник всегда выберет, конечно, работу на прокуратуру, потому что никто не хочет получать взыскания, отстраняться от должности, сидеть в тюрьме и так далее. Но тут есть другой момент. Народ-то недоволен, что тропинки ему, значит, никто не чистит лопатой.

И вот это одно из следствий разросшегося мегаполиса. Вот именно в людском смысле. Маленький населенный пункт, каким Сургут был до вот этого своего последнего бурного развития, до начала нового века – XXI века – он же вообще не знал таких вообще проблем как чистка снега, вывоз снега куда-то, что такое тротуар почистить. Возле школ, возле больниц, возле подъездов дворники немножко чистили, а дальше люди ножками протаптывали тропинки и как-то благополучно жили. И вот теперь стало людей много, люди на тропинке не вмещаются, а ножками ходить не хотят, хотят ездить машинками, а потом дальше куда-то там добираться. И люди начинают роптать, и их давление на местную власть через соцсети, через медиа, через прямые обращения усиливается, и начинают кричать на власти и говорить, что вы нам плохо тут обеспечиваете уборку снега. Причем буквально везде, где только наша душа пожелает.

И это давление власти тоже не нравится по понятным причинам. И надо, справедливости ради, сказать, что в определенных случаях, не могу сказать, что всегда или в большинстве случаев, но в определенных случаях подобное недовольство жителей избыточно. Ну, ей-богу. Если мы выбираем местом жительства город со снежным покровом восемь месяцев в году, то мы предполагаем, что это нам будет создавать определенные неудобства. И это накладывает какие-то дополнительные обременения на наш образ жизни. Ну, то есть мы ходим не в туфлях, а в валенках, в сапогах и так далее. Я утрирую, но мы понимаем, о чем мы говорим. Соответственно, если вдруг по каким-то причинам где-то какой-то тротуар не почищен от снега, то это не вопрос пяти минут, а вопрос там, я не знаю, рабочего дня, светового дня, то есть в любом случае жители понимают, что рано или поздно коммунальные работники выйдут и почистят эту несчастную тропинку, то чего, спрашивается, орать. Ну, дайте время спокойно поработать коммунальщикам.

Тем более, что все-таки сургутская коммунальная система за многие годы работы в режиме большого города подобные вопросы отработала. Вы еще не знаете, что творится с дорогами, и с тротуарами, и вообще с уборкой снега, я не знаю, в уральских городах или где-нибудь в городах Восточной Сибири. Вот поезжайте, посмотрите, сравните, а потом предъявляйте претензии. Я ни в коем случае сейчас не защищаю городские власти. У меня есть другого рода претензии по части уборки снега. Первая, главная – это до сих пор не решенная проблема снежных полигонов. Это очень тяжелая экологическая ситуация, и ее решать надо каким-то нормальным подходом, а не как сейчас это происходит. Каждый год, вот ну все, вот потом мы точно это решим, отрегулируем, давайте, надо куда-то снег вывозить, а то тут прокуратура написала сто представлений.

Это, видимо, все-таки более какие-то модернизированные, современные, соответствующие развитию сегодняшнего времени технологий способы утилизации снега. И мы писали несколько лет назад об опыте снеготаялок. И он применяется. Он применяется во многих регионах мира, и страны, и в Москве. Когда в Москве -20°C – там будь здоров, какой морозец. И по климатическому ощущению Москва и Питер вот в такую погоду ничем не отличаются от Сургута. Так же у них там замерзает все в воздухе, любая капля. Так же у них много снега и трудно его собирать. Тем не менее, в Москве снеготаялки – это просто норма, и никакой оторопи у местных коммунальщиков это не вызывает. Я специально как-то выяснял вот эту тему – снеготаялок в Москве – и разговаривал даже с руководителем московского департамента коммунального, и он мне подтвердил – да, это нормальная технология.

Она имеет свои минусы. Есть вопросы: куда выливать эту воду? Просто вот в ливневку? Или ее куда-то утилизировать? Каждая снеготаялка создает море пара, и для проезжей части это не очень хорошо, но тем не менее, каким-то способом научились коммунальщики использовать вот эту вот очевидно, по-моему, практичную, полезную технологию. Но, вот несколько лет назад, когда этот же вопрос мы прорабатывали с сургутскими коммунальщиками, мы услышали от них сразу, вот сразу на подлете, категорическое «нет». Это не интересно, не нужно. Они выкатили миллиард причин, почему этого делать нельзя. Все эти причины... Ну, не все – большая часть этих причин, естественно, являются обыкновенными идиотскими отмазками. Потому что видно, что они не хотят подумать на ходу. Вот просто, ну подумай, ну вот же делается это вот в Москве, это делается в каких-то еще областных центрах. Я просто сейчас навру и не хочу этого делать. И если это применяется в условиях северной страны, каковой является Россия на 70% своей территории, то почему вы не можете попробовать хотя бы это применить здесь в Сургуте.

Я думаю, что есть определенные интересы, связанные с утилизацией снега, с полигонами. Да, это вот как бы тоже тема, вероятно, в том числе и коррупциогенного характера, очень интересная. Но – вот что имеем, то имеем. Поэтому используется такая, достаточно апробированная, архаичная технология чистки сургутских улиц. Она дает сбой, потому что город большой, в городе огромное количество транспорта. И для всего объема этого транспорта невозможно одномоментно очистить городскую территорию от снега, чтоб он спокойно мог ездить, парковаться. Это вызывает раздражение, это является таким, дополнительным давлением на местную власть.

Но. Все должны понимать простую вещь: между общественным мнением и мнением прокуратуры по поводу качества вывоза снега администрация города Сургута, как и любая другая муниципальная власть, всегда будет ориентироваться на мнение прокуратуры. Это так вот устроена наша сегодняшняя правовая система в стране. От общественного мнения власть может еще отстреляться какими-то там словами и даже действиями, и, в конце концов, общественное мнение – это как кредит с рассрочкой, ты можешь это перенести на более поздний срок, а прокуратура строчит представления здесь и сейчас, и на них необходимо реагировать. Вот как выглядит наша ситуация со снегом в Сургуте, которая далеко не катастрофичная при этом при всем, надо сказать.

Д.Щ.: Ну что ж, хорошо. Будем завершать этот эпизод. В следующем мы поговорим про изменения кадровое в администрации города, в частности в Департаменте архитектуры и градостроительства. Кажется, это наш самый любимый департамент, и вот мы постоянно про него говорим, и сейчас поговорим про него еще разок. Так что переходите, а еще ставьте нам лайки и подписывайтесь на наш Youtube-канал, читайте siapress.ru