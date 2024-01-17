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​Чем экономика России удивила мир?

По итогам 2023 года Россия обошла всю Европу по показателю ВВП по паритету покупательной способности. Как удалось достичь таких показателей?

​Чем экономика России удивила мир?
Фото: УрГЭУ

Первая экономика в Европе и пятая в мире. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями. По итогам 2023 года Россия обошла всю Европу по показателю ВВП по паритету покупательной способности. Прогноз на 2024 год − рост валового внутреннего продукта на 4%. Как удалось достичь таких показателей вопреки уже двенадцатому пакету санкций, объясняет кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики и внешнеэкономической деятельности Уральского государственного экономического университета Елена Стремоусова.

Что включает в себя показатель ВВП по паритету покупательной способности? Если совсем просто, то показатель ВВП по паритету покупательной способности (ППС) показывает сколько одинакового товара можно купить на одну и ту же сумму в разных странах в национальной валюте. Условно, берем 100 евро и считаем, сколько, например, хлеба на эти деньги может приобрести житель европейской страны и россиянин. Так, в Германии буханка, при нынешнем курсе, стоит 110 рублей, тогда как у нас средний чек − 35 рублей. Получается, дороже в 3 раза, и, при прочих равных условиях, покупательная способность россиян выше.

За счет чего удалось достичь такого высокого места в международных рейтингах? Россия всегда была самодостаточной страной. Мы более чем в два раза превосходим другие страны по стоимости природных ресурсов. Существенно прибавляем и в промышленной отрасли. До 2022 года чаще продавали сырье, не доводили продукцию до конечного вида товара. Сейчас развиваем собственное производство полного цикла; увеличиваем количество продукта, предназначенного для потребления населением, а значит, открываем новые предприятия, создаем рабочие места, что безусловно стимулирует экономику и покупательную способность населения.

Конечно, есть отрасли – локомотивы, где рост заметен особенно. На мой взгляд, это строительство и военно-промышленный комплекс. Они, в свою очередь, подтягивают за собой другие важные направления, такие как металлургия, химическая промышленность, машиностроение, наука. Например, индекс промышленного производства в Свердловской области в 2023 году вырос на 12%; в обрабатывающем секторе — более, чем на 15%; в эксплуатацию введены жилые дома общей площадью 2 459,6 тысяч кв м. Средний Урал занимается седьмое место в рейтинге регионов по экономическому потенциалу. Вклад в ВВП страны составляет около 3% — это хороший показатель, учитывая, что в стране 89 субъектов. И здесь нужно отчасти сказать спасибо санкциям, потому что именно они стали мощным стимулом для развития, показали перспективы рынков на Востоке и в Африке. Соглашусь с прогнозом Минэкономразвития о росте ВВП еще на 2,3% в 2024 году. А если удастся сдержать уровень инфляции, то сможем выйти на более высокий уровень в международном рейтинге и занять уже четвертое место.


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Сегодня в 14:47, просмотров: 102, комментариев: 0
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