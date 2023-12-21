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Сработал простой экономический закон: когда спрос превышает предложение, цена растет

Эксперт оценила, смогут ли импортные поставки яиц снизить цены

Сработал простой экономический закон: когда спрос превышает предложение, цена растет
Фото: УрГЭУ

Борьба с подорожанием куриного яйца продолжается. «Руспродсоюз» отметил, что цены достигли максимума за последние 10 лет. На помощь россиянам придут не только страны СНГ. С 1 января 2024 года начнутся поставки по льготному тарифу из Ирана и Турции. Поможет ли это вернуть цены на прежний уровень, объясняет директор Института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга, почетный профессор Уральского государственного экономического университета Вера Соловьева.

При благоприятной ситуации Средний Урал может обеспечить себя яйцом с избытком. Но сейчас ситуация иная. Точной причины мы не знаем, можно лишь предположить, что где-то в Центральной России произошел серьезный сбой на одной из ключевых птицефабрик. Например, пришла эпидемия птичьего гриппа, от чего никто не застрахован, или производство не прошло проверку санэпидемстанции. В версию, что всему виной подорожание ветеринарных препаратов, я не верю. Куда более влиятельный фактор – закупка импортных цыплят и действие санкций. Все это привело к перераспределению продуктов по территориям. Регионы с мощным производством стали главными поставщиками яиц, поэтому в домашние магазины поставки существенно сократились. Отмечу, что прилавки в Екатеринбурге, в отличие от других городов страны, полностью не опустели. Вопрос лишь в цене.

Важно понимать, что 90% стоимости яйца — это расходы птицефабрики на содержание цыплят и доставку товара до магазина. Наценка магазина редко превышает 10%, сейчас региональное правительство рекомендовало розничным сетям снизить ее до 5%, но опять же глобальной роли это не сыграет. Когда новость о дефиците яиц растиражировали СМИ, у людей началась паника, и они стали массово скупать товар. Судите сами, зачем одному человеку сразу 5 упаковок яиц? Это явно больше, чем недельная норма потребления. И здесь уже сработал простой экономический закон: когда спрос превышает предложение, цена растет.

Импортные яйца, в первую очередь, отправятся в регионы с самым большим дефицитом, в Воронежскую и Курскую области. До Свердловской области они вряд ли доедут. В них просто не будет необходимости: в новогодние каникулы традиционно падает потребительский спрос, а значит, и нехватка товара будет ощущаться меньше. Что касается насыщения свердловских прилавков, полагаю, яйца уральских птицефабрик в прежнем объеме появятся в магазинах уже к концу января. Но вернется ли на прежний уровень цена – вопрос. В Иране и Турции куриные яйца никогда не стоили меньше 82 рублей, если перевести в российскую валюту. А на российских прилавках до возникновения дефицита средний чек был 60-65 рублей. Так что, за сколько будут продавать импортные яйца в России, зависит от договоренностей между странами. И скорее всего, нам придется привыкать к новой стоимости куриного яйца. Предприниматели крайне неохотно понижают цены в рознице – таковы механизмы рынка. В экономике это называется «эффектом храповика», смысл которого в том, что изменения цен в сторону повышения происходят легче, чем в сторону уменьшения.


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Сегодня в 10:45, просмотров: 117, комментариев: 0
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