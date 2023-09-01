С 1 сентября в нескольких субъектах РФ стартовал эксперимент с исламским банкингом

Исламский банкинг внедряют в России: с сегодняшнего дня в четырех регионах — Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне начался соответствующий эксперимент. Напомним, что закон об этом быдл подписан президентом РФ еще в августе.

На эксперимент отводится два года — он будет идти до 1 сентября 2025 года, сообщает lenta.ru; впрочем, его сроки, как и количество регионов, в нем участвующих, могут быть увеличены.

Исламским банкингом будут заниматься специальные организации партнерского финансирования — их работу регулирует Центробанк.

Что такое исламский банкинг?

Исламское финансирование предполагает, что бизнес-отношения должны строиться на равных положениях — как партнерские. В связи с этим накладывается некоторое количество запретов, увязанных также с мусульманской верой. Так, здесь действует запрет на выплату процентов и инвестиции в некоторые отрасли экономики (например, в предприятия, занимающиеся производством алкоголя и табака, в игорный бизнес и т.д.) и др. Организации, которые занимаются исламским банкингом, нельзя назвать кредитными, поскольку при совершении сделок они не могут получать вознаграждения в виде процентной ставки, впрочем, допускаются выплаты в виде переменных величин, которые зависят от результатов совершенных операций.

Только для мусульман?

Исламский банкинг должен быть доступен для всех независимо от вероисповедания: по словам аналитика КГ «Финам» Зарины Саидовой, «представители других конфессий интересуются исламским банкингом — моральные ценности авраамических религий очень сходны, и это неудивительно». То есть воспользоваться предложением организаций, осуществляющих исламское финансирование, могут любые юридические и физические лица, чьи цели не противоречат условиям этого вида банкинга.

Зачем в России внедряют исламский банкинг?

Одна из целей внедрения исламского финансирования — привлечение инвестиций в страну со стороны Востока. Как сказано в уже упоминавшемся законопроекте, исламский банкинг «будет способствовать задачам экономического развития страны, развитию бизнеса, привлечению зарубежных инвестиций из стран — членов Организации исламского сотрудничества, что особенно актуально в условиях усиливающегося санкционного давления».