Что нужно знать про работу для подростков

Подростки идут на работу по разным причинам. Одни хотят иметь свои личные деньги, другие − помогают родителям. Летом этот вопрос особенно становится актуальным. Однако в трудоустройстве несовершеннолетних есть свои особенности. О них рассказали эксперты Роскачества.

С какого возраста?

Эксплуатация детского труда запрещена, но у подростка с определенного возраста появляются возможности официально устроиться на работу и получать легальный заработок. В ст. 63 Трудового кодекса РФ перечисляются особенности для разных возрастов.

До 14 лет: закон разрешает привлекать подростков для работы в производстве кино, театре, цирке. Но принять на работу их могут только при наличии разрешения родителей (или опекунов) и органов опеки.

В 14–15 лет подросток может быть принят на так называемую «легкую» работу (то есть такую, которая не причиняет вреда его физическому и нравственному развитию, здоровью). В 14 лет еще требуется разрешение одного из родителей (опекунов) и органов опеки, в 15 − работник уже может подписывать договор самостоятельно.

С 16 лет подросток может подписывать трудовой договор самостоятельно, без разрешения кого-либо со стороны.

До 18 лет в любом случае человек не может трудиться на работе, которая не входит в категорию «легких». Сюда относятся многие производственные, сельскохозяйственные отрасли. Нельзя брать подростка на должность, предполагающую материальную ответственность. Самые распространенные позиции для несовершеннолетних – курьер, официант, промоутер и подобные. Чтобы не возникало проблем ни у работника, ни у работодателя (а последнего могут оштрафовать, если выяснится, что он обходит Трудовой кодекс), лучше сразу искать такого рода занятость.

Трудовым кодексом РФ прямо предусмотрены работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет (ст. 265 ТК РФ):

работы с вредными и (или) опасными условиями труда;

подземные работы;

работы, выполнение которых может причинить вред здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания);

переноска и передвижение тяжестей, превышающих установленные предельные нормы.

Сколько можно работать?

Для несовершеннолетнего работника должен быть установлен сокращенный график. Причем он зависит от того, ходит в конкретный период подросток в учебное заведение или нет.

В свободное от учебы время:

До 16 лет – максимальное время работы составляет 24 часа в неделю.

После 16 лет – максимальное время работы составляет 35 часов в неделю.

В период занятий:

До 16 лет – максимальное время работы составляет 12 часов в неделю.

После 16 лет – максимальное время работы составляет 17,5 часа в неделю.

Есть ограничения и на продолжительность смены: в возрасте 14–15 лет – четыре часа, 15–16 лет – пять часов, от 16 лет – семь часов (если занятий нет); в возрасте 14–16 лет – 2,5 часа, от 16 лет – четыре часа (если идет учебный год).

А будет отпуск?

Отпуск будет, как и у любого другого работника. Есть и свои особенности: не нужно отрабатывать полгода для получения первого отпускного периода, в течение года можно взять 31 день отпуска в любое удобное время, подростков нельзя отзывать из отпуска и заменять отдых денежной компенсацией.

Как заплатят?

Есть два варианта: повременная оплата (сколько поработал – столько и получил) или сдельная (оплата за выполненную работу, рассчитывается исходя из сдельных расценок).

При этом несовершеннолетний может получать столько же, сколько взрослые работники на аналогичной ставке, работая при этом меньше. Но это происходит по инициативе работодателя.

Какие документы нужны?

Подростку для заключения договора нужны следующие документы:

Паспорт или свидетельство о рождении.

Документ об образовании (если работа подразумевает наличие определенных компетенций) или справка об обучении.

СНИЛС (при наличии).

Трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности (если ранее работал).

Согласие родителей или опекунов (письменное) и согласие органов опеки – до 15 лет (см. нюансы выше).

Что грозит за некорректное оформление на работу подростков?

Если работодатель нарушает условия принятия подростков на работу или не соблюдает закрепленные за ними права, компанию могут привлечь к ответственности и выписать штраф, который составит от 1 000 до 50 000 рублей.