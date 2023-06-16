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Что постят в своих социальных сетях известные бывшие чиновники Сургута (и бонус – два необычных банкира) // ОБЗОР

Как дела у известных бывших сургутян – смотрим их социальные сети

Что постят в своих социальных сетях известные бывшие чиновники Сургута (и бонус – два необычных банкира) // ОБЗОР
Фото и видео из vk.com и других социальных сетей

Многие не знают, но сразу два известных бывших сургутянина в эти дни не просто работают, а занимают высокие государственные посты в Белгородской области, где происходят довольно сложные и трагичные события. При этом они исполняют обязанности и даже отчитываются об этом в соцсетях. Это натолкнуло редакцию СИА-ПРЕСС на идею сделать обзор активности известных бывших (и нынешних, но ушедших из публичного поля) сургутян в социальных сетях.

Владимир Базаров

Уникальный чиновник, прошедший в сургутской администрации путь от самого нижнего звена до заместителя главы города – Владимир Базаров. После того, как ему не дали возможность бороться за пост мэра на выборах, он покинул Югру и стал сначала замгубернатора Севастополя, а затем – замгубернатора Белгородской области. Там он курирует строительство, дороги и транспорт.

И в нынешние сложные времена исполняет классическую работу чиновника – курирует департаменты, проводит совещания, личные приемы, поздравляет ветеранов и так далее.

Дмитрий Гладский

Бывший замглавы Сургута по экономике и финансам Дмитрий Гладский прошел большой бизнес- и бюрократический путь. С 2015 года он, как и Владимир Базаров, пришел в Севастополь, где стал замгубернатора, а с 1 января 2022 года занял такую же должность в Белгородской области. Он курирует региональное министерство экономического развития и промышленности. И так же исполняет обязанности. Примерно так выглядят его последние посты «ВКонтакте».


Вадим Шувалов

Бывший глава Сургута Вадим Шувалов ныне заседает в Государственной думе России, и его активность в социальных сетях вполне укладывается в рамки «депутатской нормы». Посты про совещания, праздники, визиты, а также репосты официальной группы нижней палаты парламента. Все по классике, ничего необычного.


Владимир Браташов

Легендарный замглавы Сургута Владимир Браташов продолжает свою экологическую миссию – он занимается российскими реками.

Недавно он опубликовал видео с таким сопроводительным текстом:

«Продолжаем реализацию общественного проекта «Экспедиция Великие реки России от истока до устья» Продолжаем, в рамках работы комиссии «Реки России», МосОО, Русского географического общества. публикацию серии лекций под названием «Беседа о водном хозяйстве России». Сегодня Беседа-2, ведёт доктор географических наук, профессор Академии водного транспорта Российского университета транспорта (МИИТ) Беляков Алексей Алексеевич»

А вот то самое видео, о котором речь в посте Владимира Браташова. Кстати, на его личном канале в YouTube 1,7 тысяч подписчиков.

Алексей Сафиоллин

Бывший заместитель губернатора Югры и главы Сургута Алексей Сафиоллин руководит порталом strategy24.ru, а также возглавил загадочную структуру под названием Институт нравственной культуры. Вот что он пишет по этому поводу.

Также бывший главный строитель округа побывал в новом Свято-Троицком соборе Сургута.

Олег Лапин

Бывший замглавы Сургута Олег Лапин, возглавивший администрацию города после резкой отставки Дмитрия Попова и до прихода на Энгельса, 8 Вадима Шувалова, в социальных сетях совершенно не активен. Но какие-то фотографии найти можно.

Наталья Алешкова

Бывшая замглавы Сургута Наталья Алешкова по правовым и кадровым вопросам особенно запомнилась тем, как ушла в декрет незадолго до смены управленческой команды в эпоху прихода Вадима Шувалова. А затем, когда ее попытались уволить (спойлер – противозаконно), устроила обновленной администрации такую юридическую взбучку, что получила обратно и рабочее место, и все компенсации, а потом уволилась.

Некоторое время она писала практические тексты о юриспруденции и финансах на ныне запрещенном и признанном экстремистским Facebook, но минувшей весной делать это прекратила, и теперь постит и репостит по большей части бытовые, семейные и благотворительные материалы.

И надо сказать, что отметившая недавно юбилей Наталья Алешкова демонстрирует традиционно прекрасный внешний вид.


Кого мы найти не смогли:

Разумеется, мы искали и других бывших глав и заметных чиновников Сургута, но некоторые в соцсетях не присутствуют. Например, главы горисполкомов и мэры города (отчасти в силу возраста и отсутствия необходимости) свое время на это не тратят – страницы Леонида Рокецкого, Александра Сидорова и Дмитрия Попова мы обнаружить не смогли.

Бывшая замглавы города Анна Шерстнева также в соцсетях не сидит, равно как и некогда могущественный чиновник Алексей Жердев – он точно был зарегистрирован на Facebook* раньше, но после признания соцсети экстремисткой*, по всей видимости, ее покинул, как и многие другие чиновники, депутаты и функционеры России. Скандально известный экс-замглавы Сургута Александр Шатунов в соцсетях есть, но даже без фотографии. А Роман Марков, который ушел из администрации города в правительство Ленинградской области, последний пост сделал 12 лет назад – с этой фотографией.

БОНУС

Как ни странно, два бывших банкира Сургута и Югры в социальных сетях демонстрируют крайне нехарактерный контент.

Ильдус Саиткулов

Бывший руководитель банка «Уралсиб» в Сургуте Ильдус Саиткулов в социальных сетях показывает либо фотографии с отдыха, либо свое музыкальное творчество в составе IldusGroup. Можете оценить сами.

Дмитрий Мизгулин

У бывшего гендиректора Ханты-Мансийского банка и председателя комитета думы Югры по бюджету Дмитрия Мизгулина после ухода из политики и финансов судьба складывается очень любопытно. Он пишет стихи, а также путешествует с церковными иерархами Югры. Например, в Иерусалим.

Вот, что он написал недавно:

«Президент литературного фонда "Дорога Жизни" Дмитрий Мизгулин принял участие в рабочем визите митрополита Манильского и Ханойского Павла в Филиппино-Вьетнамскую епархию с 1 по 22 февраля 2023 года. Делегация посетила приходы, расположенные в Маниле, Давао, Генерал-Сантосе и других городах и селах. Всего в филипинской епархии зарегистрирован 31 приход, в которых осуществляют богослужение 15 священнослужителей.Также побывали в провинции Таклобан, где на острове Тубабао в 1948-1951 году проживало около 5 тысяч русских беженцев из Китая и где планируется возведение православной часовни в честь Иоанна Шанхайского и Санкт-Франциского, который много раз посещал эти места для духовного окормления соотечественников. Специально к визиту при поддержке литературного фонда "Дорога Жизни" был издан православный молитвослов на себуанском языке. На этом языке говорят многие православные на Филлипинах»

А еще у него есть сайт, где можно узнать и про творчество, и про новости из жизни автора.


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Сегодня в 15:01, просмотров: 204, комментариев: 0
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