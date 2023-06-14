Эксперты объяснили, что делать при потере или повреждении чемодана

Представьте ситуацию: вы доехали до места назначения, а ваш багаж нет. Это довольно нечастое явление, однако неприятности порой случаются. Эксперты Объясняем.рф рассказали, что делать, если чемодан потеряли или повредили.

Чемодана нет − что делать?

Когда вы сдаете багаж в аэропорту, ответственность за него переходит к авиакомпании. За вашими вещами присматривают на всех этапах доставки: при регистрации, погрузке, пересадке и на выдаче.

Если чемодан потерялся, обратитесь в службу розыска, она находится в зоне выдачи багажа.

Заполните акт о его потере (PIR) и укажите:

ФИО, рейс и номер багажной бирки;

приметы чемодана: форму и цвет, материал, есть ли колесики, внешние карманы, потертости, наклейки;

содержимое багажа;

ваши контакты для связи и адрес, куда доставить чемодан.

Важно заполнить PIR до выхода из зоны прилета, иначе авиакомпания откажется рассматривать вашу претензию.

Багаж повредили

В этом случае подойдите к стойке Lost & Found − сотрудник зафиксирует повреждения в протоколе. Сфотографируйте их, это поможет, если придется отстаивать интересы в спорах с авиакомпанией.

Подайте перевозчику письменную претензию о компенсации. К ней приложите:

заявление с перечнем вещей и их стоимостью − уточните ее по чекам или посмотрите актуальные цены;

один экземпляр PIR;

посадочный талон с багажной биркой;

чеки, стоимость багажа, расходы, связанные с порчей, задержкой или утратой, чтобы подтвердить ущерб;

банковские реквизиты.

Сколько времени на то, чтобы потребовать компенсацию?

Вы можете написать жалобу в течение шести месяцев, если перелет был по России. Для международных рейсов сроки другие:

18 месяцев − при потере багажа;

21 день − при задержке;

7 дней − если чемодан повредили.

Как сохранить багаж при перелете

Выбирайте чемодан яркого цвета или купите для него чехол: так его будет легче заметить.

Если перевозите что-то хрупкое, купите чемодан из пластика или алюминия. В тканевом такие вещи могут разбиться.

Снимите с чемодана старые багажные бирки со штрихкодами.

Прикрепите бирку с вашим именем и телефоном.

Если летите с пересадкой, зарегистрируйте багаж до конечного пункта.

Оставили вещи на борту

Если вы вспомнили об этом еще в аэропорту, сообщите сотруднику авиакомпании. Он свяжется с экипажем и поможет их вернуть.

Также можно обратиться в комнату невостребованного багажа — туда передают все забытое. Для получения:

предъявите паспорт и авиабилет;

расскажите, при каких обстоятельствах забыли вещи;

опишите потерянное.

«Я забыл в самолете паспорт!»

Документ передадут в полицию и будут хранить месяц, а после отправят в отделение, где вы его получали. Чтобы забрать паспорт, нужно предъявить водительские права, загранпаспорт или военный билет.