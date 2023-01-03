Как рубль в 2022 году прокатился на «русских горках»

Подводя итоги года, нельзя не вспомнить драматическую историю падения, взлета и последующего падения рубля. Российская национальная валюта в глазах многих людей успела пройти путь от «бесполезной бумажки» до (в какой-то степени) предмета гордости, а затем двинуться обратно вниз. Вспомним, как это случилось.

В начале года, которое, кажется, воспринимается почти всеми как сугубо прошлая жизнь, рубль находился в привычном «коридоре» – порядка 73-75 рублей за доллар и 83-85 за евро. Февраль привел к резкому падению российской валюты – в течение первых недель главного события года курс рубля падал 105 за доллар и 115 за евро только по курсу ЦБ, который мало кому в тот момент был доступен, так как брокерские операции были обложены комиссией. В конечном счете, для потребителей валюта стоила и 120, и 150 рублей, и даже за эти деньги не всегда получалось ее купить из-за масштабных ограничений, введенных Центробанком.

А потом началось необычное. Друг на друга наслоились несколько эффектов, которые ранее в экономике, кажется, не встречались под одной крышей. С одной стороны, ограничения ЦБ на вывод как рублей, так и валюты из России, остановили панику на рынке и стабилизировали национальную валюту. Правда, при этом она потеряла в возможностях конвертации. С другой стороны, из страны ушли десятки и сотни крупных западных компаний, были сломаны логистические цепочки, и импорт в один момент упал примерно на 80 процентов. А еще власти обязали экспортеров продавать 80 процентов (затем 50, затем эту планку отменили) своей валютной выручки на внутреннем рынке.

Все это привело к специфической балансировке спроса и предложения валют – рублей в экономике было достаточно много, но из-за просадки импорта какой-то особой потребности в покупке долларов и евро просто не было. А если товар не особо пользуется спросом – цена на него падает. Это привело к тому, что рубль стабилизировался на уровне 60-62 что за доллар, что за евро (на минимуме – вообще 57 рублей за доллар). Это усугубила и политика по «дедолларизации» экономики – банки начали вводить отрицательные ставки на валютные вклады и счета, что еще больше усилило давление на цены евро и доллара в рублях.

Дело дошло до того, что в мае 2022 года рубль занял первое место в мире по уровню укрепления по отношению к доллару. Правда, в декабре ситуация изменилась (об этом ниже), но даже на 23 декабря рубль показал 8,8 процента укрепления к доллару по итогам года – и это седьмое место в мире. Первые три: армянский драм (+22 процента), афганский афгани (+17,8 процента) и грузинский лари (+14,8 процента). Причем в Армении и Грузии основная заслуга в укреплении национальных валют принадлежит россиянам, которые приехали и перевели за собой довольно серьезный объем активов в долларах и евро.

Как ни странно, но целых полгода Россия жила в таком курсе рубля, который не устраивал ни крупных экспортеров, ни правительство – все они теряли рублевые доходы от продаваемой зарубеж продукции. Но сделать с этим ничего не получалось.

Ситуацию, заваренную совпадением специфических обстоятельств, разрулили так же специфические обстоятельства. Они сложились в декабре. Во-первых, в силу вступило решение об эмбарго на российскую нефть в подавляющее большинство западных стран (в первую неделю действия эмбарго экспорт нефти из России упал с 3,5 до 1,6 млн баррелей в сутки). Во-вторых, Евросоюз утвердил «ценовой потолок» на «черное золото» из нашей страны, что дополнительно усложнило продажу сырья (поэтому пошло падение цен на нефть). В-третьих, в России было упразднено бюджетное правило, которое подразумевало откладывание части свердоходов от нефти в Фонд национального благосостояния, то есть, как пишут эксперты, «рубль фактически стал производной от российского внешнеторгового баланса». А ввоз продукции в страну как раз начал расти – бизнес начал осваиваться в новых для себя водах «параллельного импорта».

Итог – рубль за месяц потерял около 15 процентов по отношению к доллару и 20 процентов – к евро. Если в начале декабря доллар стоил 60 рублей, то к концу – примерно 71 рубль, а евро проделало путь от 63 до 75 рублей за единицу. Разные прогнозы дают разные сценарии развития событий. Некоторые считают, что доллар может на какое-то время вернуться к уровню 65 рублей, но в большей степени эксперты ожидают колебаний на уровне 75-80 рублей в течение 2023 года. Впрочем, всегда есть и радикальные прогнозы, в которых доллар будет стоить более 100 рублей, но вероятность подобного, как минимум, сейчас, невысока.