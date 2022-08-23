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Спать спокойно с финансовой подушкой безопасности // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Зачем нужна финансовая подушка безопасности и как ее сформировать

Спать спокойно с финансовой подушкой безопасности // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: pixabay.com

Финансовая подушка безопасности может пригодиться каждому на случай непредвиденных трудностей. Однако о ней задумываются, как правило, только в критический момент. Например, когда человек неожиданно теряет работу и не может в быстрые сроки найти ей замену. О том, как сформировать подушку безопасности в кризис – рассказали эксперты Роскачества.

ЧТО ТАКОЕ ФИНАНСОВАЯ ПОДУШКА?

Финансовая подушка – это заранее накопленная сумма денег, которая может помочь вам продержаться какое-то время в случае потери основных источников дохода. Она может сильно выручить во время неожиданных финансовых затруднений. Также резерв позволяет нам чувствовать себя уверенно. Когда знаешь, на что жить завтра, можно сосредоточиться на важных делах.

СКОЛЬКО НУЖНО НАКОПИТЬ?

Рекомендуется сформировать сумму, которой будет достаточно для жизни семьи в течение трех-шести месяцев при стандартных тратах. В них входят все повседневные траты – продукты, сотовая связь, транспорт, одежда, коммунальные и кредитные платежи и так далее.

КАК СФОРМИРОВАТЬ?

Самый простой способ сформировать подушку безопасности – откладывать средства с доходов в периоды относительной стабильности. Главное, делать это регулярно и с любых заработков. Важно не ждать наступления лучших времен, а начинать откладывать при первых же возможностях.

Желательно заранее определить фиксированный процент, который будет откладываться со всех заработков (не более 10-30%), и придерживаться выбранного курса, пока резерв не будет сформирован.

Составьте два списка: «Доходы» и «Расходы»; они помогут понять, где найти деньги. В «Доходах» учтите три типа поступлений: от работы, от активов и от государства. Доходы от работы – это зарплата, бонусы или часть прибыли от бизнеса, которую вы тратите именно на себя. От активов – проценты по вкладам, поступления от сдачи квартиры, дивиденды по акциям и другой пассивный доход. От государства — любые бюджетные выплаты.

Список «Расходы» тоже состоит из трех частей: траты на жизнь, на активы и обязательные платежи государству. В первую категорию попадут, например, расходы на еду, бензин, развлечения. Во вторую – плата за содержание недвижимости, в которой вы не живете. В третью – налоги в любой форме.

Например, при норме сбережений в 25% от дохода мы сформируем резерв на шесть месяцев за год при условии, что ещё 50% от дохода – это стандартные траты семьи, а оставшиеся 25% - излишние траты, которые могут быть безболезненно сокращены в периоды финансовых трудностей.

ГДЕ ХРАНИТЬ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД?

Главные характеристики подушки безопасности – это доступность, ликвидность и безопасность ваших вложений. Поэтому:

  • Исключаем вложения в рискованные проекты, где вероятность потери средств очень высока. Никаких сомнительных вариантов «инвестиций»;
  • Отказываемся от вложений в высоковолатильные активы, где цена колеблется непредсказуемо и по очень широкому диапазону, поскольку деньги из подушки безопасности могут потребоваться именно в тот момент, когда цены будут находиться в своих нижних значениях. Например, в момент кризисов на фондовом рынке могут падать на 50-70% котировки акций даже очень успешных и стабильных корпораций;
  • Не вкладываем деньги из подушки безопасности в то, что нельзя продать быстро. Какой смысл в «кубышке», если ей нельзя воспользоваться в момент острой необходимости? Представьте, что деньги нужны завтра, но вы вложили деньги в склад на окраине города, и на поиск покупателя может уйти несколько месяцев, плюс ещё столько же – на проверку и оформление сделки.

Поэтому лучше обратить внимание на консервативные инструменты с фиксированной и предсказуемой доходностью. Например, депозиты в надежном банке или гособлигации. Выбирайте именно надежные банки.

Покупать валюту, в частности доллары, евро, фунты, тоже в данном случае не стоит: с 3 марта 2022 года введена комиссия 12% на покупку этих валют через брокера. При покупке через банк тоже высокие спреды, так что лучше оставаться в рублях. При крайней панике или при желании спекулировать на валюте можно рассмотреть швейцарский франк, юань, иену, гонконгский доллар – по ним комиссия не введена, их можно покупать на Московской бирже.

Накопления – неприкосновенная сумма, которую можно расходовать только в экстренной ситуации. Ее нельзя давать в долг или тратить на новый телефон. Важно помнить, что цель подушки безопасности — это защита в трудные периоды, а не приумножение капитала.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

Можно сделать следующий шаг и обратить свое внимание в сторону разумных инвестиций. После того как финансовая подушка безопасности сформирована, новые сбережения можно направлять в более рискованные и доходные инструменты, формируя свой инвестиционный капитал для более глобальных финансовых целей.


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Сегодня в 12:49, просмотров: 132, комментариев: 0
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