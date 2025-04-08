16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  86,1891   EUR  94,7742  

Новости

Больше новостей
В последний год вы стали употреблять алкоголь:
Комментировать
0
Ваше отношение к алкоголю?
Комментировать
0
Больше опросов

​«Победа» ‒ новый коттеджный поселок в пригороде Сургута

Проект меняет представление о загородной жизни в Сургуте, предлагая не только современные и комфортные дома, но и безопасность, и развитую инфраструктуру

​«Победа» ‒ новый коттеджный поселок в пригороде Сургута
Фото: «Победа»

Erid:2SDnjcoWx5S

Для всех, кто мечтал сменить городскую суету Сургута на тихий уклад жизни на природе, появилась уникальная возможность ‒ жить в новом уютном и безопасном коттеджном поселке «Победа». Поселок находится в 15 минутах езды от Сургута, в окружении леса.

Авторы проекта уделили особое внимание планировке и инфраструктуре поселка, продумав все до мелочей. Для жителей предусмотрены не только современные дома, но и разнообразные объекты внутри поселка и рядом с ним: для активного отдыха и повседневной жизни.

В поселке предусмотрены пространства для прогулок и занятий спортом. На территории объекта запланированы многофункциональные спортивные площадки: для игры в мини-футбол, волейбол и большой теннис, а также современный спортивный городок с турниками, уличными тренажерами. Для детей создается большая игровая площадка.

Рядом с коттеджным поселком «Победа» есть школа и детский сад. Они находятся в семи минутах езды в поселке Дорожный. Детей будет доставлять в школу и обратно комфортабельный школьный автобус, организованный в две смены. В поселке предусмотрена автобусная остановка.

Для отдыха жителей поселка будет организован искусственный водоем с современной системой фильтрации, которая обеспечит чистоту воды. За водоемом предусмотрен регулярный уход, чтобы жители могли наслаждаться природой и проводить больше времени на свежем воздухе.

Безопасность будущих жителей ‒ приоритет застройщика. На территории поселка предусмотрен центральный въезд с КПП, система круглосуточного видеонаблюдения и электронных пропусков.

В поселке будут широкие асфальтированные дороги с твердым покрытием, что обеспечивает комфортный проезд для двух крупногабаритных машин. Кроме того, предусмотрены пешеходные и велодорожки, включая газон.

Территория поселка будет оснащена уличным освещением, а также всеми инженерными коммуникациями, включая газ, электроснабжение и высокоскоростной оптический интернет. Уже получены технические условия для проведения газа.

Проектом предусмотрено несколько вариантов планировок домов площадью от 107 до 180 кв. м. Планировки функциональные, включают просторную кухню-гостиную, большие санузлы, удобные места для хранения и просторную террасу.

Все дома, расположенные на одной улице, будут выполнены в едином архитектурном стиле, обеспечивая гармоничное сочетание друг с другом. Стены домов выполнены из крупноформатных панелей из полистиролбетона, что обеспечивает высокую теплоизоляцию. Зимой в доме будет тепло, а летом ‒ приятная прохлада.

При проектировании домов учитывалась возможность последующего благоустройства придомовой территории: предусмотрены места для самостоятельного строительства гаража, бани или беседки. Дома будут огорожены забором с удобным широким заездом.

Стоимость домов варьируется от 110 тыс. руб. за квадратный метр, включая земельный участок площадью восемь соток, забор и навес для двух автомобилей. Приобретение возможно с использованием программ ипотечного кредитования и с договорами подряда, что делает покупку доступной и удобной.

Проект стартует уже в этом году. Строительство домов будут осуществлять проверенные аккредитованные строительные компании, обеспечивая высокое качество строительства и необходимый темп, исключая проживание на «вечной стройке».

Не упустите возможность стать счастливым обладателем загородного дома в безопасном, комфортном, современном и продуманном поселке «Победа».

Узнать подробную информацию о проекте, выбрать дом, обсудить условия покупки и записаться на встречу можно:

‒ на сайте https://poselok-pobeda.ru/

‒ в группе ВК https://vk.com/poselok_pobeda

‒ в отделе продаж «Победы» по телефону: 8(922) 248-22-33.

Erid:2SDnjcoWx5S

Реклама. ИНН 860219945638

ИП Панов И.А.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 14:00, просмотров: 55, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1743966020"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1744570773"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=B9n40Cn+aX8aB1kK7qAqgi6KPGBkEmJTC9e5p2Vht53JS+rsUbrkjyWEsi4cE6jzyvwfT97wmcf91eZNrW4auCycOjpDZlTeAXUHNsKG0wAEbFmGJb2eetwq+8uQ5VwL"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=B9n40Cn+aX8aB1kK7qAqgi6KPGBkEmJTC9e5p2Vht53JS+rsUbrkjyWEsi4cE6jzyvwfT97wmcf91eZNrW4auCycOjpDZlTeAXUHNsKG0wAEbFmGJb2eetwq+8uQ5VwL"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c6a4cd1d2ecfdf698c8d0afe3bdbc19.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje9srpC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje9srpC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-04-07 00:00:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-04-13 23:59:33"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1743966020"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1744570773"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=B9n40Cn+aX8aB1kK7qAqgi6KPGBkEmJTC9e5p2Vht53JS+rsUbrkjyWEsi4cE6jzyvwfT97wmcf91eZNrW4auCycOjpDZlTeAXUHNsKG0wAEbFmGJb2eetwq+8uQ5VwL"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=B9n40Cn+aX8aB1kK7qAqgi6KPGBkEmJTC9e5p2Vht53JS+rsUbrkjyWEsi4cE6jzyvwfT97wmcf91eZNrW4auCycOjpDZlTeAXUHNsKG0wAEbFmGJb2eetwq+8uQ5VwL"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c6a4cd1d2ecfdf698c8d0afe3bdbc19.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje9srpC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje9srpC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-04-07 00:00:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-04-13 23:59:33"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1743966020"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1744570773"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=B9n40Cn+aX8aB1kK7qAqgi6KPGBkEmJTC9e5p2Vht53JS+rsUbrkjyWEsi4cE6jzyvwfT97wmcf91eZNrW4auCycOjpDZlTeAXUHNsKG0wAEbFmGJb2eetwq+8uQ5VwL"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=B9n40Cn+aX8aB1kK7qAqgi6KPGBkEmJTC9e5p2Vht53JS+rsUbrkjyWEsi4cE6jzyvwfT97wmcf91eZNrW4auCycOjpDZlTeAXUHNsKG0wAEbFmGJb2eetwq+8uQ5VwL"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c6a4cd1d2ecfdf698c8d0afe3bdbc19.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje9srpC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje9srpC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-04-07 00:00:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-04-13 23:59:33"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje9srpC реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje9srpC реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Россети» предложили запретить крупному бизнесу прямое подключение к сети. Отразится ли это на потребителях Сургута? 727
  2. Торговая война Трампа против Китая выглядела громко, но закончилась ничем 614
  3. ​Больше штрафов – меньше мата: в Госдуме обсуждают ужесточение наказания за брань 597
  4. ​В Нижневартовске водитель мусоровоза насмерть сбил пенсионерку 592
  5. ​Лыжники из половины регионов России и нескольких стран приехали в Югру на большой марафон 492
  6. Библиотеку №3 в Сургуте закрыли на ремонт до конца июня 458
  7. В России могут запретить выгуливать крупных собак без намордника 457
  8. ​Сбер и ведущие IT-компании УрФО и Башкирии запустили «Цифровой Акселератор» для решения бизнес-задач 445
  9. ​Тюменские аграрии приступили к весенним полевым работам 398
  10. ​Преступность в Тюменской области снизилась: результаты программы профилактики 384
  1. Руководителю управления кадровой службы ПАО «Сургутнефтегаз» Руслану Кузе – 50 лет! 13034
  2. ​Долгожданное открытие: в Сургуте заработала баня «Сандуны» 6359
  3. ​СурГПУ − 30 лет в статусе вуза // ONLINE 2373
  4. ​Старое доброе… скучное? 2193
  5. ​Концепция, а не проект 1777
  6. ​Университетская не встанет? Власти Сургута ответили на опасения о пробках и парковках из-за застройки ядра города 1481
  7. ​«Сквер Междуречья» и «Сквер Школьный» появятся на карте Сургута 1474
  8. Качественное жилье в ядре центра Сургута — это отлично. Беспокойство вызывает судьба общественного пространства, «Петрушки» и ГКЦ 1386
  9. ​В Индекс качества городской среды за 2024 год попали четыре крупных города ХМАО 1373
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 апреля? // АФИША 1345
  1. Руководителю управления кадровой службы ПАО «Сургутнефтегаз» Руслану Кузе – 50 лет! 13034
  2. ​Долгожданное открытие: в Сургуте заработала баня «Сандуны» 6359
  3. ​На пяти улицах Сургута появятся «умные» светильники 5254
  4. Планировка и наполнение жилых районов в Сургуте примитивно — оно не учитывает интересы ни женщин, ни детей, ни пенсионеров 3964
  5. Как построить планетарий из бани 3865
  6. ​Куб возбуждающий 3659
  7. ​Планетария из существующих бань в Сургуте не получилось 3502
  8. Из Нижневартовска в Пермь запустят прямые авиарейсы 3331
  9. Молодежь уезжает из Сургута, потому что нет мест притяжения 3172
  10. ​В Сургуте разгорелся очередной скандал из-за строительства спортзала на улице Дзержинского 3099

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика