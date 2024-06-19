На территории застройки в НГДУ произошло расселение старых домов

Erid: 2SDnjdFtnBL

Брусника предоставила жилье или денежную компенсацию собственникам 49 квартир на территории будущей застройки в районе ул.Артема, Марии Поливановой, Кедрового переулка и Набережного проспекта.

Расселение проходило по трем сценариям. Первый - денежная компенсация. В этом случае независимая оценка определила стоимость выкупаемого жилья с учетом площади, района, состояния инфраструктуры и других значимых параметров. Брусника выплатила жителям расселяемого квартала суммы, достаточные для приобретения современного и комфортного жилья большей площади и в выбранном собственниками районе Сургута.

Второй сценарий - предоставление квартиры взамен аварийной. В этом случае застройщик предлагал жителям варианты готовых квартир, аналогичных или больших по площади в Сургуте. Собственники могли выбрать понравившийся вариант, а Брусника взяла на себя юридическое оформление сделки.

Третий вариант - расселение жителей, которые пользовались квартирами на условиях социального найма, им также предоставили жилье аналогичной или большей площади, и они снова будут пользоваться квартирами на условии соцнайма.

Напомним, что Брусника получила разрешение на строительство первого дома в рамках проекта КРТ в январе 2024 года. Аукцион на право освоения площадки в 2,9 га в границах улиц Артёма, Марии Поливановой, Кедрового переулка и Набережного проспекта компания выиграла в октябре 2022-го. Тогда же началась расчистка территории.

По договору КРТ Брусника 500 м2 жилья компания передаст городу для реализации федеральных и региональных программ.

Сейчас площадка, на которой планируется возведение современного жилого квартала Брусники, освобождена и готова к началу строительных работ. Реализация проекта начнется уже летом 2024 года.

Erid: 2SDnjdFtnBL

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