Дом в центре города: Гудзон - одна из знаковых строек Сургута

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Гудзон - одна из знаковых строек Сургута. Спроектированный с участием американского архитектурного бюро рядом с парком “За Саймой”, дом выделяется среди всех новостроек Сургута необычным внешним видом. Святослав Барский, специалист по продажам девелопера, рассказывает, как он идет к своей мечте - квартире в Гудзоне - и почему в процессе он решил стать частью команды Брусники.

Мы с супругой жили в моей холостяцкой однокомнатной квартире, пришло время расширяться - ждали нашего первенца. Для нас основным критерием был дом в центре города: мы много занимаемся спортом и как только позволяет сезон - бегаем, катаем на великах, посещаем бассейн, а зимой с друзьями идем на каток. Нам важно, чтобы все было рядом- и парк За Саймой для нас сразу был ориентиром.

Мы сразу смотрели квартиру в Гудзоне - здесь сходились наши представления о прекрасном - и архитектура, и дизайн общественных пространств, зеленый стильный двор - такой проект в Сургуте существует в единственном экземпляре. Но нам нужно было переехать как можно скорее, а до сдачи Гудзона оставалось еще 2 года. Поэтому выбрали другой объект, но от мечты не отказались. Сейчас мы живем в довольно современном доме с видом на парк, и нам почти все нравится - смущает только, что в одном подъезде 100 квартир, маленький двор. Мы не знаем своих соседей - это не удивительно при такой плотности застройки, да и сам дом довольно скромного дизайна, а нам хочется, чтобы было красиво и в лобби, и во дворе и конечно в самой квартире.

Чтобы приблизиться к мечте - жить в Гудзоне, свою вторую квартиру, которая досталась по наследству, я продал и купил однокомнатную в проекте Брусники. Рассудил так: однокомнатную превратить в трехкомнатную будет гораздо проще, чем покупать “с нуля”, а квартира в таком знаковом проекте растет в цене каждый день. Понимаю, что в Гудзоне квартиры будут продаваться редко - все-таки уникальный проект, но свой вариант я не упущу.

Мне всегда нравилась философия компании - живи, как человек! И когда меня пригласили в нее работать, это был стопроцентный мэтч - я уже собственник квартиры Брусники, а теперь еще и ее сотрудник.

Продавая квартиры и в Гудзоне, и в Новине (и скоро будут еще проекты, но про них пока не расскажу - всему свое время) - я наблюдаю за тем, какие люди становятся моими соседями. Вижу, что это похожие на меня и мою супругу - активные горожане, для которых важны не столько квадратные метры, сколько атмосфера, добрососедство, красота вокруг - то, что принято называть благополучной жилой средой.

Что Брусника вкладывает в это понятие, поясню на своем опыте.

Проектируя каждый дом, компания подходит к вопросу комплексно и стремится каждый проект сделать узнаваемым. В центре Сургута Гудзон должен был стать архитектурной доминантой и даже достопримечательностью - и команде проекта эта идея удалась. Дом спроектировали в традициях северо-американской архитектуры: строгие симметричные формы и трёхчастное деление фасада. Нижнюю часть отделывают натуральным камнем, средняя выполнена на контрасте двух материалов ー кирпича и металла, которые подчёркивают правильную композицию и придают строгость. На верхних этажах - выразительные карнизы из архитектурного бетона. Сочетание материалов делает дом солидным и респектабельным - и да, уникальным для Сургута и далеко за его пределами.

Фасад возрастает в этажности от проспекта к глубине района, это позволило множество окон и террас обратить на парк «За Саймой» и открыть пространство двора на юг, впуская естественный свет.

Через воздушную арку заходим во двор - он полностью закрыт от машин. Во дворе высажены уже взрослые деревья, кустарники, цветы и злаковые травы, постелен газон. Растения размещены в грунте и дополнительно расставлены в вазонах: так озеленение выглядит более интенсивным и разноуровневым. Во дворе предусмотрели места отдыха и прогулочные дорожки. Рядом с домом - большая площадка для детей разных возрастов с лестницами, горками и качелями, установлены уличные тренажёры для воркаута.

Место, где я люблю проводить встречи с клиентами - это лобби или общественная гостиная - назвать его подъездом язык не поворачивается.

Интерьеры лобби выглядят как продолжение архитектуры здания. Пространства двухсветные - выходя из своей квартиры мы видим, что происходит этажом ниже. Чтобы сделать холлы более уютными, архитекторы использовали тактильные природные материалы: дерево и керамогранит. Мелкая детализация, разнообразные сценарии освещения, использование орнамента создают домашнюю атмосферу - и правда, здесь и провести встречу, и подождать курьера, и выйти на смол-ток с соседями вполне уместно. В холлах предусмотрены мягкие зоны отдыха и ожидания гостей. Интерьер дополняют арт-объекты и озеленение.

В апреле мы получили ключи от своей квартиры, и я на себе испытал все эмоции человека, который стал владельцем жилья в Гудзоне.

Наша квартира с одной спальней площадью 43 м2 расположена на втором этаже в девятиэтажной секции. На этаже всего три квартиры, это еще один пункт в нашем списке желаний - чтобы соседей было немного и мы знали их в лицо, а в идеале - могли бы подружиться.

Когда супруга зашла в квартиру, то оценила окна во всю стену - в помещении много света. Окна сделаны на собственной фабрике Брусники и отличаются особой надежностью. В нашей квартире, по моей профессиональной оценке, вся площадь полезная, нет узких коридоров, которые съедают площадь. Зато есть собственная постирочная - супер удобно, когда в одном помещении можно сосредоточить весь цикл стирки. Кстати, наличие вспомогательных помещений - это тоже признак высокого класса жилья.

Что важно - собственная управляющая компания будет смотреть за чистотой и новизной мебели в холлах, садовники вовремя позаботятся о каждом растении во дворе и проследят, чтобы все элементы благоустройства были целы и выглядели так, будто дом сдали вчера.

Первая квартира в Гудзоне - Done! Следующая, надеюсь, не за горами. Для меня поселиться в этом доме - это навсегда поменять свою жизнь к лучшему, поместить себя в красивую и благополучную среду. Теперь наша цель - квартира с тремя спальнями в Гудзоне. Однажды мы с супругой уже “намечтали” себе машину - конкретной марки и даже цвета, так что я верю, что задуманное у нас сбудется.

Erid: 2SDnjcUGoah

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