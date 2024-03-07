Разбираемся, что делать в 2024 году – покупать или арендовать

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Каждый третий россиянин хотел бы открыть бизнес или получать пассивный доход. Такую статистику за 2023 год приводит компания «Деловая среда», занимающаяся развитием малого и среднего предпринимательства, а также сервис «Работа.ру».

Хотите найти помещение для старта или масштабирования бизнеса или получать пассивный доход? Но что выгоднее для вас – покупка или аренда? О плюсах и минусах каждого из вариантов рассказала Тамара Новокшонова, специалист отдела коммерческой недвижимости ООО «Этажи-Сургут».

«Рынок коммерческой недвижимости находится в постоянной динамике. Только на нашем сайте представлено более 500 вариантов коммерческой недвижимости для покупки и более 350 для аренды. Среди них помещения для офисов, салонов красоты, танцевальных студий, складов и т.д. По нашей статистике, коммерческая недвижимость составляет 11% от доли жилых квартир», – рассказала Тамара Новокшонова.

Эксперт отмечает, что инвестиции в коммерческую недвижимость – это долгосрочное вложение. Выбирать такой вариант стоит, если вы масштабируете уже имеющийся бизнес или планируете покупку для будущей сдачи.

Для новых бизнес-проектов более рациональной считается аренда или покупка коммерческой недвижимости, приносящей небольшой, но стабильный доход.

К тому же, при развитии компании можно рассматривать вариант приобретения арендуемой недвижимости в собственность.

С точки зрения получения прибыли, и покупка, и аренда актуальны. Аренда – более быстрый способ. Выбор зависит от вида и масштаба бизнеса.

Покупка коммерческой недвижимости

Более актуальна для опытных предпринимателей. Убедитесь, что выбранный объект соответствует потребностям вашего бизнеса и позволит вести деятельность с учетом всех норм и правил. Обязательно оцените техническое состояние площадки: электросети, перекрытия, коммуникации и т.д.

Также важно заранее рассчитать ликвидность помещения с учетом периода окупаемости.

Помните, что у покупки бывают и подводные камни. Например, здание планируют сносить через 1-2 года. Поэтому хорошим решением будет приглашение юриста для консультации.

Преимущества покупки:

– полный контроль над объектом – вы сможете подстраивать помещение под нужды бизнеса и не согласовывать с собственником,

– высокий инвестиционный потенциал – в помещении можно вести бизнес или сдавать его в аренду другим предпринимателям, а в будущем и перепродать,

– не нужно вкладываться в чужое помещение – тратить деньги разумнее на собственную недвижимость,

– повышение авторитета в глазах инвесторов и клиентов – своя недвижимость повышает уровень доверия и приводит к более крупным сделкам. Даже банки легче выдают кредиты предпринимателям с недвижимостью в собственности.

Минусы покупки коммерческой недвижимости:

– значительные начальные затраты – их придется взять из фонда предприятия. На старте бизнеса это может быть критичным моментом,

– ответственность за обслуживание – все финансовые затраты лягут на собственника недвижимости,

– риск убытков при снижении стоимости недвижимости – имея помещение в собственности, важно быть готовым к тому, что помещение со временем станет дешевле. Это может произойти, если поменяется инфраструктура города или снизится трафик движения возле данного объекта.

Перед выбором объекта для покупки определитесь с целью такой сделки. Если вы планируете дислоцироваться именно в этом районе города, проведите маркетинговое исследование – выявите конкурентов и возможные проблемы развития.

Покупка коммерческой недвижимости обычно приносит хороший пассивный доход. Главный совет для инвесторов – используйте дифференцированную схему: лучше иметь несколько типов помещений (например, торговое и складское): если будет проседать одно направление, останется прибыль от других.

Аренда коммерческой недвижимости

Такой вариант особенно актуален для новичков в бизнесе. Аренда позволит быть мобильнее и не потребует больших первоначальных затрат. Тем более, что для малого бизнеса кредит на покупку помещения – зачастую невыполнимая задача. Да и покупка коммерческой недвижимости обычно окупается от 8 до 11 лет. А на первом этапе лучше вкладываться в сам бизнес, а не недвижимость.

У аренды много преимуществ:

– небольшие первоначальные затраты – снять помещение дешевле, чем купить,

– нет ответственности и затрат на обслуживание – не придется волноваться о проблемах с надзорными органами и службой безопасности, о техническом оснащении позаботится собственник.

– гибкость – вы сможете в любой момент переехать. Это будет кстати, если рядом появился более сильный конкурент или снизился поток клиентов. Мобильность важна для начинающих бизнесменов. Даже если перед открытием бизнеса вы провели качественное маркетинговое исследование, нет гарантий, что выбранное место окажется удачным для старта,

– возможность просчитать финансовые потоки – вы заранее будете знать фиксированную стоимость аренды. А в случае форс-мажора все затраты лягут на собственника. Со своим помещением это невозможно, так как в любой момент могут потребоваться срочные вложения,

–не нужно платить налог на имущество.

Недостатки аренды:

– ограниченный контроль над объектом. Если для качественной работы потребуется ремонт или изменения в помещении, нужно согласовать их с собственником, и не факт, что он пойдёт навстречу,

– внезапное увеличение арендной платы – теоретически собственник может повысить сумму. Чтобы избежать неожиданностей, учтите это в договоре. Пропишите, при каких условиях собственник может повысить арендную плату. Но вероятность, что с каждым месяцем или годом придется платить больше, существует,

– внеплановое прекращение договора – вас может вытеснить конкурент, который предложит собственнику более высокую оплату. Либо сам владелец решит продать или иначе использовать недвижимость.

Так что при выборе помещения для аренды стоит ориентироваться на потребности бизнеса. Аренда актуальна на старте – остановитесь на этом варианте, если только начинаете развивать свое дело.

Рынок коммерческой недвижимости в Сургуте

«Есть тенденция на повышение покупательской и арендной активности в северных промышленных регионах – Сургут в их числе. Город становится логистическим центром. Именно здесь многие бизнесмены будут складировать товары для дальнейшей транспортировки дальше на север. Со временем свободной коммерческой недвижимости станет ощутимо меньше», – поделилась Тамара Новокшонова.

Население Сургута растет с каждым годом. В 2022 году количество жителей перешло черту в 400 тысяч человек. Уже в 2024 году планируется, что в городе будут проживать более 500 тысяч. Такой рост численности побуждает малый и средний бизнес развиваться. Так что небольшие площади будут актуальны всегда.

Эксперты считают, что в текущем году спрос на коммерческую недвижимость будет только расти. Если задумываетесь о покупке или аренде, лучше не затягивать решение.

Ипотека для коммерческой недвижимости

Основной инструмент для покупки недвижимости – это коммерческая ипотека. Процентные ставки колеблются в районе 13-20% годовых. Первоначальный взнос должен составлять минимум 15% от стоимости объекта недвижимости.*

«Затраты на покупку зависят от масштаба бизнеса. В Сургуте помещения с площадью 40-50 кв.м можно найти в среднем за 6 миллионов рублей. Если говорить про площадь 100-150 кв.м, то тут стоимость будет в районе 12-13 миллионов рублей. Для сравнения, арендовать площадь в 40-50 квадратов можно минимум за 35 тысяч рублей в месяц, а помещение в 100-150 квадратов обойдется уже в примерно 100 тысяч рублей в месяц», – рассказала Тамара Новокшонова.

Итоговая стоимость зависит от десятка факторов – окупаемости объекта, расположения помещения, его площади, состояния ремонта, коммуникаций и т.д.

А чтобы учесть все факторы и найти оптимальное соотношение цены и качества, обращайтесь к профессионалам в компанию «Этажи-Сургут».

*Услуги по предоставлению кредита оказывают партнеры ООО «ЭТАЖИ-Сургут». Банки-партнеры компании «Этажи» указаны на сайте https://surgut.etagi.com/ipoteka/ Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.

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