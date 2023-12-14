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За полгода количество квартир, доступных для съема в Сургуте, сократилось на 60%, сообщает агентство недвижимости « Этажи ». Если в июле этого года база агентства насчитывала более 350 квартир, то сейчас их 140, рассказывает Валерия Сотник, эксперт по аренде компании «Этажи» в Сургуте. Товарная полка к концу года сокращается, при этом цены на некоторые лоты выросли на 1-6 тыс. рублей.

Специалисты по недвижимости отмечают: рост спроса на аренду жилья в центральных и южных регионах страны — общероссийский тренд, однако в северных городах все относительно стабильно. Некоторые покупатели недвижимости откладывают сделку купли-продажи и временно переключаются на съем. Собственники, видя спрос, поднимают плату за проживание. Однако в большинстве случаев ежемесячная плата за аренду всё равно меньше ипотечного платежа.

«В Сургуте такая же ситуация. Цены на ликвидные квартиры выросли на 1-6 тысяч рублей. То что еще несколько месяцев назад можно было арендовать в среднем за 20 тыс. рублей в месяц, сейчас предлагают за 22-25 тыс., а по квартирам, которые стоили 25 тыс. рублей, мы видим обновление цены до 30 тыс. рублей. Некоторые арендодатели увеличивали стоимость дважды только за последний месяц, но с собственниками, чьи объекты находятся в базе нашей компании, мы активно прорабатываем вопрос ликвидности цены, удается обходиться без завышения. Дорогие, многокомнатные объекты в цене практически не изменились», — говорит Валерия Сотник.

Самостоятельно найти квартиру по адекватной стоимости с хорошим ремонтом сейчас сложно, отмечает эксперт. Увеличивается время поиска, приходится больше торговаться. В сети чаще стали появляться мошенники, объявления с жильем с долгами по ЖКУ, а также варианты субаренды.

«Некоторые собственники, которые выставили квартиру на продажу и поняли, что быстро не продадут, начинают параллельно с продажей квартиру сдавать. Эта рискованная ситуация для арендатора, но на улице, благодаря условиям “Этажей”, никто не останется. Специалисты составляют корректный договор, который защищает арендатора от таких ситуаций», — предупредила эксперт.

Валерия отметила, что риелторы мониторят рынок постоянно, и помогают своим клиентам первыми получать выгодные предложения. Специалисты по недвижимости отправляют подборку квартир — сейчас есть варианты даже без залога. Риелторы организуют показы офлайн или онлайн, если вы планируете приехать из другого города, помогут при заселении с домашними питомцами или если квартира необходима на неопределенный срок.

Erid: 2SDnjdeEgp8

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ИП Валтиев А.В.