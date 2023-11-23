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​Жить и учиться в современном доме: как Новин помогает получить профессию своим резидентам

Брусника построила в Сургуте проект «Новин», жителями которого стали уже 1700 семей

​Жить и учиться в современном доме: как Новин помогает получить профессию своим резидентам
Фото: Брусника

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Брусника построила в Сургуте проект «Новин», жителями которого стали уже 1700 семей. Современное комфортное жилье предполагает развитую инфраструктуру. Доступные услуги здравоохранения, образования и развлечений для взрослых и детей - такой за последнее десятилетие стала картинка качественной жизни. Первые этажи в домах Брусники традиционно отданы под коммерческие помещения, собственники и арендаторы которых успешно развивают сервис. Одно из последних открытий в «Новине» - детская школа программирования «Алгоритмика».

Эдуард и Анастасия Буторины в IT-бизнесе уже 11 лет. Начали с разработки сайтов и веб-студии, а позже проанализировали и поняли, что в Сургуте не хватает детских школ программирования. И организовали свою. На тот момент Эдуард был одним из первых покупателей франшизы. Сегодня «Алгоритмика» входит в число крупнейших школ программирования в России, а в Сургуте есть два отделения этого учебного заведения.

На занятия приходят дети разного возраста, начиная с 5 лет. Для самых юных учеников подходит курс робототехники, на котором дети собирают своего первого робота, учат его двигаться и пишут алгоритмы. Для старших групп доступна целая линейка курсов с постепенным повышением сложности. В школе дети обучаются пониманию алгоритмов в игровой форме. Преподаватели помогают развить главный навык XXI века - программирование, учат проектированию и работе в команде. Дети приучаются к самостоятельности, прокачивают логическое мышление - во взрослой жизни пригодится. На семейном совете Анастасия и Эдуард решили открывать второй филиал, занялись поиском помещения.

- Многие из наших клиентов живут в «Новине», - рассказывает Анастасия. - Они просили открыть новый филиал именно в «Новине», чтобы дети могли самостоятельно ходить на занятия пешком.

Второй филиал «Алгоритмики» в квартале «Новин» открылся в октябре. Эдуард поделился, что ремонт удалось сделать всего за полтора месяца - сэкономить время помогло то, что помещение было с предчистовой отделкой. Сейчас в школе два оборудованных компьютерных класса, комфортная зона ожидания для родителей, ресепшен и два санузла.

- Несомненный плюс нашего нового помещения - большие окна, - отмечает Анастасия. - Во-первых, много естественного освещения. Во-вторых, для мам это как “прямая трансляция”. Пока ребенок занимается, они могут спокойно наблюдать. И детям это нравится - хотя мамы физически рядом нет, ее присутствие все равно ощущается.

Открытие второго филиала - важный для бизнеса этап. Кроме того, что необходимо учесть все характеристики помещения и локации, составить грамотный дизайн-план, важно еще и наладить все управленческие процессы.

- Новый филиал - совершенно другой подход, - поделился Эдуард. Два обучающих центра - это уже сеть и приходится больше делегировать, а не пытаться делать самому. Особенно приятно, когда нет хлопот с помещением - меньше времени и затрат на ремонт, адекватная управляющая компания и спокойное, благополучное окружение.

За первый месяц работы 40 учеников пришли в новую «Алгоритмику». Планы большие: Анастасия и Эдуард сделали ставку на то, что по мере заселения домов квартала «Новин», число учеников возрастет.

Пока в «Новине» есть несколько помещений для бизнеса. Все они имеют отдельный вход, продуманную правильную планировку, лишены ненужных стен и перегородок - удобно проектировать дизайн и считать стоимость отделки. В таких помещениях может расположиться уютное кафе или небольшой ресторанчик, спроектированный офис или магазин, фитнес-центр или аптека. Коммерческие помещения в «Новине» органично дополняют жилую часть, но не вторгаются в приватное пространство. Открыть бизнес в Новине дешевле и проще, чем обычно: в каждом помещении стены уже выровнены «под маяк», сделана стяжка пола, установлены все необходимые инженерные коммуникации, включая качественные радиаторы отопления, приборы учета тепла, воды и электроэнергии. Опыт Брусники показывает, что коммерческие помещения в домах компании окупаются в срок от 5 до 7 лет.

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