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​Чёрная пятница - выжми из застройщика максимум!

Девелопер продает 72 квартиры со скидками до 1,1 млн. рублей

​Чёрная пятница - выжми из застройщика максимум!
Фото: Брусника

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С наступлением ноября многие ждут Черную пятницу: одни в это время совершают десяток импульсивных покупок, другие заранее изучают ассортимент и складывают в корзину необходимые товары, в надежде, что они подешевеют.

Но возможно пойти еще дальше и получить реальную выгоду на то, что давно планировали - например, на квартиру.

Растет число тех, кто откладывает покупку жилья - непонятно, что будет завтра, а ставки по ипотеке уже выросли до 16,4%. При этом рождение ребенка и необходимость расширения площади случаются во все времена и при любых ставках. Важно выбрать момент и воспользоваться всеми возможностями и от банков, и от застройщиков. Накануне Черной пятницы напомним правила умной покупки квартиры от Брусники.

1. Выбирайте новостройку. При прочих равных свежие стены и запах новизны в подъезде, больше похожем на лобби дорогого отеля лучше, чем дизайн от бабы Маши на лестничной клетке хрущевки. А благоустроенная территория вокруг дома и благополучная жилая среда - приметы проектов последних лет, недоступные в старой застройке. Да и невыгодно сейчас покупать вторичку - именно на нее взлетели ставки по ипотеке. При этом государство поддерживает ипотеку на новостройки, где ставка начинается от 4,9%, так что здесь еще есть варианты, чтобы и переехать, и не разориться.

2. Ипотека траншами. Банк выдает ипотеку не на всю сумму, а частями. Первый транш выдается в момент покупки новостройки. Сумма минимальная, и выплаты тоже не существенны для большинства семей. Второй транш, уже на полную сумму, выдается за несколько месяцев до передачи ключей. Такой способ позволяет снизить ежемесячный платеж по ипотеке: на период строительства дома он может составлять менее 5 000 рублей. Люди активно пользуются траншевой ипотекой - на сэкономленное получается арендовать квартиру или потихоньку закупать материалы для ремонта в будущем жилье.

3. Идеальный случай - у вас уже есть своя квартира, но необходима новая - чтобы увеличить площадь, выбрать привлекательный район или просто купить более комфортное жилье. Брусника выкупит вашу квартиру по рыночной цене, а вырученные деньги станут первым взносом на новую. На остаток суммы специалисты Брусники помогут подобрать ипотечный кредит с господдержкой. При этом есть возможность до 5 месяцев оставаться в своей уже проданной квартире, пока длятся стройка или ремонт. Кроме того, часть вырученных денег можно получить на руки, например на обустройство в новых стенах.

Брусника принимает в обмен и квартиры с обременением, которые самостоятельно продать сложно. Например, если квартира еще в ипотеке, на ее покупку был использован материнский капитал - юристы Брусники решат вопрос без дополнительной платы.

4. Только в ноябре в честь Черной пятницы Брусника продает 187 квартир, скидка на которые достигает 1,1 млн. рублей. Предложение актуально на проект Новин при покупке в ипотеку, с помощью обмена или за наличный расчет.

Как это работает?

Рассмотрим на примере квартиры площадью 113,7 кв метров с объединенной кухней-гостиной и тремя спальнями в квартале «Новин».

Обычная цена: 14 млн 410 тыс рублей

Цена на “Черной пятнице”: 13 млн 900 тыс рублей

Скидка 510 тыс рублей - хватит на паркет для всей квартиры или базовую отделку стен.

Это комфортная квартира, окна которой выходят на запад и восток - максимальное количество солнечных лучей обеспечено. Здесь будет удобно большой семье из нескольких поколений - каждый получит собственную спальню, а у хозяев в комнате предусмотрена отдельная ванная комната и гардеробная зона. Сердцем этой квартиры является кухня-гостиная площадью почти 40 метров - места хватит и для регулярных домашних обедов, и для вечеринок с друзьями. Из гостиной - выход в 14-метровую спальню с видом на запад. Детская спроектирована рядом со спальней родителей. В квартире предусмотрены зоны для хранения вещей, все помещения - просторные и функциональные.

Посмотреть другие квартиры, которые участвуют в Чёрной пятнице Брусники, можно здесь

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ООО «Брусника». Специализированный застройщик»


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