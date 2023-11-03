Брусника заняла девятое место в рейтинге по объему текущего строительства

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По итогам октября Брусника поднялась на пять позиций и заняла девятое место в рейтинге ЕРЗ по объему текущего строительства. Показатель компании на 1 ноября составил 1,07 млн м2 (908,8 тыс. м2 месяцем ранее).

Рост обусловлен запуском сразу нескольких новых проектов, в том числе первого московского. Квартал «Метроном» расположен в районе Метрогородок и представляет собой ансамбль из двух разновысотных домов на стилобате, детского сада и коммерческой галереи.

Всего в портфеле текущего строительства Брусники сегодня находится 52 дома в семи регионах страны. Благодаря географической диверсификации компании на протяжении многих лет удается строить устойчивый, не чувствительный к краткосрочным изменениям рынка бизнес.

В среднесрочной перспективе Брусника намерена значительно нарастить присутствие на столичном рынке, ведя при этом сбалансированную политику по сохранению доли в домашних регионах. С этой целью компания продолжит пополнять земельный банк площадками с позитивным прогнозом рентабельности.

Брусника также является лидером рейтинга ЕРЗ по потребительским качествам проектов.

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