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ООО «Брусника». Специализированный застройщик»

Брусника приняла решение сделать соседский центр стандартным элементом инфраструктуры. В ближайшие три года многофункциональные пространства для жителей появятся во всех проектах компании. Раньше других их получат сургутский «Новин» (в Доме 5, ввод которого запланирован в 2024 году), тюменский «Дом у озера», новосибирский «Евроберег», и екатеринбургские «Южные кварталы».

Все новые центры будут функционировать в двух форматах. Первый предполагает оформление помещения как места общего пользования. В этом случае доступ в него получать жители конкретного дома или домов. Плата за его содержание будет включена в квитанции (по опыту реализованных проектов она составляет около 200 рублей, что эквивалентно чашке кофе).

Второй формат — перевод соседского центра на самоокупаемость, превращение его в бизнес-проект. Посещать его смогут те, кто купил абонемент (для жителей Брусники его стоимость будет ниже) или разово оплатил услугу. Этот сценарий предусматривает покрытие затрат на эксплуатацию и постепенный возврат инвестиций в создание площадки.

Пока в жилых проектах Брусники функционируют три соседских центра — в подмосковном Видном, Тюмени и Новосибирске. Все они расположены на первых этажах домов и представляют собой гибкие, многофункциональные пространства, где

жители могут свободно общаться, работать, учиться, развивать собственный бизнес, отмечать праздники и отдыхать. В каждом есть коворкинг, открытая кухня, игровые пространства для детей и помещения, которые могут арендовать специалисты, занимающиеся частной практикой (например, психологи, логопеды и репетиторы). В тех центрах, где позволяла площадь, мы также обустроили библиотеку, танцевальный зал и прачечную.

Инициаторами большинства мероприятий здесь выступают сами жители. Они организуют уроки по рисованию, театральные представления, проводят образовательные семинары, лекции и кулинарные мастер-классы, где делятся рецептами и сразу претворяют их в жизнь. В коворкингах то и дело рождаются новые бизнес-идеи и стартапы.

Соседские центры в Видном и Тюмени работают по модели самоокупаемости. Ежемесячно их посещает в среднем от 2,5 до 4 тыс. человек. В Новосибирске круг пользователей такого пространства ограничен жителями трёх домов.

Erid: Kra23unj5

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ООО «Брусника». Специализированный застройщик»