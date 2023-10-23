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В августе и сентябре на рынке недвижимости произошли большие изменения. Ключевая ставка выросла с 8 до 13%, ставки на стандартные ипотечные программы тоже выросли. Вместе с тем Центробанк сохранил льготные программы на новостройки, хотя и поднял минимальный первоначальный взнос с 15 до 20%. К чему привели такие перемены, разбираемся вместе с экспертами «Этажей» в Сургуте.

Вторичный рынок

Сильнее всего, как полагали эксперты в сентябре, рост ключевой ставки отразится на вторичном рынке. Ставки по ипотеке поднялись до 13,5-16% в разных банках. Однако эксперт «Этажей» Наталья Балакшеева считает, что рынок не остановился.

Продавцы разделились на два лагеря: есть те, кто боится, что спрос упадет: они просят снизить цены на их объекты. И есть небольшая часть собственников, кто стоит на своем. В зависимости от стоимости объекта торг составляет 100-500 тыс. рублей, отмечает эксперт. Средняя цена на однокомнатную квартиру сейчас составляет 5 млн рублей, на «двушки» — порядка 7 млн. За месяц «вторичка» подорожала в среднем на 1,9%, а за год — на 12,5%.

«Есть прогнозы, что Центробанк повысит ключевую ставку в конце октября или ноябре. В целом это уже не сильно изменит ситуацию на рынке вторичной недвижимости. Если в ближайшие два года в экономической и политической обстановке ничего не изменится, мы будем наблюдать медленное снижение цен на жилье», — резюмировала эксперт.

Новостройки

В октябре 2023 года спрос на сургутские новостройки остался на прежнем уровне по сравнению с сентябрем, и значительно превышает показатели лета, рассказывает заместитель руководителя департамента новостроек «Этажей» в Сургуте Алсу Салихова.

«Интерес к первичной недвижимости подогрел и рост первоначального взноса с 15 до 20%. Люди хотели успеть приобрести жилье на наиболее выгодных для себя условиях, что увеличило продажи. Но, несмотря на небольшой ажиотаж, резкого повышения цен мы не наблюдаем», — комментирует эксперт.

В среднем кв. метр в сургутских новостройках на начала октября оценивался в 119,1 тыс. рублей. В однокомнатных квартирах «квадрат» традиционно дороже — в среднем 128,1 тыс. рублей, дешевле всего в «трешках» — 105,9 тыс. рублей. За месяц цены выросли в среднем на 0,16%, а за год — на 5,6%.

Что касается ипотеки на новостройки, то ставки по программам с господдержкой остаются на низком уровне: по семейной ипотеке максимальная ставка 6%, а по господдержке-2020 — 8%.

«Также остались банки и девелоперы, которые дают преференции и снижают эти ставки, что делает покупку новостройки еще интереснее. Также ряд застройщиков могут предложить более низкую ставку. На личной консультации мы с клиентом ищем наиболее выгодные для него варианты и оптимальные расчеты по ипотеке», — отмечает эксперт.

Загородка

На загородном рынке количество сделок в октябре за месяц выросло на 6%, отмечает куратор направления загородной недвижимости «Этажей» в Сургуте Наталья Нестерова.

По словам эксперта, цены, в отличие от городских новостроек, в загородном сегменте активно растут. Стоимость земельных участков относительно прошлого октября выросла на 77%, на готовые дома — на 3%. Снизились только цены на дачи, на 3%.

«В первую очередь подорожали объекты, которые подходят для постоянного проживания, и инвестиционные земельные участки. И у нас по-прежнему остается главный инструмент, помогающий сделать жилье доступный — субсидированная ипотека», — комментирует специалист. Сейчас для покупателей загородного жилья в Сургуте есть три предложения: госипотека под 8%, семейная ипотека под 6%, и возобновилась подача заявок на сельскую ипотеку: рынок ожидает финансирования программы, по ней ставка — до 3%.

Какую недвижимость сейчас стоит покупать?

В целом на городском рынке недвижимости ситуация с ценами и предложением сейчас стабильная, стоимость объектов растет только на загородном рынке. Однако нет определенности, как в ближайшие месяцы изменятся ипотечные ставки. Как отмечают эксперты, снижения не ожидается, поэтому лучше выбирать жилье сейчас и исходить из своих приоритетов.

«На мой взгляд, для покупки "загородки" и новостроек сейчас благоприятное время — ипотека еще с низкими ставками. Но самое выгодное решение именно для инвестиций, чтобы сохранить свои сбережений — покупать земельные участки. Затем, на втором месте — строительство собственного дома, на третьем — покупка квартиры в новостройке», — считает куратор направления загородной недвижимости Наталья Нестерова.

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