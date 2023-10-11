Эксперты склоняются к тому, что откладывать покупку смысла нет

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После поднятия ключевой ставки до 13% спрос на рынке недвижимости смещается в сторону новостроек, ведь на этот сегмент действуют льготные ипотечные программы: «Господдержка», «Семейная ипотека» с низкими ставками от 5,2%. На покупку вторичного жилья государственных льгот нет, стандартные ставки составляют 13,9-15%.

В этих условиях стоимость вторичного жилья может уменьшиться: повышение ставок уже охладило спрос, и некоторые продавцы снижают цены или более охотно идут на торг. Сейчас на покупке «вторички» можно сэкономить 100-200 тысяч рублей и больше: размер торга зависит от того, насколько быстро надо продать квартиру.

Партнер «Этажей» Надия Янмаева считает: тем, кто хочет купить «вторичку», стоит воспользоваться положением дел и уже сейчас мониторить выгодные предложения. «Инфляция, рост процентной ставки — невозможно предугадать, что будет завтра. Лучше решать жилищные вопросы тогда, когда они возникают», — комментирует эксперт. К тому же, скоро Новый год, а в новогодний период спрос традиционно повышается и вслед за ним поднимаются цены: покупатели торопятся и хотят заехать в квартиру до праздника.

Отслеживать квартиры с хорошим торгом необходимо регулярно, поскольку они быстро продаются. Процесс поиска можно облегчить, заглянув в раздел «Цена со скидкой» на сайте «Этажей»: размер скидки на квартиры может превышать 1,5 миллиона рублей. Понравившуюся квартиру можно бесплатно забронировать прямо на сайте.

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«Ипотеки на вторичку не стоит бояться: есть возможности сделать условия по кредиту более выгодными. Со временем Центробанк может снизить ключевую ставку, и тогда заёмщики смогут рефинансировать ипотеку под меньший процент», — комментирует специалист.

Надия Янмаева рассказывает, что похожая ситуация на рынке была в прошлом году. В марте 2022 года ключевая ставка взлетела до 20%, покупатели оформляли ипотеку под 21% годовых. В конце сентября 2022 года, когда ключевая ставка снизилась до 7,5%, банки смягчили условия ипотечных кредитов — и те, кто покупал жилье в начале года, снизили ставку до 7,5-9%.

Есть и другие способы сэкономить на покупке вторички. Некоторые банки при оформлении ипотеки предлагают клиентам «купить» пониженную ставку. Надия Янмаева советует проверять, будет ли такое предложение выгодным именно в вашем случае. Просчитать выгоду помогут ипотечные брокеры «Этажей». Снизить ставку можно и бесплатно, если брать ипотеку с помощью «Этажей»: банки-партнеры могут предоставить клиентам компании сниженные процентные ставки*. Кроме того, клиенты агентства получают скидки на страхование ипотеки и на оценку недвижимости.

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*Финансовую услугу по кредитованию оказывает Банк ВТБ (ПАО): Программа кредитования «Ипотека. Готовое жилье», «Ипотека.Строящееся жилье», Ставка 13,9% годовых действует при условии комплексного страхования и при подаче заявки через компанию «Этажи», первом взносе от 20% и при подаче онлайн-заявки или использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки. Базовая ставка по программе 14,6%. Программа на покупку строящегося и готового жилья. Валюта кредита — рубли. Срок кредитования кратен году плюс 2 месяца и варьируется от 14 месяцев до 362 месяцев, минимальный первоначальный взнос от 10%, но при первоначальном взносе менее 20% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости применяется надбавка 0,7% к ставке. Процентная ставка Банка фиксированная. Минимальная сумма кредита — 500 000 рублей; максимальная — 60 000 000 рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 30 000 000 рублей для остальных регионов. Комиссия за выдачу кредита в Банке ВТБ (ПАО) — отсутствует. Обеспечение по кредиту — залог права требования к застройщику/залог объекта недвижимости. Досрочное погашение (полное/частичное) без ограничений по сумме, без штрафов и моратория. Страхование жизни и трудоспособности заемщика и страхование риска утраты права собственности на недвижимость — по желанию (при отсутствии комплексного ипотечного страхования ставка увеличивается на 1%). Акция по снижению ставки с «Этажами» действует от 22.09.2023 и до 31.12.2023. Остальные условия действительны на 22.09.2023 до даты изменения банком условий кредитования. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама.

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