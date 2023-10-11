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​Зарубежные риелторы рассказали, где купить квартиру со 100% доходностью, и почему за квартиры для клиента приходится бороться

Квартиру с видом на море реально купить за российские деньги

​Зарубежные риелторы рассказали, где купить квартиру со 100% доходностью, и почему за квартиры для клиента приходится бороться
Фото: Этажи

Erid: Kra23dJgL

В сентябре Сургут посетили риелторы из Дубая и Северного Кипра — официальные партнеры «Этажей» за рубежом. У сургутян есть стабильный запрос на покупку заграничной недвижимости: «Этажи» отметили, что в сентябре в Сургуте случился бум заявок на недвижимость в Дубае: по мнению зарубежных гостей, сургутяне интересуются недвижимостью за границей не меньше, чем москвичи и петербуржцы.

Встреча была открыта для всех желающих. «Живое общение ничто не заменит. Покупателям важно лично оценить специалиста и убедиться в его профессионализме. Мы даем клиентам „Этажей“ такую возможность — и знакомим их с лучшими экспертами из других стран. Среди агентств недвижимости такого не делает почти никто», — комментирует Ольга Бурдыкина, специалист «Этажей» в Дубае.

Зарубежные коллеги на примерах рассказали, как жилье за границей приумножает деньги. Вы знали, что новую «двушку» в Северном Кипре можно приобрести за 13 миллионов рублей? Это меньше, чем стоимость двухкомнатной квартиры на периферии Москвы. А вот реальный дубайский кейс: после покупки квартира выросла в цене вдвое за пару лет — и владелец квартиры заработал с ее продажи 35 миллионов. У гостей встречи эти факты вызвали ажиотаж.

Риелторам приходится бороться за самые ликвидные варианты для клиентов. Например, в Дубае есть районы, где жилье скупают буквально за день, а то и за минуты — Maritime City, Dubai Hills и другие. Но сотрудничество «Этажей» с местными застройщиками позволяет клиентам покупать жилье даже в этих районах. «Этим мы гордимся, этим отличаемся от других компаний», — комментирует Гулбахор Расулова, эксперт по недвижимости в офисе «Этажей» в Дубае.

Квартиры в популярном комплексе Maritime City выглядят вот так

Такой вид открывается из самых востребованных квартир

Гулбахор Расулова отметила, что гости активно интересовались вариантами инвестиций в зарубежную недвижимости. Но иногда потенциальные покупатели не верят, что купить квартиру за границей по силам. «Мы показали, что купить квартиру в другой стране не сложнее, чем в России, — а то и проще», — говорит Гулбахор. Для покупки не нужны сверхдоходы (квартиру можно купить в рассрочку), а сделка проходит быстро и просто.

Обмен опытом в «Этажах» проходит постоянно, благодаря этому риелторы детально разбираются в тонкостях зарубежных сделок. Компания планирует новые встречи с зарубежными партнерами: «Мы открыты новым знаниям, чтобы помогать клиентам вкладывать средства ещё выгоднее», — говорит Артур Исмагилов, руководитель центра межрегиональных сделок «Этажей» в Сургуте.

Специалисты «Этажей» знают самую актуальную информацию о покупке недвижимости за границей. Консультацию можно получить бесплатно по телефону +7 (3462) 76-93-14 или в офисе. Эксперты подберут недвижимость для инвестиций или проживания.

Erid: Kra23dJgL
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  6. «Мы опробовали площадку с кинологом и собакой и выявили некоторые недостатки» 3145
  7. «Коронавирус, грипп или любая ОРВИ — удар по организму. Лучше привиться заранее и защитить себя» 2988
  8. ​Живой труп 2900
  9. ​Власти должны в первую очередь защищать интересы российских граждан, а не тех, кто приехал к нам на заработки 2778
  10. Без единого разреза // ФОТОРЕПОРТАЖ 2663

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