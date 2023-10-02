Тюмень и Москву жители Сургута выбирают для переезда более охотно, чем Краснодарский край

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У сургутян первичное жилье стабильно пользуется спросом. Артур Исмагилов, партнер компании «Этажи» по межрегиональным сделкам в Сургуте, отмечает также увеличение количества сделок с «первичкой» в других регионах.

«В последние два месяца спрос на недвижимость в других городах существенно вырос, а август стал рекордным месяцем по количеству межрегиональных сделок за два года. Отчасти это связано с желанием покупателей сохранить капитал на фоне ослабления рубля и с повышением первоначального взноса на новостройки», — сообщает эксперт.

Напомним, что 15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку с 12% до 13%. Вслед за ней повысилась и стоимость ипотечных кредитов. В некоторых банках ставка по ипотеке доходит до 16% и, по прогнозам экспертов, за осень может приблизиться к 17-18%. Однако по льготным программам процентная ставка всё ещё не превышает 8%. В этих условиях часть спроса может перейти на рынок новостроек.

Сургутяне рассматривают другие города для переезда

На межрегиональном направлении стабильным спросом у сургутян пользуется недвижимость в Тюмени (40-55% межрегиональных заявок ежемесячно). Тюмень привлекает более мягким климатом, близостью к Сургуту, нравится северянам и схожий характер тюменцев. В Тюмень едут за развитой инфраструктурой и комфортной жизнью на пенсии, а также за высшим образованием.

Москва привлекает престижем и карьерными возможностями, собирая 25-35% заявок каждый месяц. Петербург, как и Тюмень, ценят за возможность получить хорошее образование: его для переезда рассматривают 20-30% покупателей.

Однако жителей Сургута привлекают и другие направления, например Краснодарский край и Крым. Теплый климат нравится сургутянам предпенсионного возраста. Но продаж на юге меньше: «Рынок недвижимости на юге России отличается от сургутского плотностью застройки. Отличается и темперамент жителей. Иной климат может даже удерживать от покупки», — комментирует риелтор.

Для переезда сургутяне покупают жилье комфорт-класса, часто с ремонтом — такой вариант ищут 80% покупателей. Пенсионеры приобретают однокомнатные квартиры, взрослым детям сургутяне берут студии или «однушки», популярностью пользуются и двухкомнатные квартиры.

Новостройки покупают и с целью заработка

По словам Артура Исмагилова, для заработка сургутяне чаще всего покупают квартиры на этапе котлована, чтобы продать их дороже через 2-3 года. Покупатели присматриваются к предложениям с ремонтом от застройщика, чтобы сдавать жильё, если сразу продать его не получится. Но под сдачу жилье покупают куда реже, чем для продажи.

Инвестиционную недвижимость покупают в чаще всего в Тюмени, реже — в Москве и Санкт-Петербурге. Изредка сургутяне вкладывают деньги в недвижимость на юге России.

Стоимость новостроек в других регионах

Дороже всего стоит первичка в Москве — 253,8 тыс. рублей за «квадрат». В Сочи и в Петербурге «квадрат» будет стоить 224,5 тыс. рублей и 218,1 тыс. рублей соответственно. Квадратный метр в Краснодаре обойдется в 133,5 тыс. рублей. А вот в Тюмени средняя стоимость квадратного метра приближается к сургутской — 115,7 тыс. рублей против 118,7 тыс. рублей соответственно.

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Купить недвижимость в другом городе можно быстро и безопасно

Выбрать банк, зарегистрировать сделку и подписать документы можно, не покидая Сургута. Специалисты по недвижимости компании «Этажи» консультируют покупателей на всех этапах покупки и организуют онлайн-показ объектов недвижимости. Межрегиональные сделки безопасны, поскольку проходят в рамках одного агентства: «Этажи» работают более чем в 200 городах. А если со стороны продавца нет специалиста «Этажей», компания сотрудничает с проверенными партнерами.

Если клиенту все-таки хочется увидеть квартиру своими глазами, «Этажи» свяжутся с застройщиком и договорятся о встрече в городе, где находится объект недвижимости. «Но сейчас даже консервативные клиенты спокойно заключают сделки на расстоянии. Это удобно и занимает всего за час-полтора», — говорит Артур Исмагилов.

*Компания «Этажи» оказывает посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости, направлению заявки на ипотечный кредит в банк. Не является финансовой (кредитной) организацией, застройщиком. Услуги по выдаче ипотечного кредита, рефинансированию оказывают банки-партнеры. Выбор кредитной организации согласовывается с клиентом. Информация об услугах и партнерах на etagi.com .

Erid: Kra245aCL

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