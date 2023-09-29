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​Ипотека на вторичные квартиры дорожает

Рассказываем о комфортных для бюджета семьи альтернативах жилья

​Ипотека на вторичные квартиры дорожает
Фото: Этажи

Erid: Kra23YGgS

Банки начали повышать ипотечные ставки на вторичное жилье. Сейчас крупнейшие кредиторы выдают займы на жилье под 14,5-17%. Эсперты по недвижимости отмечают, что все сейчас могут отложить изменение своих жилищные условий «до лучших времён», поэтому спрос со вторичного рынка перераспределяется на другие сегменты.

Одна из альтернатив вторичному рынку — загородный. Эта тенденция пошла со времен пандемии, и сейчас актуальность частных домов открывается в новом свете.

Стандартные программы на загородную недвижимость тоже поднялись, на текущий момент минимальная ставка на готовые дачи и дома составляет 13,9%. Однако есть льготные программы. Например, по ипотеке с господдержкой можно взять кредит от 8%, а по семейной ипотеке — от 6%. Взять кредит можно как на готовый дом от застройщика, так и на строительство. У всех субсидированных программ есть лимит — 12 млн рублей в столичных регионах (Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленобласть) и 6 млн — в остальных субъектах. Первый взнос — от 20%, а срок — до 30 лет.

По программе со ставкой от 8% нет требований к составу семьи, месту работы или региону, можно даже строить самостоятельно. По семейной ипотеке есть обязательное условие — строительство должно вестись только подрядной организацией.

Обе эти программы очень востребованы в Сургуте, отмечает Наталья Нестерова, партнер компании «Этажи», эксперт по загородной недвижимости в Сургуте. Сейчас спрос на готовые дома и участки на 25% выше, чем в прошлом году, и на 5% превосходит результаты предыдущего месяца. Повышенный спрос всегда влияет на цены. За три квартала 2023 года средние цены на участки выросли на почти на 20%. И если обычно к осени цены снижаются, то в этом году массово такой тенденции нет: сказывается дефицит предложения.

У «Этажей» в Сургуте сейчас есть подрядчики-партнеры, с которыми можно построить частный дом, добавляет эксперт. В зависимости от вида материалов, срок строительства может занять от 3 месяцев.

«Если клиент хочет получить свой дом в “тепловом контуре”, то стоимость квадратного метра начинается от 40 тыс. рублей, но это только “коробка”, еще нужна будет отделка. В варианте “под ключ”, когда можно сразу заехать и жить, метр обойдется от 55 тыс. рублей. Это практически в два раза дешевле “квадрата” вторичной квартиры. Можно построить дом на 100 кв. метров по стоимости “однушки” в старом жилфонде. Учитывая выгоды, многие наши клиенты начинают строительство своего дома вместо покупки “вторички”, и мы им в этом помогаем», — отмечает Наталья Нестерова.

Чтобы сделать первый шаг к своему загородному дому достаточно обратиться в компанию «Этажи» за консультацией. Специалисты по недвижимости сориентируют в ценах, подберут качественный участок и нужную ипотечную программу, а также помогут получить одобрение по кредиту на наиболее выгодных для клиента условиях. Также эксперты расскажут, о разных вариантах строительства, о проверенных застройщиках, которые готовы помочь в реализации желаний клиента. Для консультации достаточно оставить заявку на сайте etagi.com или позвонить по номеру +7 (3462) 76-93-14.

«Кстати, строить свой дом в зимний период не только можно, но и нужно. В это время цены у подрядчиков комфортнее, чем в летний сезон. Об этом мы расскажем в октябре на нашей ярмарке недвижимости», — резюмировала эксперт.

*Компания «Этажи» оказывает посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости, направлению заявки на ипотечный кредит в банк. Не является финансовой (кредитной) организацией, застройщиком. Услуги по выдаче ипотечного кредита, рефинансированию оказывают банки-партнеры. Выбор кредитной организации согласовывается с клиентом. Информация об услугах и партнерах на etagi.com.

Erid: Kra23YGgS
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ИНН 022702087400


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