Что будет с продажами новостроек — рассказал ипотечный эксперт

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В России изменили условия по льготным ипотечным программам. Правительство подняло минимальный порог первоначального взноса с 15 до 20%, также банки будут получать меньше субсидий от государства на финансирование льготных ипотечных программ.

Как полагает заместитель руководителя ипотечного направления «Этажей» Татьяна Решетникова, снижение субсидий приведет к отмене акций по ипотеке, то есть ставки для заемщиков по льготной ипотеке немного увеличатся. Однако это увеличение будет в рамках основных условий госпрограмм: по семейной — до 5%, по льготной на новостройки — до 8%. Чиновники уверены, что эти меры сдержат рост цен на первичное жилье.

«Спрос на ипотеку, особенно льготную, действительно заметно усилился. В августе он оказался на 53% выше, чем в июле, и обновил рекорд спроса по жилищному кредитованию», — отмечает Татьяна Решетникова.

Причина — рост разницы между стандартной ставкой по ипотеке, которая взлетела до 13,5%, и льготной ставкой (она действует только при покупке на первичном рынке) — в среднем кредиты по этим программам одобряют под 6,99%. Также сказались акции от банков и застройщиков при покупке квартиры в новостройке.

«Для тех, у кого еще нет необходимых 20%, покупка жилья все равно возможна. Льготную ипотеку можно оформить уже сейчас, а первоначальный взнос внести в рассрочку до трех месяцев», — отмечает Решетникова.

Есть и еще хорошие новости. Был риск, что преждевременно закончатся лимиты на льготные кредиты, и программы свернут. Но в начале сентября правительство выделило ещё 1,9 трлн рублей на софинансирование льготных программ. Это позволит оформлять льготные кредиты еще примерно пять месяцев.

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Erid: Kra23mrEj

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