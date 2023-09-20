Ставки по программам кредитования вторичного жилья могут вырасти

Центробанк поднял ключевую ставку с 12 до 13%. Это третье повышение с июля 2023 года: еще два месяца назад «ключ» был равен 7,5%.

Решение ЦБ объяснил высокими инфляционными рисками и желанием вернуть вкладчиков в банки за счет повышения привлекательности ставок по вкладам. А в части ипотеки — снизить потребительскую активность. В отличие от резкого повышения ставки в 2014 и в 2022 годах, в этот раз ЦБ не планирует быстрый возврат к прежним условиям. Напомним, 28 февраля прошлого года ЦБ поднял ставку до 20%, но уже через два месяца она опустилась до 11%. По прогнозам, новые ставки продержатся как минимум до конца текущего года. В базовом сценарии Банка России средняя за остаток 2023 года ключевая ставка составит 13–13,6%, в следующем году — 11,5–12,5% годовых.

«После решения ЦБ ощущается скачок спроса на ипотеку для фиксации текущих условий кредитования. К тому же растет интерес к льготным программам, условия по которым с 20 сентября станут более жесткими», — отмечает заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании « Этажи » Татьяна Решетникова.

По программам кредитования вторичного жилья ставки могут в ближайшие две недели на 0,25-1%.

«Повышение ставки не касается клиентов, которые успели оформить кредит по более выгодным условиям. Это самое важное свойство ипотеки — фиксируется стоимость, платеж, квартира переходит в собственность», — говорит эксперт.

Потребители, которые получили одобрение, но ещё не оформили кредит, оказались в более нестабильном положении. «Ряд банков фиксирует одобренную ставку на весь срок одобрения — до трех месяцев. Другие предлагают ставку, которая действует на дату выхода на сделку, то есть уже по новым условиям. Поэтому лучше запастись несколькими одобрениями», — комментирует Татьяна Решетникова.

Новая волна роста ставок не является заградительной, подчеркивает эксперт. Удорожание ипотеки, с учетом досрочного погашения или рефинансирования в будущем, можно компенсировать. Например, уступками продавца по цене или акцией застройщиков, а также перспективой роста стоимости недвижимости на длительном промежутке времени. Поэтому, планируя сейчас покупку, нужно понимать условия по новой ставке, оценить удорожание недвижимости, рассмотреть возможность рефинансирования кредита, учесть досрочное погашение и получение налоговых льгот, советует эксперт.

К концу 2023 года или в начале 2024 года ожидается снижение ключевой ставки, а вместе с тем и ипотечных ставок. К лету 2024 года ЦБ прогнозирует ипотеку на уровне 11,5-12,5%, что вызовет волну рефинансирования ипотеки, оформленной во втором полугодии 2023.

«Есть клиенты, которые считают, что текущий рост ставок — это не критичное условие для покупки жилья в их ситуации. Сейчас особенно выгодным может быть улучшение жилищных условий. Квартиры с большой площадью покупают реже, и на них могут сделать хороший дисконт. Значит, вам потребуется меньшая сумма кредита — а это зачастую важнее, чем размер ставки», — резюмировала Татьяна Решетникова.

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