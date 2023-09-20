Ставки по программам кредитования вторичного жилья могут вырасти

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1695033468"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1696186756"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=UxlLmXtRgt1K8MbduvxTotFOsCtm/qGEHOw7pFlqQbOgVUa0cMCI7QsKQ4PEE0qnKiIXcsxGJzFjHJIvxhIEtfzFQN97KNm0gY72TV42ruINhSSdDx8EE2ptb9MHN+xUF3kPr540q+wUJWwwJY9i1dc7IUDSMb4Co3ipawDQSso="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=UxlLmXtRgt1K8MbduvxTotFOsCtm/qGEHOw7pFlqQbOgVUa0cMCI7QsKQ4PEE0qnKiIXcsxGJzFjHJIvxhIEtfzFQN97KNm0gY72TV42ruINhSSdDx8EE2ptb9MHN+xUF3kPr540q+wUJWwwJY9i1dc7IUDSMb4Co3ipawDQSso="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(52) "Сибпромстрой Паркинг (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://www.sibpromstroy.ru/parkings/region-surgut/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "36ca217ebcd0347184ec93fc09c6e941.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-09-18 15:37:48"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-01 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1695033498"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1696186757"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=BXQdsv+IGzSDvTK13ClQ/A8Ovhl6H7d39QC4qW/3NdAYA4+DXv6rypvKFtwBRcQ08xWOwzqz9+wXBPPyoYiFmnZ15wtS2omoaL+he2KBuF7XK8qUwQHYUQPubh9h4PuAKTLU7MVf77fo0m7wm+fW8F4G62i5f9SmzyTzGQc/9AQ="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=BXQdsv+IGzSDvTK13ClQ/A8Ovhl6H7d39QC4qW/3NdAYA4+DXv6rypvKFtwBRcQ08xWOwzqz9+wXBPPyoYiFmnZ15wtS2omoaL+he2KBuF7XK8qUwQHYUQPubh9h4PuAKTLU7MVf77fo0m7wm+fW8F4G62i5f9SmzyTzGQc/9AQ="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(50) "Сибпромстрой Паркинг (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://www.sibpromstroy.ru/parkings/region-surgut/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "740adec7ee13033fdddc92c5f0666873.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-09-18 15:38:18"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-01 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1695033468"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1696186756"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=UxlLmXtRgt1K8MbduvxTotFOsCtm/qGEHOw7pFlqQbOgVUa0cMCI7QsKQ4PEE0qnKiIXcsxGJzFjHJIvxhIEtfzFQN97KNm0gY72TV42ruINhSSdDx8EE2ptb9MHN+xUF3kPr540q+wUJWwwJY9i1dc7IUDSMb4Co3ipawDQSso="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=UxlLmXtRgt1K8MbduvxTotFOsCtm/qGEHOw7pFlqQbOgVUa0cMCI7QsKQ4PEE0qnKiIXcsxGJzFjHJIvxhIEtfzFQN97KNm0gY72TV42ruINhSSdDx8EE2ptb9MHN+xUF3kPr540q+wUJWwwJY9i1dc7IUDSMb4Co3ipawDQSso="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(52) "Сибпромстрой Паркинг (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://www.sibpromstroy.ru/parkings/region-surgut/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "36ca217ebcd0347184ec93fc09c6e941.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-09-18 15:37:48"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-01 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1695033498"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1696186757"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=BXQdsv+IGzSDvTK13ClQ/A8Ovhl6H7d39QC4qW/3NdAYA4+DXv6rypvKFtwBRcQ08xWOwzqz9+wXBPPyoYiFmnZ15wtS2omoaL+he2KBuF7XK8qUwQHYUQPubh9h4PuAKTLU7MVf77fo0m7wm+fW8F4G62i5f9SmzyTzGQc/9AQ="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=BXQdsv+IGzSDvTK13ClQ/A8Ovhl6H7d39QC4qW/3NdAYA4+DXv6rypvKFtwBRcQ08xWOwzqz9+wXBPPyoYiFmnZ15wtS2omoaL+he2KBuF7XK8qUwQHYUQPubh9h4PuAKTLU7MVf77fo0m7wm+fW8F4G62i5f9SmzyTzGQc/9AQ="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(50) "Сибпромстрой Паркинг (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://www.sibpromstroy.ru/parkings/region-surgut/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "740adec7ee13033fdddc92c5f0666873.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-09-18 15:38:18"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-01 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  96,2236   EUR  102,9211  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Ключевая ставка выросла с 12 до 13%. Что дальше?

Ставки по программам кредитования вторичного жилья могут вырасти

Ключевая ставка выросла с 12 до 13%. Что дальше?
Фото: unsplash.com

Центробанк поднял ключевую ставку с 12 до 13%. Это третье повышение с июля 2023 года: еще два месяца назад «ключ» был равен 7,5%.

Решение ЦБ объяснил высокими инфляционными рисками и желанием вернуть вкладчиков в банки за счет повышения привлекательности ставок по вкладам. А в части ипотеки — снизить потребительскую активность. В отличие от резкого повышения ставки в 2014 и в 2022 годах, в этот раз ЦБ не планирует быстрый возврат к прежним условиям. Напомним, 28 февраля прошлого года ЦБ поднял ставку до 20%, но уже через два месяца она опустилась до 11%. По прогнозам, новые ставки продержатся как минимум до конца текущего года. В базовом сценарии Банка России средняя за остаток 2023 года ключевая ставка составит 13–13,6%, в следующем году — 11,5–12,5% годовых.

«После решения ЦБ ощущается скачок спроса на ипотеку для фиксации текущих условий кредитования. К тому же растет интерес к льготным программам, условия по которым с 20 сентября станут более жесткими», — отмечает заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По программам кредитования вторичного жилья ставки могут в ближайшие две недели на 0,25-1%.

«Повышение ставки не касается клиентов, которые успели оформить кредит по более выгодным условиям. Это самое важное свойство ипотеки — фиксируется стоимость, платеж, квартира переходит в собственность», — говорит эксперт.

Потребители, которые получили одобрение, но ещё не оформили кредит, оказались в более нестабильном положении. «Ряд банков фиксирует одобренную ставку на весь срок одобрения — до трех месяцев. Другие предлагают ставку, которая действует на дату выхода на сделку, то есть уже по новым условиям. Поэтому лучше запастись несколькими одобрениями», — комментирует Татьяна Решетникова.

Новая волна роста ставок не является заградительной, подчеркивает эксперт. Удорожание ипотеки, с учетом досрочного погашения или рефинансирования в будущем, можно компенсировать. Например, уступками продавца по цене или акцией застройщиков, а также перспективой роста стоимости недвижимости на длительном промежутке времени. Поэтому, планируя сейчас покупку, нужно понимать условия по новой ставке, оценить удорожание недвижимости, рассмотреть возможность рефинансирования кредита, учесть досрочное погашение и получение налоговых льгот, советует эксперт.

К концу 2023 года или в начале 2024 года ожидается снижение ключевой ставки, а вместе с тем и ипотечных ставок. К лету 2024 года ЦБ прогнозирует ипотеку на уровне 11,5-12,5%, что вызовет волну рефинансирования ипотеки, оформленной во втором полугодии 2023.

«Есть клиенты, которые считают, что текущий рост ставок — это не критичное условие для покупки жилья в их ситуации. Сейчас особенно выгодным может быть улучшение жилищных условий. Квартиры с большой площадью покупают реже, и на них могут сделать хороший дисконт. Значит, вам потребуется меньшая сумма кредита — а это зачастую важнее, чем размер ставки», — резюмировала Татьяна Решетникова.

Специалисты компании «Этажи» проконсультируют* по актуальным ставкам, способах экономии на ипотеке и управлению кредитом. Также все клиенты «Этажей» сейчас получают бесплатный сертификат на помощь в дальнейшем рефинансировании. Для консультации достаточно позвонить по номеру +7 (3462) 76-93-14, или оставить заявку на etagi.com.

*Оказываются консультационные и посреднические услуги по направлению заявки на кредит. Услуги оказываются партнерами компании «Этажи». Не являются финансовой (кредитной) организацией. Услуги по выдаче ипотечного кредита, рефинансированию оказывают банки-партнеры, выбор банка согласовывается с клиентом. Информация о партнерах и услугах на etagi.com.

erid:Kra23ZdbR

Реклама. ИП Валтиев А.В, ИНН 022702087400


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:30, просмотров: 101, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#328 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1695040381"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1696186765"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=N89Inz4FvOiN9Wr1Of+BuPiQmOyUpQ/lbHHtCFfCiArvzONX50Tk08sShKpjG0fCxuuPhQijgJAW5wbRHC/bTBkjRfyrRNpQoPHJehTaG9wctv8WEFIAbq5pnc9ISpoqt1HcrgH0shcLv5rGmA+NDKc3K/HBKWsveuiUkhKuc7k="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=N89Inz4FvOiN9Wr1Of+BuPiQmOyUpQ/lbHHtCFfCiArvzONX50Tk08sShKpjG0fCxuuPhQijgJAW5wbRHC/bTBkjRfyrRNpQoPHJehTaG9wctv8WEFIAbq5pnc9ISpoqt1HcrgH0shcLv5rGmA+NDKc3K/HBKWsveuiUkhKuc7k="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "124"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "47"
      ["name"]=>
      string(47) "Навигатор Поступления (С1)"
      ["link"]=>
      string(48) "https://propostuplenie.ru/navigator/surgut_2023/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "112b77353d040ebec48cd4c12b1cc9d0.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-09-18 17:33:01"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-01 23:59:25"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "124"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#328 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1695040381"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1696186765"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=N89Inz4FvOiN9Wr1Of+BuPiQmOyUpQ/lbHHtCFfCiArvzONX50Tk08sShKpjG0fCxuuPhQijgJAW5wbRHC/bTBkjRfyrRNpQoPHJehTaG9wctv8WEFIAbq5pnc9ISpoqt1HcrgH0shcLv5rGmA+NDKc3K/HBKWsveuiUkhKuc7k="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=N89Inz4FvOiN9Wr1Of+BuPiQmOyUpQ/lbHHtCFfCiArvzONX50Tk08sShKpjG0fCxuuPhQijgJAW5wbRHC/bTBkjRfyrRNpQoPHJehTaG9wctv8WEFIAbq5pnc9ISpoqt1HcrgH0shcLv5rGmA+NDKc3K/HBKWsveuiUkhKuc7k="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "124"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "47"
      ["name"]=>
      string(47) "Навигатор Поступления (С1)"
      ["link"]=>
      string(48) "https://propostuplenie.ru/navigator/surgut_2023/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "112b77353d040ebec48cd4c12b1cc9d0.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-09-18 17:33:01"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-01 23:59:25"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "124"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#328 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1695040381"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1696186765"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=N89Inz4FvOiN9Wr1Of+BuPiQmOyUpQ/lbHHtCFfCiArvzONX50Tk08sShKpjG0fCxuuPhQijgJAW5wbRHC/bTBkjRfyrRNpQoPHJehTaG9wctv8WEFIAbq5pnc9ISpoqt1HcrgH0shcLv5rGmA+NDKc3K/HBKWsveuiUkhKuc7k="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=N89Inz4FvOiN9Wr1Of+BuPiQmOyUpQ/lbHHtCFfCiArvzONX50Tk08sShKpjG0fCxuuPhQijgJAW5wbRHC/bTBkjRfyrRNpQoPHJehTaG9wctv8WEFIAbq5pnc9ISpoqt1HcrgH0shcLv5rGmA+NDKc3K/HBKWsveuiUkhKuc7k="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "124"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "47"
      ["name"]=>
      string(47) "Навигатор Поступления (С1)"
      ["link"]=>
      string(48) "https://propostuplenie.ru/navigator/surgut_2023/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "112b77353d040ebec48cd4c12b1cc9d0.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-09-18 17:33:01"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-01 23:59:25"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "124"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Новый дом для «Петрушки» думают построить на месте станции юннатов 569
  2. ​Как сейчас покупать квартиру — рассказал эксперт 547
  3. ​Александр Моор: Тюменская область останется кузницей кадров для нефтегазовой отрасли 533
  4. ​Югорчанам вновь придется носить маски 533
  5. 40 классов Сургута отправили на дистант из-за ОРВИ 525
  6. ​В тюменской Школе программирования пройдет хакатон 470
  7. ​Тысячи городов присоединяются к «Европейской неделе мобильности». Это может быть полезным и Сургуту 469
  8. ​До конца года в Югре завершится строительство четырех образовательных учреждений 463
  9. ​В Тюмени назвали лучшего преподавателя ДШИ региона 458
  10. ​Ханты-Мансийский НПФ поддержал «Кросс нации — 2023» 427
  1. ​Власти должны в первую очередь защищать интересы российских граждан, а не тех, кто приехал к нам на заработки 2071
  2. ​В Сургуте изменили механизм использования социальных транспортных карт 2026
  3. «Коронавирус, грипп или любая ОРВИ — удар по организму. Лучше привиться заранее и защитить себя» 1766
  4. ​Общее будущее 1707
  5. ​В Югре обсудили ценообразование на тепло в домах 1506
  6. ​А Сургуту слабо? 1479
  7. В детсады Нижневартовска принимают младенцев 1431
  8. ​Новая политическая реальность через отражение прошедших выборов 1428
  9. Без единого разреза // ФОТОРЕПОРТАЖ 1415
  10. ​Третье место Сургута в рейтинге комфорта городов – это отлично, но все же формальность. Работы – непаханое поле 1312
  1. ​Югра сделала еще один шаг на север – два ее муниципальных района по указу президента вошли в Арктическую зону 4662
  2. ​Берег водохранилища Сургутской ГРЭС-2 стал чище 3764
  3. ​Химическая лаборатория филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» подтвердила компетентность 3294
  4. ​Сургутская ГРЭС-2 реализует проект «Искусство для всех» 3109
  5. В Нефтеюганске ребенок выпал из окна многоэтажного дома и погиб 3057
  6. ​Трансформация парка в микрорайоне 20А вызывает смешанные чувства 2740
  7. Лучшие вакансии августа в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2641
  8. Ключевая ставка — 12%: как новые экономические условия отразятся на покупателях и продавцах недвижимости? 2571
  9. ​Неизбежность 2523
  10. ​Вперёд, в прошлое 2420

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика