Надо ли покупать недвижимость в период неопределенности

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1695033468"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1696186756"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=jFspYsUATT8BSEuUENqw46FCRnm+6nPA3z+y4V/J5/kULTa4OqFZaHFG4QfJNWovkO76q6Bwv5pR+Z3XVuf4RtOU+vdYg+gEKj3zrh6bpnWURExywziTKCtif+Zoh+I0HiI7UpAmM17pFF2Cp1vHMyN9wuCrZmjY0W4Gc6IJEVc="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=jFspYsUATT8BSEuUENqw46FCRnm+6nPA3z+y4V/J5/kULTa4OqFZaHFG4QfJNWovkO76q6Bwv5pR+Z3XVuf4RtOU+vdYg+gEKj3zrh6bpnWURExywziTKCtif+Zoh+I0HiI7UpAmM17pFF2Cp1vHMyN9wuCrZmjY0W4Gc6IJEVc="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(52) "Сибпромстрой Паркинг (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://www.sibpromstroy.ru/parkings/region-surgut/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "36ca217ebcd0347184ec93fc09c6e941.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-09-18 15:37:48"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-01 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1695033498"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1696186757"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=M4vNz/g/iuqiI+m0WUU+Fy5XYqNZU6b4NZ8EA1d6FEZAl9suQI4SJYsb97r+w6PPriWXKt/lhhdTVN8EaQyXV8VW9/9qHDf8UdmDknbwMRDr+H0r84Nbhseg9M+tkGHOg3msPhzNgtNj/zzGtc7wgSv3osT6SHde0fzfqEa8zRg="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=M4vNz/g/iuqiI+m0WUU+Fy5XYqNZU6b4NZ8EA1d6FEZAl9suQI4SJYsb97r+w6PPriWXKt/lhhdTVN8EaQyXV8VW9/9qHDf8UdmDknbwMRDr+H0r84Nbhseg9M+tkGHOg3msPhzNgtNj/zzGtc7wgSv3osT6SHde0fzfqEa8zRg="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(50) "Сибпромстрой Паркинг (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://www.sibpromstroy.ru/parkings/region-surgut/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "740adec7ee13033fdddc92c5f0666873.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-09-18 15:38:18"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-01 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1695033468"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1696186756"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=jFspYsUATT8BSEuUENqw46FCRnm+6nPA3z+y4V/J5/kULTa4OqFZaHFG4QfJNWovkO76q6Bwv5pR+Z3XVuf4RtOU+vdYg+gEKj3zrh6bpnWURExywziTKCtif+Zoh+I0HiI7UpAmM17pFF2Cp1vHMyN9wuCrZmjY0W4Gc6IJEVc="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=jFspYsUATT8BSEuUENqw46FCRnm+6nPA3z+y4V/J5/kULTa4OqFZaHFG4QfJNWovkO76q6Bwv5pR+Z3XVuf4RtOU+vdYg+gEKj3zrh6bpnWURExywziTKCtif+Zoh+I0HiI7UpAmM17pFF2Cp1vHMyN9wuCrZmjY0W4Gc6IJEVc="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(52) "Сибпромстрой Паркинг (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://www.sibpromstroy.ru/parkings/region-surgut/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "36ca217ebcd0347184ec93fc09c6e941.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-09-18 15:37:48"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-01 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1695033498"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1696186757"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=M4vNz/g/iuqiI+m0WUU+Fy5XYqNZU6b4NZ8EA1d6FEZAl9suQI4SJYsb97r+w6PPriWXKt/lhhdTVN8EaQyXV8VW9/9qHDf8UdmDknbwMRDr+H0r84Nbhseg9M+tkGHOg3msPhzNgtNj/zzGtc7wgSv3osT6SHde0fzfqEa8zRg="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=M4vNz/g/iuqiI+m0WUU+Fy5XYqNZU6b4NZ8EA1d6FEZAl9suQI4SJYsb97r+w6PPriWXKt/lhhdTVN8EaQyXV8VW9/9qHDf8UdmDknbwMRDr+H0r84Nbhseg9M+tkGHOg3msPhzNgtNj/zzGtc7wgSv3osT6SHde0fzfqEa8zRg="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(50) "Сибпромстрой Паркинг (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://www.sibpromstroy.ru/parkings/region-surgut/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "740adec7ee13033fdddc92c5f0666873.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-09-18 15:38:18"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-01 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  96,2236   EUR  102,9211  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Как сейчас покупать квартиру — рассказал эксперт

Надо ли покупать недвижимость в период неопределенности

​Как сейчас покупать квартиру — рассказал эксперт
Фото: ru.freepik.com

Надо ли покупать недвижимость в период неопределенности, обсудили со специалистом по недвижимости, партнером компании «Этажи» Сергеем Носовым.

Напомним, 15 августа ЦБ на внеплановом заседании поднял ключевую ставку с 8,5 до 12%. Следом начали расти ставки по рыночным ипотекам, сейчас они у разных банков варьируются в пределах 13,5-14%. Условия по льготным программам на новостройки остались без изменений. Однако решение Центробанка «встряхнуло» рынок недвижимости.

Спрос

Вторичный рынок при этом не встал. Наоборот, люди стараются быстрее решить свой квартирный вопрос, отмечает Сергей Носов. В августе 2023 года, по данным компании «Этажи», спрос на вторичную недвижимость в Сургуте вырос на 25% относительно июля. Количество обращений находится на высоком уровне декабря 2022 года.

«Количество показов усилилось последние две недели. Сейчас очень активны люди с уже одобренной ипотекой по старым ставкам. Но клиентов с одобренными новыми ставками пока нет. Конечно, это шоковый эффект. В дальнейшем спрос будет постепенно приходить к норме», — отмечает эксперт.

Цены

Собственники практически перестали торговаться. Кто-то даже старается поднять цены на 7-10%, в основном это — владельцы самых ликвидных квартир, рассказывает специалист по недвижимости.

«Причины, по которым часть собственников завышают цены — разные. Кто-то хочет продать выгоднее, а кто-то делает это на панике, потому что тоже ищет варианты для покупки и переживает, что не хватит денег. Но в целом люди стремятся зафиксировать текущие условия: цену квартиры, условия кредитования. Нет определенности, что будет в сентябре, что будет к концу года. Квартира за 5 млн под 13,5% сегодня может обойтись во столько же, как такая же через год, но уже за 5,4 млн и в ипотеку под 11%», — говорит эксперт.

По данным компании «Этажи», на начало августа в Сургуте средняя стоимость кв. метра однокомнатных квартир на вторичном рынке составляла 130,1 тыс. рублей, в «двушках» — 122,6 тыс., а в «трешках» — 118,4 тыс. рублей.

Прогноз

По мнению эксперта, с большей долей вероятности Центробанк вновь поднимет ключевую ставку на ближайшем заседании 15 сентября. Значит, следом сильнее подорожает и ипотека на «вторичку».

Для рынка недвижимости в таком шаге будут свои плюсы: это охладит спрос, приведет к стабилизации цен и

увеличит количество объектов на товарной полке. Такая «перезагрузка», как полагает аналитик, продлится до середины октября.

Что делать?

Самый популярный вопрос, который задают риелторам, — «Стоит ли сейчас брать ипотеку?». Все зависит от целей.

«Если у вас есть необходимость приобрести жилье, и вы уже готовы к покупке, то стоит это сделать даже по новым ставкам, пока они не выросли сильнее. Ипотечные брокеры "Этажей" подскажут, как нивелировать разницу в ставках и максимально сократить переплату. По нашим прогнозам, ставки, вероятнее всего, снизятся в течение полугода. Когда ситуация стабилизируется, можно будет сделать рефинансирование — снизить проценты и кредитную нагрузку. Клиенты "Этажей", которые покупали жильё в 2022 году, с нашей помощью уже успешно перекредитовались в банках — и остались в выигрыше от покупки, учитывая рост цен. Сейчас нашим клиентам мы выдаём бесплатный сертификат на помощь в рефинансировании», — отметил Сергей Носов.

«Этажи» помогут с оперативным поиском квартиры или покупателя, быстрым одобрением ипотеки под наиболее выгодную ставку из тех, который сейчас доступны. Также «Этажи» гарантируют юридическую чистоту и безопасность сделки.

*Компания «Этажи» оказывает посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости, направлению заявки на ипотечный кредит в банк. Не является финансовой (кредитной) организацией. Услуги по выдаче ипотечного кредита, рефинансированию оказывают банки-партнеры. Компания «Этажи» гарантирует клиентам юридическую и финансовую защиту в случае неполучения оплаты по договору купли-продажи от Покупателя, при банкротстве застройщика в пределах установленного лимита. Информация об услугах и партнерах на etagi.com.

erid: Kra23THei

Реклама. ИП Валтиев А.В, ИНН 022702087400


нравится (1) не нравится (0)
19 сентября в 18:09, просмотров: 394, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#328 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1695040381"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1696186765"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=S+Tiwzd0iiZOmH2/7velGb2DnIA8NDBQUtXWKNkqjfZ5qv6uX75k0y3gIX+OUOqtCteLxxYmW9igI9kPV61EeBrQKUlVCZcHtkw9VR5rEEN1eH8mNqQhpaiyARJPxrqLEhnKzPXJ5gVoWg0f84lJNtiVbG5jb/qSlee+O1p7QXo="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=S+Tiwzd0iiZOmH2/7velGb2DnIA8NDBQUtXWKNkqjfZ5qv6uX75k0y3gIX+OUOqtCteLxxYmW9igI9kPV61EeBrQKUlVCZcHtkw9VR5rEEN1eH8mNqQhpaiyARJPxrqLEhnKzPXJ5gVoWg0f84lJNtiVbG5jb/qSlee+O1p7QXo="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "124"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "47"
      ["name"]=>
      string(47) "Навигатор Поступления (С1)"
      ["link"]=>
      string(48) "https://propostuplenie.ru/navigator/surgut_2023/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "112b77353d040ebec48cd4c12b1cc9d0.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-09-18 17:33:01"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-01 23:59:25"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "124"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#328 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1695040381"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1696186765"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=S+Tiwzd0iiZOmH2/7velGb2DnIA8NDBQUtXWKNkqjfZ5qv6uX75k0y3gIX+OUOqtCteLxxYmW9igI9kPV61EeBrQKUlVCZcHtkw9VR5rEEN1eH8mNqQhpaiyARJPxrqLEhnKzPXJ5gVoWg0f84lJNtiVbG5jb/qSlee+O1p7QXo="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=S+Tiwzd0iiZOmH2/7velGb2DnIA8NDBQUtXWKNkqjfZ5qv6uX75k0y3gIX+OUOqtCteLxxYmW9igI9kPV61EeBrQKUlVCZcHtkw9VR5rEEN1eH8mNqQhpaiyARJPxrqLEhnKzPXJ5gVoWg0f84lJNtiVbG5jb/qSlee+O1p7QXo="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "124"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "47"
      ["name"]=>
      string(47) "Навигатор Поступления (С1)"
      ["link"]=>
      string(48) "https://propostuplenie.ru/navigator/surgut_2023/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "112b77353d040ebec48cd4c12b1cc9d0.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-09-18 17:33:01"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-01 23:59:25"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "124"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#328 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1695040381"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1696186765"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=S+Tiwzd0iiZOmH2/7velGb2DnIA8NDBQUtXWKNkqjfZ5qv6uX75k0y3gIX+OUOqtCteLxxYmW9igI9kPV61EeBrQKUlVCZcHtkw9VR5rEEN1eH8mNqQhpaiyARJPxrqLEhnKzPXJ5gVoWg0f84lJNtiVbG5jb/qSlee+O1p7QXo="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=S+Tiwzd0iiZOmH2/7velGb2DnIA8NDBQUtXWKNkqjfZ5qv6uX75k0y3gIX+OUOqtCteLxxYmW9igI9kPV61EeBrQKUlVCZcHtkw9VR5rEEN1eH8mNqQhpaiyARJPxrqLEhnKzPXJ5gVoWg0f84lJNtiVbG5jb/qSlee+O1p7QXo="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "124"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "47"
      ["name"]=>
      string(47) "Навигатор Поступления (С1)"
      ["link"]=>
      string(48) "https://propostuplenie.ru/navigator/surgut_2023/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "112b77353d040ebec48cd4c12b1cc9d0.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-09-18 17:33:01"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-01 23:59:25"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "124"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Нижневартовске неравнодушные соседи спасли из огня отравившегося мужчину 668
  2. Три школы и один детсад в ХМАО отправили на карантин из-за роста заболеваемости детей 538
  3. Стать бизнесменом и раскрыть дар: в Нижневартовске продают эзотерический магазин 527
  4. Новый дом для «Петрушки» думают построить на месте станции юннатов 521
  5. ​Ковид никуда не ушел, а тут еще грипп приближается. Так что лучше прививаться 502
  6. 40 классов Сургута отправили на дистант из-за ОРВИ 486
  7. В Сургутском районе построили новую амбулаторию 474
  8. ​23% югорских школьников учатся во вторую смену 468
  9. Югорский борец Заурбек Сидаков стал трехкратным чемпионом мира 438
  10. ​Югорчанам вновь придется носить маски 423
  1. ​Власти должны в первую очередь защищать интересы российских граждан, а не тех, кто приехал к нам на заработки 2054
  2. ​В Сургуте изменили механизм использования социальных транспортных карт 2005
  3. «Коронавирус, грипп или любая ОРВИ — удар по организму. Лучше привиться заранее и защитить себя» 1760
  4. ​Общее будущее 1697
  5. ​В Югре обсудили ценообразование на тепло в домах 1499
  6. «В моей смерти прошу никого не винить»: девять сургутян добровольно ушли из жизни в 2023 году 1442
  7. ​А Сургуту слабо? 1438
  8. В детсады Нижневартовска принимают младенцев 1415
  9. ​Новая политическая реальность через отражение прошедших выборов 1406
  10. Без единого разреза // ФОТОРЕПОРТАЖ 1393
  1. ​Югра сделала еще один шаг на север – два ее муниципальных района по указу президента вошли в Арктическую зону 4637
  2. ​Берег водохранилища Сургутской ГРЭС-2 стал чище 3746
  3. ​Химическая лаборатория филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» подтвердила компетентность 3289
  4. В отремонтированном спорткомплексе Нефтеюганска обрушился потолок 3146
  5. ​Сургутская ГРЭС-2 реализует проект «Искусство для всех» 3086
  6. В Нефтеюганске ребенок выпал из окна многоэтажного дома и погиб 3048
  7. ​Трансформация парка в микрорайоне 20А вызывает смешанные чувства 2726
  8. Лучшие вакансии августа в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2632
  9. Ключевая ставка — 12%: как новые экономические условия отразятся на покупателях и продавцах недвижимости? 2564
  10. ​Неизбежность 2515

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика