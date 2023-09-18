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Как снизить ставку по уже оформленному кредиту: эксперт рассказывает про рефинансирование

Ставки по ипотеке растут, но можно сократить ипотечные затраты даже по уже выданному кредиту

Как снизить ставку по уже оформленному кредиту: эксперт рассказывает про рефинансирование
Фото: ru.freepik.com

Банки повысили ставки по ипотеке до 13,5-15%. Эксперты компании «Этажи» рассказывают, как сократить ипотечные затраты, если вам предстоит сделка.

«Решать квартирные вопросы приходится в любой экономической ситуации. Мы помогаем сократить ипотечные затраты разными способами. Через торг, если это уместно, через досрочные платежи, через экономию на сопутствующих сервисах. Главный помощник — это рефинансирование, то есть изменение условий кредита. Вы сможете снизить ставку, когда ситуация нормализуется», — рассказывает руководитель ипотечного отдела компании «Этажи» в Сургуте Лилия Петухова.

Как работает рефинансирование

Вы оформляете ипотечный кредит. Когда Центробанк снизит учётную ставку, остальные банки тоже начнут снижение ставок по кредитам и вкладам. В этот момент вы можете пересмотреть условия вашей ипотеки, в том числе — размер ставки.

Помощь в рефинансировании — платная услуга. Но «Этажи» бесплатно помогают* своим клиентам пройти эту финансовую процедуру. Ипотечный специалист подберёт программу для перекредитования, поможет собрать документы и получить одобрение по новым условиям.

«Всем клиентам, которые сейчас покупают квартиру с “Этажами”, мы выдаём сертификаты. Они бесплатные и бессрочные, дают вам право на бесплатную помощь наших экспертов. У нас ипотекой занимаются отдельные специалисты. Они знают все о ставках не хуже банковских сотрудников. Если у банков есть выгодные для клиента условия — мы помогаем их получить. Как и в обычном выборе ипотеки, найдём лучшие ставки, грамотно заполним анкету в банк, учтём все опции дополнительного снижения ставки», — говорит Лилия Петухова.

Эксперт отмечает, что между вашей ставкой и новой должна быть разница быть хотя бы в 2 процентных пункта. Если у вас кредит под 13,5%, то идти на рефинансирование выгодно, когда в банках появятся ставки от 11,5%. Похожий период компания проходила в апреле-мае 2022 года. Клиенты «Этажей», которые купили в тот период жильё, с помощью компании уже успешно перекредитовались, некоторые — несколько раз.

*Оказываются консультационные и посреднические услуги по направлению заявки на кредит. Услуги оказываются партнерами компании “Этажи”. Не являются финансовой (кредитной) организацией. Услуги по выдаче ипотечного кредита, рефинансированию оказывают банки-партнеры, выбор банка согласовывается с клиентом. Информация о партнерах и услугах на etagi.com.

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