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Ключевая ставка — 12%: как новые экономические условия отразятся на покупателях и продавцах недвижимости?

Эксперты рекомендуют активизировать сделки с недвижимостью: благоприятное время — до середины сентября

Ключевая ставка — 12%: как новые экономические условия отразятся на покупателях и продавцах недвижимости?
Фото: unsplash.com

Центробанк 15 августа повысил ключевую ставку до 12%. Ситуация экстраординарная: за 2–3 недели ставка выросла на 4,5%. Банки отреагировали значительно мягче - общее поднятие ставок по ипотеке составило только 2,5%. В моменте это привело к шоковой активизации рынка.

«На рынке есть покупатели с уже одобренной ипотекой по старым ставкам. В среднем эти одобрения действуют до 17 сентября. Поэтому покупатели ускоряют поиск недвижимости, чтобы оформить покупку в ипотеку на выгодных условиях», — отметила руководитель ипотечного департамента компании «Этажи» в Сургуте Лилия Петухова.

Ближе к октябрю рынок сбавит обороты. По мнению Лилии Петуховой, лучше не затягивать со сделкой. Имея на руках одобренные кредиты, покупатели смогут выгодно приобрести недвижимость, а продавцы — быстро найти покупателей.

«Сегодняшняя ситуация вызвала повышение процентной ставки по ипотеке до 14–15%. Адаптация рынка к новым ставкам займет время. Покупатели, которые в этот период купят недвижимость, зафиксируют стоимость квартиры: если в дальнейшем цены будут расти, покупатель всё равно останется в плюсе. А ставку можно рефинансировать - то есть снизить процент, как только условия у банков улучшатся. Через полгода-год мы ожидаем большой спрос на рефинансировании ипотеки», — отметила Лилия Петухова.

Тем не менее, можно ожидать снижения спроса на вторичном рынке, при условии, что размер ставок не изменится. Часть покупателей будет ожидать их снижения, а также - снижения цен на вторичном рынке, а часть направит свой интерес на другие сегменты рынка. На фоне общего снижения спроса на покупку жилья продажа квартиры может затянуться, а размер торга - вырасти.

Изменения коснутся и рынка первичного жилья. Во-первых, возможно перераспределение части спроса с рынка вторичной недвижимости на новостройки. Во-вторых, почти все банки снизили льготные ставки на 0,2-0,5%. Так что спрос на льготное кредитование может вырасти ещё сильнее. Это ускорит расходование выделенных бюджетов, что грозит сворачиванием программ льготной ипотеки уже осенью.

«Если вы хотели приобретать новостройку в ипотеку — обязательно получите консультацию ипотечного брокера. Уточните, под какую именно льготную программу вы подходите, какую сумму вам могут одобрить под льготный процент», — советует эксперт рынка. Отметим, что по данным компании «Этажи» в Сургуте сразу после изменений количество ипотечных консультаций в компании выросло на 60%.

Ускорить выход на сделку и добиться наиболее выгодных условий по ипотеке помогут специалисты агентства недвижимости «Этажи». За консультацией можно обратиться в офис на проспекте Ленина, 17, также можно связаться со специалистами «Этажей» по телефону: +7 (3462) 76-93-14.

*Компания «Этажи» предоставляет консультационные и посреднические услуги по направлению заявки на кредит. Не является кредитной и финансовой организацией. Услуга предоставляется бесплатно. Выбор кредитной организации согласовывается с клиентом. Информация о банках-партнерах на etagi.com


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25 августа в 18:00, просмотров: 892, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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