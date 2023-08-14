А вы успели снять квартиру?

Новый виток спроса на арендное жильё, о котором эксперты рынка говорили в апреле , уже начался. Традиционно главными соискателями арендного жилья летом становятся студенты. Эксперты компании «Этажи» рассказывают, что ликвидные варианты остаются в их базе всего пару часов.

«Районы СурГУ, СурГПУ, СИУ, Медколледжа и других ссузов и вузов интересуют студентов в первую очередь. Будут нарасхват малогабаритные квартиры, со ставкой "чем дешевле — тем лучше". Для жителей города и не-студентов это также важные и популярные локации для аренды. Так что если вы ищете квартиру, стоит поспешить», — рассказала Валерия Сотник, руководитель департамента аренды недвижимости компании «Этажи» в Сургуте.

При этом Сургут не отстаёт от федеральных трендов: в городе становится меньше арендодателей. По подсчётам экспертов компании, объём предложения в городе сократился почти на 25%. Не только потому, что люди не хотят сдавать свои квартиры — но и потому, что уже сдали на долгосрок, ведь спрос по-прежнему активный.

Сейчас, по данным эксперта, студию в Сургуте недалеко от учебных заведений можно арендовать от 20 тыс. рублей, 1-комнатную квартиру — от 20-22 тыс. рублей, двухкомнатную — от 26-27 тыс. рублей, трёхкомнатную — от 32 тыс. рублей.

«Если студенты хотят экономить время в дороге, позже вставать, жить в хорошем районе в квартире с хорошим ремонтом и по более доступной цене — тянуть не стоит. Дело даже не в повышении цен, которое всегда есть на рынке с наступлением сезона. Варианты, подходящие под все требования, быстро уходят — есть случаи когда объявление по квартире только выставили, оно простояло всего несколько часов и нашло арендаторов», — отмечает Валерия Сотник.

В компании «Этажи» для студентов действует скидка 10% на услуги по подбору квартиры и гарантия безопасности для нанимателей. Вы можете арендовать квартиру в Сургуте, даже находясь в другом городе: все документы можно подписать в электронном виде в Личном кабинете.