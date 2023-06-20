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Лимиты по льготной ипотеке почти закончились: госсубсидий на всех может не хватить

Банки могут притормозить выдачу ипотеки с госсубсидированием

Лимиты по льготной ипотеке почти закончились: госсубсидий на всех может не хватить
Фото: unsplash.com

На начало июня 2023 года лимиты по семейной ипотеке израсходованы на 75% по объему выделенных средств и на 76% — по количеству выданных кредитов. По ипотеке с господдержкой деньги освоены уже на 86%, а по количеству кредитов цель достигнута на 96%, следует из данных ДОМ.РФ.

Так, у ДОМ.РФ лимиты по Господдержке-2020 исчерпаны на 101,2%, у Сбербанка — на 95,3%, а у ВТБ — на 77,3%. По семейной ипотеке лимиты завершены на 106,8, 84,5 и 69,5% соответственно.

«Лимиты льготного субсидирования могут завершаться не в целом, а у ряда банков. Какие-то приостановят выдачу, кто-то продолжит кредитовать. Но такая ситуация уменьшает шансы на одобрение ипотеки и снижает конкуренцию между кредиторами. А это значит, остатки льготных ипотек смогут выдавать по предельной ставке. По семейной ипотеке это 6%, но сегодня на фоне конкуренции ставку можно получить от 4,8%», — рассказывает руководитель ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

С учетом роста спроса на ипотеку и прогноза по выдаче кредитов на этот год, выделенные средства могут закончится намного раньше срока окончания программы, полагает эксперт. Напомним, срок действия программ — до 1 июля 2024 года.

«Выделение дополнительного субсидирования сейчас маловероятно. Необходимо выделить большой объемов бюджетных средств — с этим сложности. Также ЦБ не первый месяц рекомендует сворачивать льготные программы для охлаждения спроса и сдерживания цен», — говорит Татьяна Решетникова.

Еще один возможный риск для желающих взять ипотеку в ближайшие месяцы кроется в росте ключевой ставки.

«Риск повышения ключевой ставки в этом году сохраняется. В этом случае на субсидирование ставки до прежнего льготного уровня потребуется больше средств. Сейчас, вероятнее всего, мы увидим ажиотаж на льготные ипотеки и изменение цен на жилье. В текущем году они скорее всего поднимутся, но в перспективе трех лет — возможно, снизятся на 3-5%», — комментирует Татьяна Решетникова.

Впрочем, важно учитывать специфику цен в городе, добавляет эксперт. Если рост цен сильно ускорится на перегретом спросе, то после завершения субсидирования ипотек будет повод к снижению. Если темпы роста были ниже среднего показателя, то, скорее всего, умеренный рост продолжится, отметила руководитель ипотечного департамента.

Сейчас еще можно выгодно оформить ипотеку, отмечает аналитик. Во-первых, вы успеете получить кредит с госсубсидированием, во-вторых, ставку помогут снизить специальные партнёрские программы. Некоторые банки снижают ставки для клиентов «Этажей»: отправив заявку в банк через компанию можно сэкономить до 0,6%*.

Получить консультацию можно по адресу: проспект Ленина, 17, или по телефону +7 (3462) 76-93-14.

*Ставка от 10,6% по ипотеке на вторичное жилье от ВТБ в агентстве «Этажи» с 05.05.2023. Услугу по кредитованию оказывает банк ВТБ(ПАО): «Программа кредитования “Ипотека. готовое жилье», “Ипотека. строящееся жилье”, ставка 10,6% годовых при подаче онлайн заявки через компанию “Этажи”, при условии комплексного страхования и при первом взносе от 20%. Программа на покупку строящегося и готового жилья; валюта кредита – рубли; срок кредита – от 1 до 30 лет, при первоначальном взносе менее 20% применяется надбавка 0,5% к ставке. При отсутствии комплексного ипотечного страхования ставка увеличивается на 1%. Минимальная сумма кредита – 500 тыс. рублей; максимальная – 60 млн. рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 30 млн. рублей для остальных регионов. Комиссия за выдачу кредита в банке ВТБ (ПАО) – отсутствует. Обеспечение по кредиту – залог права требования к застройщику/залог объекта недвижимости. досрочное погашение (полное/частичное) без ограничений по сумме, без штрафов и моратория. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без указания причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям банка и предоставил полный пакет необходимых документов. условия действительны с 05.05.2023 до даты изменения банком условий кредитования. Банк ВТБ (ПАО). Ген.лицензия банка РФ №1000. Реклама.


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20 июня в 18:00, просмотров: 696, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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