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«Быстрая» сделка, особая работа — за что ещё банки дают скидки по ипотеке?

Рассказываем о самых неочевидных факторах скидок по ипотеке — всего их более 30!

«Быстрая» сделка, особая работа — за что ещё банки дают скидки по ипотеке?
Фото: unsplash.com

В России наблюдается постепенный рост средних одобряемых ставок по ипотеке. Но в Сургуте пока такой тенденции нет. Сейчас, по данным компании «Этажи» банки одобряют займы на первичное жилье в среднем под 7,3%, на «вторичку» — под 11,4%, а на «загородку» — под 10,9%.

«В целом сейчас ободряемый процент по займам на жилье приемлемый для рынка, немногим выше, чем самые низкие ставки за всю историю наблюдений в России, они наблюдались в 2020-2021 годах», — отмечает Лилия Петухова, руководитель ипотечного отдела компании «Этажи» в Сургуте.

Но не стоит забывать, что у банков всегда есть специальные акции или условия, которые помогут сэкономить. Более 30 факторов могут повлиять на размер ставки по кредиту.

Вы знали, что снизить процент можно за быстрый выход на сделку? Это значит, что нужно найти и купить квартиру за 30 дней с момента одобрения кредита.

Также на ставку может повлиять место работы. Некоторые банки дают дисконт сотрудникам бюджетных организаций: врачам, учителям, сотрудникам МЧС.

Банки сокращают ставки и за оплату своих дополнительные сервисов и услуг — например, электронную регистрацию купли-продажи или пакетное страхование. Некоторые банки, по словам эксперта, даже готовы торговаться, если им интересна сумма кредита или сам заемщик.

В конце концов, скидку на ставку можно купить! Но не всегда это оправданная мера: нужно внимательно просчитать экономию, чтобы не потратить деньги зря.

А ещё скидку можно получить, если вы оформляете ипотеку с помощью компании «Этажи». Банки-партнеры дают клиентам «Этажей» дисконты в размере до 0,6%*, они действуют на любую программу, даже с госсубсидированием.

«Может показаться, что это немного, но давайте посчитаем. Со скидкой можно снизить ставку до 10,6%* — а это значит, что вы можете на 5% облегчить ваш ежемесячный платёж. Можно выбрать другой способ экономии: оставить платёж неизменным, и сократить общую переплату на 30%, так можно сохранить до 793 000 рублей с каждого взятого в ипотеку миллиона», — рассказывает Лилия Петухова.

Если вы не эксперт в ипотечном кредитовании — скорее всего, вам будет сложно учесть все нюансы и требования конкретного банка. Передайте заботы о подборе выгодной ипотеки профессионалам. Получить консультацию можно по адресу проспект Ленина, 17, или по телефону +7 (3462) 76-93-14.

*Ставка от 10,6% по ипотеке на вторичное жилье от ВТБ в агентстве «Этажи» с 05.05.2023. Услугу по кредитованию оказывает банк ВТБ(ПАО): «Программа кредитования “Ипотека. готовое жилье», “Ипотека. строящееся жилье”, ставка 10,6% годовых при подаче онлайн заявки через компанию “Этажи”, при условии комплексного страхования и при первом взносе от 20%. Программа на покупку строящегося и готового жилья; валюта кредита – рубли; срок кредита – от 1 до 30 лет, при первоначальном взносе менее 20% применяется надбавка 0,5% к ставке. При отсутствии комплексного ипотечного страхования ставка увеличивается на 1%. Минимальная сумма кредита – 500 тыс. рублей; максимальная – 60 млн. рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 30 млн. рублей для остальных регионов. Комиссия за выдачу кредита в банке ВТБ (ПАО) – отсутствует. Обеспечение по кредиту – залог права требования к застройщику/залог объекта недвижимости. досрочное погашение (полное/частичное) без ограничений по сумме, без штрафов и моратория. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без указания причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям банка и предоставил полный пакет необходимых документов. условия действительны с 05.05.2023 до даты изменения банком условий кредитования. Банк ВТБ (ПАО). Ген.лицензия банка РФ №1000. Реклама.


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15 июня в 18:00, просмотров: 617, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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