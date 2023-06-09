Что происходит с торгом и ценой предложения на вторичном рынке жилья в Сургуте — рассказали аналитики рынка

Если в январе 2023 года скидки при продаже вторичного жилья в Сургуте давали 58%, то по итогам мая количество собственников готовых на дисконт достигло почти 70%, сообщают аналитики компании « Этажи ».

Чаще всего дают скидки на «двушки», затем идут однокомнатные квартиры и «трешки», отмечают эксперты.

Самые популярные диапазоны скидок на однокомнатные и двухкомнатные квартиры — 50-100 тыс. и 100-150 тыс. рублей. Сейчас продавцы идут на такие уступки почти в два раза чаще, чем в начале года. Также в два раза выросло количество случаев, когда собственники дают дисконт до 200 тыс. рублей. Но чтобы добиться такого, нужны неоспоримые аргументы, которые человек без опыта в торге может и не привести.

Что касается цен на жилье, то они продолжают расти. По данным компании, сильнее всего за пять месяцев в Сургуте подорожали трехкомнатные квартиры — на 4,2% до 115,8 тыс. рублей за кв. метр. «Однушки», «двушки» и многокомнатные варианты поднялись в цене примерно на 3% — до 127 тыс., 121 тыс. и 109,2 тыс. рублей за «квадрат» соответственно.

Стоимость жилья в Сургуте растет немного быстрее, чем в среднем по России. За тот же период цены на «вторичку» по стране поднялись на 2%. Но отметим, что уровень торга в России повсеместно падает. Еще в январе он составлял почти 6%, а сейчас 5,1%, тогда как у нас в городе он растет и продавцы чаще идут на уступки.