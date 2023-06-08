Надо ли сейчас брать квартиру в кредит — рассказал эксперт

В России наблюдается постепенный рост ставки по ипотеке, но в Сургуте она падает. В чем причина? Разобрались с экспертом компании «Этажи».

Средняя ставка по ипотеке на новостройки выросла за апрель с 5,57 до 6,04%, сообщает Центробанк (это наиболее свежие официальные данные на текущий момент). С подобным соглашаются и в компании «Этажи»: большинство банков и в апреле, и в мае поднимало ставки по стандартным программам ипотечного кредитования на 0,2–0,5%.

Однако в Сургуте по вторичной недвижимости наблюдается стагнация ставки, а по новостройкам и загородке падение на 0,5 и 0,3% соответственно, следует из данных компании.

«Действительно, последние пять месяцев средняя одобренная ставка на готовое жилье в городе составляла неизменные 11,4%. На новостройки она упала с 7,7% до 7,3%, а на загородную недвижимость — с 11,5 до 10,9%. Но отмечу, что напрямую ипотечные ставки в Сургуте не уменьшаются. Сейчас банки предлагают акции, благодаря которым можно купить скидку на ставку. Вероятнее всего, это и влияет на статистику», — отмечает Лилия Петухова.

Как отмечает эксперт, скоро может начаться новая волна роста ставок. К этому может привести пересмотр ключевой ставки ЦБ, который состоится 9 июня 2023 года. По прогнозам аналитиков, она вырастет на 0,25-0,5%. Обычно банки реагируют на такие события в течение двух недель, то есть корректируют свои ставки в большую сторону, в том числе по ипотечному кредитованию.

«Сейчас у клиентов компании «Этажи» есть преференции от банков-партнеров — можно получить скидку по ставке до 0,6%. Также мы знаем, как уменьшить ежемесячный платеж и переплату за весь срок кредитования. Лучшее время для покупки недвижимости — это то, когда появилась потребность. Сейчас ставки достаточно умеренные, а в дальнейшем всегда можно сделать рефинансирование — то есть перекредитоваться под меньшие проценты, если на рынке будет такая возможность. На горизонте двух-трех лет ключевая ставка еще будет сокращаться, а значит, подешевеет и ипотека», — резюмировала Лилия Петухова.