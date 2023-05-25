Событие продлится только один день

Только один день, 27 мая 2023 года, в Сургуте состоится весенняя распродажа недвижимости компании « Этажи ». В одном месте можно подобрать самые выгодные предложения от застройщиков и собственников квартир на вторичном рынке, а также получить подарки при покупке дома или дачи.

«В распродаже примут участие восемь застройщиков из Сургута, Тюмени, Казани и Москвы. У каждого будут свои специальные предложения. Например, застройщик ДСК дает скидки на пул квартир в размере 50-300 тысяч рублей в ЖК «За ручьем» и ЖК «Крылов». А у «Строй Актива» в ЖК «Хвойный» и ЖК «Сфера жизни» дисконты будут достигать до 800 тысяч», — рассказывают в компании «Этажи».

В одном месте можно увидеть представителей девелоперов ДСК, «Паритет Девелопмент», «Брусники», «Строй Актива», ССТ, «Строительных Технологий-НН», «Унистроя» (Казань), ГК «Самолет» (Москва, Подмосковье и Тюмень).

Специальные предложения на распродаже будут не только для желающих приобрести городское жилье. Будут акции и на «загородку».

«Например, “Хоум Строй” при заключении договора 27 мая дарит разводку электрики по всему дому, от “Биртеги” можно получить в подарок систему умного дома. “СтройГид” дает в подарок 20 кв. метров натяжного потолка, а “СтройДом” — целую террасу. “Земляника” при заключении договора на дом из полистиролбетона до 15 июня дарит проект, обычно это стоит около 53 тысяч», — отмечают в «Этажах».

На вторичную недвижимость собственники будут готовы предоставить скидки от 50 тысяч рублей. «А, если наши клиенты выходят на двойную сделку в этот день, куплю и продажу, то их ждет приятный бонус — скидка 10% на услуги специалистов по недвижимости», — рассказывают в «Этажах».