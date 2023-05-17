От листвы на участке до крыши и документов — на что обратить внимание при покупке дачи в начале загородного сезона?

Владельцев дач с каждой весной становится все больше. Но не все знают, как правильно подобрать участок с домом и начать загородный сезон. Об основных правилах рассказала Ксения Лисянская, бренд-менеджер отдела загородной недвижимости компании «Этажи».

Как подобрать дачу

Подбор дачи для покупки — важный шаг, который требует тщательного подхода и осмотра объекта. Грамотный подбор поможет избежать лишних трат на ремонт домика или на подготовку участка.

Вот несколько советов от эксперта.

Еще до поиска стоит определиться с потребностями и желаниями. «Например, вы можете искать дачу с большим участком земли или с домом определенной площади. Учитывайте расстояние от вашего места жительства до дачи и доступность транспортной инфраструктуры», — советует эксперт. Если вы пока не знаете, что именно вам нужно — поговорите с риелтором. Он поможет вам понять потребности и расскажет, из чего складывается комфортная загородная жизнь.

Исследуйте район и окрестности. Обратите внимание на место, где находится дача. Узнайте о наличии магазинов, и где расположены ближайшие больницы и аптеки.

Проверьте состояние объекта недвижимости: крышу, стены, фундамент, окна и двери. Убедитесь, что на участке есть водоснабжение, электричество и канализация, и что все это работает. Важно убедиться, что дача не подвержена затоплениям в периоды повышенного водостока. Осмотрите сам участок: важно, чтобы дачу не затопляло во время паводков. Как раз в начале сезона подтопления на участке и сырость в подвале заметить легче всего.

«Специалисты компании компании “Этажи” помогут с поиском дачи мечты. Риелтор проведет осмотр, оценит реальную стоимость, проверит юридический статус объекта недвижимости: все документы на земельный участок и дом. Так покупка будет легкой и комфортной, позволит сохранить время, деньги и нервы. К тому же клиенты “Этажей” получают гарантийный сертификат, который обеспечивает защиту и безопасность сделки», — комментирует Ксения Лисянская.

Как начать сезон

Эксперт составила чек-лист из пяти основных пунктов для того, чтобы начать дачный сезон безопасно.

Наводим чистоту на участке. Если опавшую листву и прошлогоднюю траву не убрали осенью, то этим стоит заняться сразу после схода снега, когда подсохнет земля. В первую очередь уберите сухостой у забора, чтобы спасти участок от неприятных последствий, если будет пал травы.

Занимаемся порядком в доме. Убедитесь, что забор в хорошем состоянии и не нуждается в ремонте или замене. Проверьте крышу, если есть течи — их нужно устранить в первую очередь. Уборку в доме проводите в средствах индивидуальной защиты, особенно если там побывали грызуны — переносчики многих заболеваний.

Обращаем внимание на водоснабжение и канализацию. Осмотрите инженерные сети, нет ли повреждений или засоров. Если есть колодец или скважина, важно чтобы они всю зиму были герметично закрыты, иначе туда могут попасть песок, листья, это приведет к появлению болезнетворных бактерий. Перед тем, как пользоваться источником, лучше сдать пробу воды на проверку в лабораторию.

Готовим почву. Если вы планируете заняться садом и выращивать свои фрукты и овощи, то стоит подготовить почву. Разрыхлите землю и добавьте удобрения.

Проверяем документы на собственность. Собрать полный комплект документов на участок и дом помогут в компании специалисты “Этажи”. Более того, у нас есть партнеры, которые делают скидки нашим клиентам, например, на межевание», — резюмировала эксперт.