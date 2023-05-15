Банк ВТБ и риелторская компания «Этажи» запустили совместную акцию

В мае банк ВТБ и федеральная риелторская компания «Этажи» запустили совместную акцию. Клиенты, приобретающие недвижимость с компанией «Этажи», получают скидку на ставку по ипотечным продуктам банка в размере 0,6%*. Скидка применяется как по стандартным программам, так и по ипотеке с господдержкой. Акция действует на все виды недвижимости: квартиры в новостройках и на вторичном рынке, загородные объекты.

Выбрать квартиру, дачу, участок или дом можно на сайте риелторской компании «Этажи» — и там же подать заявку на оформление кредита.

«Этажи» возьмут на себя помощь с оформлением ипотеки: проверят ваши документы, корректно заполнят анкету и увеличат шанс на одобрение. А скидка поможет получить сумму кредита на 5% без изменения ежемесячного платежа, либо снизить ежемесячный платёж на 5%, либо снизить общую переплату на 30%. Таким образом можно экономить до 793 000 рублей с каждого взятого в ипотеку миллиона.

Решение банка клиент может получить в течение 3 часов, оно действительно 90 дней. Все услуги по оформлению кредита для клиентов компании бесплатны.

Успевайте подать документы, ведь сниженную ставку получат только заявки, поданные до 30 июня 2023 года. Узнавайте подробности акции по телефону +7 (3462) 76-93-14 или в офисе «Этажей» в Сургуте по адресу: Ленина 17

*Ставка от 10,6% по ипотеке на вторичное жилье от ВТБ в агентстве «Этажи» с 05.05.2023. Услугу по кредитованию оказывает банк ВТБ(ПАО): «Программа кредитования “Ипотека. готовое жилье», “Ипотека. строящееся жилье”, ставка 10,6% годовых при подаче онлайн заявки через компанию “Этажи”, при условии комплексного страхования и при первом взносе от 20%. Программа на покупку строящегося и готового жилья; валюта кредита – рубли; срок кредита – от 1 до 30 лет, при первоначальном взносе менее 20% применяется надбавка 0,5% к ставке. При отсутствии комплексного ипотечного страхования ставка увеличивается на 1%. Минимальная сумма кредита – 500 тыс. рублей; максимальная – 60 млн. рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 30 млн. рублей для остальных регионов. Комиссия за выдачу кредита в банке ВТБ (ПАО) – отсутствует. Обеспечение по кредиту – залог права требования к застройщику/залог объекта недвижимости. досрочное погашение (полное/частичное) без ограничений по сумме, без штрафов и моратория. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без указания причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям банка и предоставил полный пакет необходимых документов. условия действительны с 05.05.2023 до даты изменения банком условий кредитования. Банк ВТБ (ПАО). Ген.лицензия банка РФ №1000. Реклама.