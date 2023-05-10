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​Хочу на дачу: 5 загородных участков, где можно пожарить шашлыки в мае

Баня, садовые качели, беседки — выбираем загородную недвижимость для долгих каникул

​Хочу на дачу: 5 загородных участков, где можно пожарить шашлыки в мае
Фото: ru.freepik.com, Этажи

В город наконец пришло тепло: обещают до +250С. Многие уже планируют выезд на дачу — собраться с родными и близкими, пожарить шашлыки.

В первом квартале 2023 года от месяца к месяцу спрос на загородную недвижимость в Сургуте растёт, как и в целом по стране. С приходом тепла структура спроса перестраивается, отмечают аналитики компании «Этажи»: горожане больше внимания уделяют дачам и земельным участкам под строительство. Цены на них, соответственно, поднимаются — поэтому думать о выгодной покупке нужно уже сейчас, пока они не достигли сезонного пика.

Более 500 вариантов дачных участков представлены на сайте etagi.com, а в этой статье мы покажем 5 дач для самых теплых посиделок и комфортного отдыха.

Летний дом в дачном кооперативе «Автомобилист»

Участок — 6 соток, есть дом-баня из бруса с двумя комнатами, вагон для инструментов, теплица, скважина. Для отдыха на улице устроена мангальная зона и беседка, увитая плющом. Найдётся место и для каркасного бассейна, и для детского батута. До кооператива ходит общественный транспорт — удобно для тех, у кого нет личного автомобиля.

Капитальный дом в кооперативе «Победит-1»

За 3,6 млн рублей можно найти капитальный дом на участке 6 соток. Двухэтажный дом из блоков обшит кирпичом, отопление печное с камином — можно отдыхать и в холодное время года. Имеется колодец, скважина и централизованная вода для полива. Поставлена новая баня и беседка. Для свежих огурчиков прямо с грядки есть большая теплица, также на участке растут клубника, жимолость и калина.

Летняя дача в садовом товариществе «Виктория»

Дом находится в живописном месте рядом с озером. На участке своя скважина, установлены фильтры для воды. Для отдыха оборудована зона с мангалом, большая летняя веранда, есть баня. В доме достаточно места, чтобы принять и разместить гостей: на первом этаже — кухня и гостиная, на втором — 2 комнаты и холл. Дороги чистят регулярно, перебоев с электричеством нет, а соседи живут круглый год.

Загородный дом, где можно жить хоть круглый год

Просторный дом с тёплыми полами и площадью 88 кв.м расположен на 22 сотках. На участке также есть двухэтажный гараж с комнатой отдыха и помещением под соленья, теплицы. Баня оборудована прямо в доме, как и санузел. На большой террасе можно поставить стол и собраться с друзьями и близкими.

Дача в кооперативе «Победит-2»

На участке 5,48 соток поместилось много всего: дом, баня с комнатой отдыха, летняя кухня, большая беседка, мангальная зона, дровник, помывочная, новая теплица. Для детей — качель, песочница, батут. В помещениях проведено электричество.Идеальное место для весенних каникул или летнего отдыха! К тому же, до кооператива ходит городской транспорт, а рядом есть магазины.

Если вас заинтересовали эти объекты — звоните по телефону в Сургуте: тел. +7 (3462) 76-93-14. Доверьте выбор загородной недвижимости компании «Этажи»! Юристы компании тщательно проверяют документы на участок и дом: вы будете уверены в юридической чистоте сделки. Чтобы увидеть все предложения, заходите на etagi.com и выбирайте дачу своей мечты! Об остальном позаботятся «Этажи».


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10 мая в 18:00, просмотров: 1266, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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