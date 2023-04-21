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Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото!

В каких жилых комплексах можно купить апартаменты от 8 миллионов? Давайте посмотрим!

Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото!
Фото: ru.freepik.com, Этажи

В 2022 году россияне стали практически главным иностранными покупателями на рынке недвижимости ОАЭ. Центром притяжения инвесторов стал Дубай. Земельный департамент эмирата (DLD) пока не предоставил официальных данных о гражданстве основных покупателей, но, по оценкам разных аналитиков, спрос граждан России на дубайское жилье вырос в 2,5-4 раза.

«ОАЭ — это определенно горячий тренд. Мы открыли офис "Этажей" в Дубае в конце 2022 года, и сейчас помогаем клиентам — в том числе из Сургута — инвестировать в недвижимость этого города», — рассказывает Артур Исмагилов, специалист компании «Этажи» по межрегиональным и международным сделкам в Сургуте.

Что привлекает россиян в недвижимости Дубая

Доходность. В некоторые цифры сложно поверить, рассказывает Артур Исмагилов, но у «Этажей» были случаи, когда клиенты получали больше 100% годовых при инвестиции в дубайские апартаменты. Стандартный диапазон доходности не менее интересный — 20-40%. Напомним, что российские банки предлагают депозиты с доходностью 8,5%. Примерно такую же прибыль может в 2023 году приносить недвижимость в России, если удачно выбрать объект.

Приятный «порог входа». В Дубае можно найти квартиру или апартаменты от 8 млн рублей. Объекты с хорошей ликвидностью, по словам эксперта, стартуют в цене от 18 млн. Например, за эту цену можно приобрести недвижимость в проекте, который возводят недалеко от сверхвысотного небоскреба Бурдж-Халиф и в пяти минутах от Дубай Молл — в популярном туристическом месте.

Как подчеркивает Артур Исмагилов, из-за роста курса валют цены на зарубежную недвижимость не стоят на месте. Практически каждый день они меняются, потому актуальную информацию лучше уточнять у специалистов компании «Этажи».

Резидентство. При покупке недвижимости в Дубае на 205 000 долларов можно получить местный аналог вида на жительства — резидентство. По курсу на середину апреля 2023 года это как раз 16,7 млн рублей. Благодаря такому статусу инвестор и его семья получают доступ к банковскому обслуживанию, медицине, образованию; также можно легально находиться в стране до 3-х лет.

Налоги. Физлица в эмиратах не платят подоходный налог и налоги на роскошь, подарки, наследство. Это привлекает инвесторов со всего мира.

Удобный способ оплаты. Не обязательно иметь всю сумму сразу: все девелоперы предлагают рассрочку. Для первого транша достаточно 24% от стоимости апартаментов. Из них 20% пойдут на первоначальный взнос, а 4% понадобятся для оплаты единоразовой пошлины в Земельном департаменте города. То есть из 16,7 миллионов для начала необходимо иметь только четыре — и вот вы уже счастливый обладатель апартаментов за границей с заявкой на резиденство.

Реальные примеры домов в Дубае

Итак, за 8 млн рублей можно приобрести апартаменты в Verdana Residence. Комплекс расположен в Dubai Investments Park. Девелопер обещает красивые виды, предусмотрены два бассейна — для взрослых и для детей. Сдать дом обещают в 2026 году.

За 10,6 млн рублей недвижимость в жилом комплексе Q Garden Lofts. Этот проект возводят 15 минутах езды до Dubai Marina и в 25 минут от международного аэропорта Дубая. Ввести в эксплуатацию дом обещают в конце 2024 года.

За 12,7 млн рублей предлагают недвижимость в комплексе Aura. Дом уже построили. Он расположен в самом сердце свободной зоны JAFZA, здесь есть все как для бизнеса, так и для досуга. До ближайших дубайских парков и курортом можно доехать за 12 минут.

В Golf Gate можно приобрести квартиру от 14,8 млн рублей. Сдадут новостройку в четвертом квартале 2024 года. Находится проект в районе DAMAC Hills, тут расположен международный гольф-клуб Трампа в Дубае.

Резидентство может принести покупка квартиры в готовом комплексе GOLFVIEWS. Стоимость недвижимости тут стартует от 16,8 млн рублей. Аэропорт и здание «Экспо-2020» расположены в 10 минутах езды.

А за 17 млн можно купить квартиру в футуристичном ЖК Tria. Он находится в дубайской «силиконовой долине» в районе Dubai Silicon Oasis. Из окон этого проекта будут открываться панорамные виды на Дубай и ближайшие парки. Завершить строительство обещают в середине 2025 года.

Как купить?

«Мы поможем подобрать и приобрести инвестиционно привлекательный объект в Дубае. Эксперты "Этажей" ответят на все вопросы, проведут онлайн-показ, расскажут о районах. Для этого покупателям не надо даже не выходить из дома. Сделку можно провести дистанционно, по доверенности. Покупатель в таком случае получит уже готовый пакет документов. Стоит только захотеть — и обратиться в компанию "Этажи"», — резюмировал Артур Исмагилов.


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