Читаем объявление о продаже квартир с юристом и риелтором

Популярные агрегаторы захлестнула волна объявлений о продаже квартир по смешным ценам, пишет «Российская газета». Например, в центре Москвы предлагают двухкомнатную квартиру в 75 кв.м всего за 7 миллионов — и даже обещают оставить дорогую мебель. В Сургуте такие объявления тоже есть, говорит специалист по недвижимости компании « Этажи » Иван Карсеев. Рассказываем, как защитить свою сделку.

Типичная ситуация

Эксперт рассказывает, что фиктивные объявления не всегда создают мошенника. Иногда их выкладывают нерадивые риелторы, чтобы получить больше обращений.

«С похожим случаем я столкнулся буквально в феврале. Вечером мне позвонила взбудораженная клиентка и попросила срочно посмотреть одно свежее предложение по продаже квартиры. Действительно, на одном из агрегаторов появился более чем выгодный вариант, процентов на 35 ниже рыночной цены. Я сразу же позвонил, чтобы договориться о просмотре — если это реальное предложение, нужно действовать быстро, ведь мои коллеги тоже не спят. К сожалению, это был фейк. На все мои вопросы "собственник" отвечал невнятно, всячески уклонялся от показа, а потом перестал выходить на связь. После этого объявление пропало. Кто это — мошенник или нерадивый риелтор — сказать сложно. Клиентке я сразу объяснил ситуацию», — рассказывает Иван Карсеев.

Эксперт отмечает, что иногда людям действительно надо срочно продать квартиру, и они ставят цену ниже рынка. Осенью 2022 года такие ситуации были. «Но, стоит признать, это из разряда "клад найти". И всегда нужно разбираться в настоящих причинах таких скидок», — подчеркивает Иван Карсеев.

Фейк или не фейк?

В первую очередь, не стоит поддаваться эмоциям и критически оценивать общение с продавцом. «Мы задаем целый ряд вопросов: о готовности документов, количестве собственников, есть ли “детские доли”, причину продажи, когда приобреталось, можно даже поговорить про ремонт — как давно делали. Параллельно отслеживаем реакцию собственника. Уже на этом этапе можно сделать выводы», — комментирует эксперт.

Затем важно попасть на показ. Если до осмотра квартиры продавец настаивает на переводе денег, якобы «для брони», но не предлагает подписать договор задатка — это в 99% случаев мошенник, отмечает Карсеев. После того, как доверчивые покупатели переводят деньги «за бронь», объявление о продаже пропадает, а мобильный телефон «хозяев» оказывается недоступен.

«Люди хотят верить, что они нашли тот самый клад, что сейчас купят квартиру выгодно. Мошенники этим пользуются. А если это нерадивый риелтор, который через манипуляцию привлекает клиентов — тоже стоит задуматься, стоит ли доверять не столь честному человеку свою квартиру», — комментирует эксперт.

Как «Этажи» защищают клиента?

«Этажи» гарантирует безопасность сделки клиенту. Что это значит? Рассказывает юрист компании Елизавета Парфенова.

«У нас действует юридическая защита сделки. Перед тем, как покупатели внесут задаток, квартира и продавец проходят проверку нашего юридического департамента. Если юрист-аудитор обнаружит риски, например, задолженность у собственника в размере от 1 млн рублей — а это влечет арест имущества — мы предлагаем варианты, как обезопасить покупателя. В команде есть и судебные юристы, которые бесплатно могут защитить права наших клиентов. У нас каждый выполняет свою роль, чтобы сделка прошла безопасно», — рассказывает Елизавета Парфенова. «Этажи» также дают финансовую защиту: если клиент по каким-то причинам теряет право собственности, ему компенсируют из фонда компании сумму сделки до 13 миллионов.

Также в базу «Этажей» не попадают фейки. Перед публикацией объявления квартиру проверяют минимум три эксперта. А специалисты по недвижимости общаются напрямую с собственником и выясняют все особенности квартиры.

«С вашим задатком тоже никто не скроется. Если вы внесли или приняли задаток — то подтверждаете обязательство заключить договор о переходе права собственности, например, договор купли-продажи. На задатке клиенты в обязательном порядке подписывают расписку о передаче и получении средств», — рассказывает юрист.

Если после задатка покупатель передумает покупать недвижимость «просто так», то задаток не возвращается. Но если случается форс-мажор; банк отказал в ипотеке; продавец передумал выходить на сделку; задаток расторгается по взаимному согласию — деньги возвращаются покупателю. «Если в этих случаях продавец отказывается возвращать задаток, нужно обращаться в суд. Со стороны компании мы оказываем полную юридическую поддержку нашим клиентам», — отмечает юрист.

Самый волнительный этап — окончательные расчёты. Их «Этажи» проводят только по безопасным алгоритмам: через ипотеку, аккредитив или банковскую ячейку. Продавец получает деньги после того, как право собственности переходит покупателю.