Посчитали, сможет ли траншевая ипотека заменить «околонулевые» ставки от застройщика

В первой части мы рассказали, что такое траншевая ипотека, как она работает, и чем интересна для инвесторов и обычных покупателей недвижимости. Теперь давайте сравним, что выгоднее — транши или ипотека с околонулевой ставкой, которой мы скоро лишимся.

Заместитель руководителя ипотечного департамента компании « Этажи » Татьяна Решетникова объясняет: околонулевые ставки такие низкие, потому что часть процентов по ипотеке банку выплачивает сам застройщик. По сути, застройщик платит вместо своего клиента — и ему нужно как-то компенсировать эти расходы. Поэтому зачастую девелоперы повышают стоимость квартир, если покупатель оформляет на них субсидированную ставку. Сэкономить при такой схеме можно, если вы будете выплачивать кредит 20-30 лет. А тем, кто планирует закрыть ипотеку за 5-8 лет, околонулевые ставки будут невыгодны.

«Таким покупателям больше подойдет траншевая ипотека. Она позволяет не платить лишних процентов в период строительства дома, и не приводит к удорожанию жилья — хотя ценообразование на усмотрение застройщика», — комментирует Татьяна Решетникова.

Траншевая ипотека совместима с льготными программами — «Семейной», «Дальневосточной», ИТ-ипотекой, «Господдержкой». Сейчас траншевая ипотека доступна только в одном банке, ставка по ней — от 6%, если совместить с «Семейной» программой, от 8% — если с «Господдержкой», без субсидирования кредит могут одобрить от 11,9%.

Татьяна Решетникова отмечает: если вы оформляете ипотеку траншами, то застройщик уже не будет субсидировать ставку. Также при траншевой ипотеке банк не делает дисконт на свои ставки за использование сервиса электронной регистрации сделки в рамках госпрограмм.

«Учитывая такие особенности, нужен расчет по лучшему варианту покупки в ипотеку из доступных. Может, для вас будет выгодна обычная ипотека, но по госпрограмме. Что касается траншей — сейчас только один банк в России кредитует по этой схеме, а значит, есть только один шанс получить одобрение. Поэтому необходимо правильно заполнить и подать заявку, и не допустить ошибок в процессе оформления сделки. „Этажи“ повышают шансы на успех. К тому же, наш ипотечный сервис по одобрению ипотеки является бесплатным для наших клиентов», — резюмировала Татьяна Решетникова.