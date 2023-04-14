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В Сургуте прогнозируют резкий спрос на аренду жилья. Цены могут подняться на 10%

Что происходит на рынке аренды жилья в Сургуте? — разбирались вместе с экспертами компании «Этажи»

В Сургуте прогнозируют резкий спрос на аренду жилья. Цены могут подняться на 10%
Фото с сайта ru.freepik.com

Уже через пару месяцев начнется бум спроса на аренду квартир в Сургуте, а стоимость найма может подняться на 10%. Об этом рассказала Валерия Сотник, руководитель департамента аренды недвижимости компании «Этажи» в Сургуте. Буквально с июня главными «охотниками» за недорогим съемным жильем станут студенты. Но, как показывает практика, уже сейчас найти квартиру не так-то просто, даже в более дорогих сегментах.

«Сургутянам нужно поторопиться. Уже в июне, по статистике, спрос на аренду поднимется на 15%, в июле — сразу на 50%, август может добавить еще 50% к результатам июля. Цены за это время могут вырасти на 5-10%. Прирост существенный, особенно если перевести такую прибавку в общую сумму, которую необходимо будет потратить на аренду за год. Плюс выбора жилья станет в разы меньше», — рассказывает Валерия Сотник.

По словам эксперта, цены на аренду растут и спада не ожидается. Сейчас в Сургуте еще можно арендовать студию за 18-21 тыс. рублей без учета коммунальных платежей, однокомнатные квартиры можно найти за 20-25 тыс. рублей в месяц, «двушки» — за 25-30 тыс., а «трешки» — за 30-45 тыс. рублей.

«При этом некоторые собственники еще готовы на скидки», — подчеркивает Валерия Сотник.

Но многое зависит и от требований к арендному жилью. Молодой специалист Евгений, сейчас ищет «евро-двушку» в центральном районе в пешей доступности от работы. Поиск тянется уже третью неделю.

«Запрос по бюджету был до 35 тысяч за всё, и такие квартиры есть, но подходящий для меня вариант сложно найти — быстро расхватывают. Я для интереса сравнил с ценами на аренду в Петербурге, и они примерно на одном уровне за аналогичные объекты», — рассказывает Евгений.

С одной стороны, подросли арендные ставки в Сургуте, а с другой, после сентября 2022 года, они просели в Северной столице — прокомментировали нам в компании «Этажи».

«Хорошие квартиры в Сургуте очень быстро разбирают. Буквально утром можно найти свежее объявление, вечером позвонить, а на нее уже очередь. Если сейчас требуется просто жилье — арендовать можно, но если есть четкий запрос, как у меня, уже сложнее. На рынке есть бюджетные варианты, которые мне не подходят, например, по местоположению, есть супердорогие со ставками в 45-50 тысяч, а “золотую середину” я пока ищу» — подвёл итог молодой человек.

По словам Валерии Сотник, в дальнейшем ситуация может усугубиться и в недорогом сегменте.

«Районы СурГУ, СурГПУ, СИУ, Медколледжа и других ссузов и вузов интересуют студентов в первую очередь. Будут нарасхват малогабаритные квартиры, со ставкой "чем дешевле — тем лучше". Для жителей города и не-студентов это также важные и популярные локации для аренды — так что стоит поспешить с поиском», — резюмировала эксперт.

В поиске и подборе квартиры помогут «Этажи». Специалисты сделают выборку квартир, подходящих под бюджет и запрос, организуют офлайн или онлайн-показы, а также составят корректный и честный договор, который учитывает возможные неприятные ситуации и защитит арендодателя и арендатора.


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